Cami Romeo es una actriz argentina que reside en México, a quien se le conoce por su participación en distintos proyectos como telenovelas, películas y series. Actualmente Cami Romeo interpreta a Mónica Mendoza en la serie de televisión de Televisa ¿Es neta, Eva?, que se transmite por El Canal de las Estrellas a las 23:00 horas.

En entrevista para Gente Bien, Cami Romeo habla sobre su personaje en esta serie de comedia.

Participas en la serie ¿Es neta, Eva? Con el personaje de Mónica Mendoza ¿Cómo es Mónica?

“Mónica es esa amiga de Eva que la quiere sacar de ese estado de depresión porque es una mujer recién divorciada, quiere que baje aplicaciones de citas, se la quiere llevar a lugares a conocer gente. Es muy alegre, es seductora con todo mundo, le cree a todos los hombres y se enamora de cada cosa que le habla por el celular, así que es muy divertido interpretar a Mónica”.

¿Cuál ha sido el desafío de interpretar a Mónica?

“En realidad yo estaba para otros personajes así que a Mónica me la dieron un día antes de grabar el piloto, entonces dije ‘aquí tengo que darlo todo’, me dieron ocho escenas para el piloto de Mónica, así que fue un proceso súper rápido, pero lo trabajamos, hicimos un trabajo de mesa con ‘George’ Garza -el director-, me explicó todo Elías Solorio -el productor-, pase por vestuario el día anterior a grabar, y ahí yo seguía en prueba. Finalmente se logró, la quisé mucho, me divierto mucho con Mónica, pero fue como de un día para otro ese personaje, la verdad, y luego fue construcción en la escena total, y está padre que nos dejen jugar en escena y divertirnos, así se va nutriendo Mónica”.

¿Qué te gustó de ¿Es neta Eva? O de Mónica para aceptar este papel?

“Las producciones de Elías Solorio en comedia siempre son un éxito asegurado, así que estar formando parte de este proyecto con actores como Mayrín Villanueva, que ella tiene mucho trabajando, la gente la conoce y la quiere mucho; Pedro Sicard, que también es otro actor conocido aquí; y esa combinación de poder integrar nuevos talentos como nosotros junto con ellos, que tienen más visualización en México, es una retroalimentación súper enorme que nos sirve a ambas partes”.

¿Cómo ha sido la evolución de Mónica en la trama?

“Cada capítulo es diferente, nosotros grabábamos por escenas así que en cada capítulo le pongo algo nuevo, siempre desde la diversión que tiene Mónica y la complicidad con Eva, que es quien siempre va y busca a su amiga Mónica para contarle todos sus dramas, y Mónica siempre tiene alguna salida de emergencia para cada situación”.

¿Quieres resaltar algo más de tu personaje?

“Que habrá muchas cosas más divertidas, todavía falta que la lleve a un lugar de citas en vivo y otras cosas, se van a sentir identificados con este personaje que es Mónica”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Siempre hacer lo que me gusta, que es esto, así que mientras haya posibilidades de seguir haciendo esto, yo voy a estar súper feliz”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Se va a hacer una segunda temporada de ¿Es neta, Eva?, así que estamos contentos por esa parte, y luego todo lo que venga será bien recibido, amo hacer comedia, pero también me gusta mucho el drama y me gustaría estar en novela, en serie, en película, todo será bienvenido”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se pierdan ¿Es neta, Eva? Por lo pronto, los martes después del noti por El Canal de las Estrellas”.

Cami Romeo es Mónica en ¿Es neta, Eva?. ESPECIAL/CORTESÍA CAMI ROMEO.

¿Es neta, Eva?

Es una serie de comedia protagonizada por Mayrín Villanueva, que narra la historia de una madre recién divorciada, quien lucha por adaptarse a su nueva situación de vida.

Tras ser abandonada por su marido, Eva se verá en la necesidad de salir a la calle y buscar un empleo que le permita mantener a su familia, mientras combina su rutina de trabajo con las labores del hogar, la atención a sus hijos y su vida personal.

Eva representa el retrato de un nuevo modelo de familia, en un entorno de convivencia diferente, disfuncional y que vive los cambios que ha generado el mundo digital.

Con las actuaciones de Pablo Valentín, Nashla, Romina Martínez, Rodrigo Ríos, Pedro Sicard, Melissa Palacio, Cami Romeo, Verania Luken, Paloma Cedeño, Alejandro de Marino y Luis José Sevilla.

Cami Romeo

Twiter: @camiromeo_

Instagram: @cami.romeo

Tik Tok: @cami.romeo

XM