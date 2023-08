Juan Carlos Rincón es un escritor colombiano, quien es abogado, máster en Derecho por la Universidad de los Andes, periodista y editor de opinión del periódico colombiano El Espectador.

En entrevista para Gente Bien, Juan Carlos Rincón platica sobre su libro "La depresión (no) existe", el cual promociona en México a dos años de su publicación en Colombia.

Juan Carlos Rincón. ESPECIAL/CORTESÍA JUAN CARLOS RINCÓN.

¿Cómo nace este libro?

“De 10 años que tengo más o menos de diagnóstico de depresión severa, además como periodista de hablar con muchas personas que sufren depresión y también con personas que están cerca a personas que sufren depresión, porque cometemos muchos errores al momento de comentar el tema. Solemos decirle a la gente ‘no estés triste, que hay personas peor que ellos, que tal vez el problema es de actitud o que les hace falta hacer ejercicio, o comer bien’, cuando en realidad la depresión es una enfermedad que le hace mucho daño a millones de personas que la sufren en silencio, y por eso necesitamos mejor hablar de ella”.

¿Cuándo decides hablar sobre este tema?

“Sobre el tema de salud mental yo vengo escribiendo hace varios años en artículos periodísticos, por ejemplo, hice un reportaje sobre cómo es el amor en el contexto de las enfermedades mentales, que ahí hay un tema bastante interesante. Este libro en particular -La depresión (no) existe- surge de una colaboración con Cecilia Ramos, que es una ilustradora que se llama La Ché, siempre habíamos querido hacer un libro, y en un momento de frustración yo le dije ‘mira, y si hacemos un libro con las frases ridículas que les dicen a las personas con depresión, pero explicamos por qué esas frases están equivocadas, y que en realidad hay mejores maneras de acompañar a las personas’”.

En el tema de la depresión ¿desde qué punto de vista se habla sobre ella en este título?

“Este es un libro escrito de manera muy sencilla y que usa mi experiencia personal, pero en el corazón es un libro periodístico, para hacerlo hablé con psiquiatras, psicólogos, pacientes y toda la información que está en el libro hice una verificación de datos, entonces es una herramienta escrita para cualquier persona, pero con sustento científico que le explica a la gente qué es la depresión, cómo ocurre, dónde aparece, sin embargo, todo con ilustraciones y de una manera entretenida, creemos nosotros”.

¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este libro?

“El libro lo escribimos en un par de meses, luego un proceso de unos cuatro meses de edición, revisión, de buscar fuentes, de cambiar el tono, de hecho, el libro originalmente fue escrito con mucha rabia y el tono original del libro tenía mucha rabia y en las conversaciones con la editorial llegamos a la conclusión de que era mejor hacer un libro mucho más empático y comprensivo porque las personas que incluso dicen estas frases, cuando lo hacen no de mal corazón lo hacen porque quieren ayudar, entonces el libro te explica con firmeza pero con cariño, pues porque estos son errores y por qué tenemos que hablar mejor de esto, entonces en últimas el libro se hizo en un tiempo de siete meses junto con la ilustradora”.

La depresión (no) existe. ESPECIAL/EDITORIAL VERGARA.

¿A quién está dirigido?

“Está hecho para las personas que sufren depresión, para las personas que quieren a las personas que sufren depresión, en realidad, está hecho para cualquier persona que esté interesada en la salud mental o que esté interesada también en hacerse preguntas de cómo empatiza con el dolor del mundo, para las personas que leen, pero también para las personas que no leen, lo tomas y lo puedes leer en hora y media, tiene ilustraciones, es muy sencillo, tiene chistes, es divertido, porque sí quisimos burlarnos un poco de un tema muy complejo sin perderle el respeto, entonces hay comedia pero es comedia que tiene el propósito de educar”.

¿Qué reto representó para ti escribir este libro?

“Fue un reto difícil salirme de los prejuicios internos y también de la sensación de que las personas que me dicen cosas equivocadas sobre la depresión quieren hacerme daño. Fue un proceso entender que soy una persona que tengo depresión, pero también las personas que me hablan, lo que quieren es que me vaya bien en la vida y quieren verme mucho mejor. Entonces el proceso fue también dejar a un lado los prejuicios y encontrar un lenguaje común, que eso es clave, este libro ahorra conversaciones, siempre que se habla de salud mental o de depresión hay tensión en las familias, hay tensión en las parejas, este libro ahorra los errores comunes para que las conversaciones puedan ser mucho más productivas y mucho más sinceras desde el principio”.

¿Cuál fue tu aprendizaje al momento de escribir este título?

“Que necesitamos mucho más educación emocional como sociedad desde el colegio deberíamos tener clases sobre cómo expresar nuestras emociones, cómo explorar nuestros sentimientos, además de construir todo un lenguaje para poder nombrar aquello que sentimos, porque lo que no se nombra no se puede llorar, no se puede sentir y no se puede tramitar. El libro me ayudó a mí a darme cuenta que a pesar de que estoy en terapia, a pesar de que llevó años trabajando el tema, todavía hay muchas preguntas que tengo qué hacerme a nivel personal y también entender que todos en el mundo estamos cargando nuestras propias tragedias y nuestros propios pesos, y por eso, es tan importante encontrarnos en la vulnerabilidad, eso me permitió ser mucho más empático con la gente que nos rodea y la humanidad en sí misma”.

¿Cómo se puede identificar que la depresión es un padecimiento que necesita atención médica?

“Es común que las personas crean que es una moda o que la depresión es un capricho, o que incluso se trata de alguien que le falta actitud. La depresión tiene síntomas que perduran en el tiempo, son tristezas que se prolongan, son la sensación de no quererte parar de la cama, la sensación de que no hay goce en el mundo, la sensación de que tú no eres digno de estar en el mundo y por eso es tan grave, entonces para las personas que creen que no lo es, mi invitación es a que dejen un momentico al lado estas ideas preconcebidas sobre cómo opera la tristeza, la felicidad, y más bien, vean que quizá las personas que los rodean o incluso ellos mismos están sufriendo y están llevando cargas que podrían aligerarse, si primero se comparten con las personas que quieren, pero también se comparten con un profesional que te pueda dar un espacio para entender por qué tienes las emociones que tienes. Yo creo que es la puerta de entrada a un conocimiento mucho más profundo de uno mismo y a encontrar alivio en medio de una existencia que de por sí está cargada de muchos sentimientos negativos”.

¿Cuál es la diferencia entre este libro y algún otro que aborde el tema de la depresión?

“El diagnóstico que nosotros decimos es que libros de depresión hay de dos tipos principalmente, uno es el tipo científico, y por otro lado, los relatos, que son relatos personales. Nuestro libro se ubica en la mitad, nuestro libro es una guía práctica, es muy sencillo, escrito en lenguaje común, entonces tiene parte de experiencia personal, tiene parte de investigación científica, pero lo que quiere es traducir todo eso en unas herramientas muy sencillas para que tú hables mejor de depresión, para que tú entiendas mejor la depresión, y sobre todo, para que tú puedas construir relaciones mucho más empáticas con las personas que sufren depresión”.

La depresión (no) existe. ESPECIAL/EDITORIAL VERGARA.

¿Quieres agregar algo más sobre tu libro?

“Que las personas que nos leen tienen que saber que merecen alivio, que merecen encontrar respuestas, que hay motivos para sentir esperanza, que hay motivos además para persistir a pesar de que se puedan estar sintiendo mal, ojalá le den la oportunidad al libro porque yo creo que les puede abrir puertas para pensarse a sí mismos y también para pensarse a los otros; independientemente de que lo hagan o no, yo sí los invito a que se aproximen a terapia, a la salud mental con una disposición mucho más abierta porque ahí está la clave para tener vidas más tranquilas, más completas también”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Este libro llega a México después de dos años de haber sido publicado en Colombia. En Colombia ya ha sido leído por más de 17 mil personas, también nos publicaron en España y a partir de ahí ha surgido una necesidad de seguir hablando de salud mental. Yo en este momento estoy haciendo un pregrado en psicología, a mis 32 años volví a la universidad, porque me interesa seguir encontrando maneras de crear puentes entre la academia y el espacio científico, y pues un lenguaje mucho más masivo que llegue a personas para que hablemos de salud mental porque yo creo que la pandemia, la verdadera pandemia que persiste después que superamos el COVID es la de la depresión, la de la ansiedad, y en general, la de los distintos trastornos mentales, deberíamos hablar de esto en público, desde los colegios hasta los lugares donde se encuentran las personas de la tercera edad, entonces yo creo que mi dedicación personal va a ser seguir hablando del tema todo lo que se pueda y de la mejor manera que se pueda”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Hay maneras de acompañar mejor a las personas y se encuentran dejando a un lado nuestro complejo de salvador y más bien escuchándoles, nos dedicamos a ser activistas de la empatía radical, necesitamos aplicarla y yo creo que eso es algo que nos va a permitir construir mejores sociedades, más en países como México, como en Colombia, donde estamos tan acostumbrados a evitar los sentimientos, a evitar las emociones, pues que buena oportunidad de que hablemos del tema”.

Juan Carlos Rincón

Página Web: la depresionnoexiste.com

Twitter: @jkrincon

Instagram: @jkrincones