El actor mexicano Mario Iván Martínez pisa tierras tapatías para ofrecer el espectáculo familiar Descubriendo a Cri-Cri en el Teatro Galerías el próximo domingo 3 de abril. Y en entrevista para Gente Bien habla sobre este show familiar que se presentará en Guadalajara, donde el actor celebra su 15 aniversario como Embajador de Cri-Cri.

¿En qué consiste el espectáculo “Descubriendo a Cri-Cri”?

“Es un espectáculo que tengo desde hace 15 años, con el cual yo me inicié como embajador de la obra de Cri-Cri. Es un espectáculo unipersonal (producido por Gabsol*), en donde incluyo canciones célebres del Grillito Cantor, como El ratón vaquero o El ropero de la abuela, pero también material poco conocido como Pollitos Jardineros, Ratones Bomberos, El reino de la noche, y muchos cuentos de Cri-Cri que enlazan las canciones”.

¿Cuánto tiempo tiene de duración el espectáculo?

“Dura una hora 15 minutos y está diseñado para los niños, pero también para todos aquellos papás, mamás y abuelitos que fuimos niños con la obra de Cri-Cri, y que ahora, yo como embajador, siendo uno de los privilegios más grandes de mi carrera, quiero difundir, pero a la luz del esquema que él seguía en su programa de la W, él te contaba un cuento que desembocaba de manera natural en la canción. Te decía que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos, pues la canción tiene mucho más disfrute si le antecede un cuento, una historia, una temática que te introduce y te lleva de la mano por la canción, no nada más una canción famosa tras otra, sin ton ni son, sino siempre en un contexto”.

En cuanto a producción ¿cómo se viste el escenario?

“La propuesta es un cuarto de juegos con enormes cubos de colores como los que utilizábamos para aprender las letras, y de ahí, salen todos los muñecos, los va sacando en cuentacuentos que es su servidor, y el salón de juegos está enmarcado por caramelos, grandes pilares de caramelos que culminan en paleta, todo pensado en una nostalgia que inevitablemente nos invade al pensar en Cri-Cri, y en esos primeros años de la infancia, en el kínder y los primeros años de primaria. La música ha sido reelaborada para la tesitura de un servidor, por el maestro Paco Adeleida, canto todas las canciones en vivo, aunque no hay una orquesta. Los muñecos han sido realizados por la maestra Gabriela Villalpando, Adriana Amaya, quien es experta en el arte del papel picado, y a mi juicio es una propuesta muy colorida”.

¿A partir de qué edad pueden ver este espectáculo?

“Generalmente no me gusta acotar tanto la cuestión de las edades porque todo es muy relativo, lo que sí enfatizó es que aquí en este espectáculo casi siempre lo componemos para un público familiar heterogéneo, porque es importante que los papás canten las canciones junto con los niños, los inviten y los contagien de su entusiasmo para que entonces ellos emulen y aprendan con mayor disfrute las canciones”.

¿Siempre es el mismo repertorio en el espectáculo “Descubriendo a Cri-Cri”?

“Yo tengo aproximadamente 15 espectáculos distintos familiares, algunos están diseñados para niños muy chiquitos, otros para primaria, principios de primaria, para más grandecitos, secundaria incluso para prepa, entonces cuando voy a las escuelas si acotamos el repertorio más cercano a la currícula y a la edad de los niños, pero en el caso de Cri-Cri cuando están presentes los papás, no acotamos la edad porque los padres los van llevando, incluso cuando cantó la canción de El ratón vaquero les digo ‘niños no se preocupen, no se angustien, si no se saben la letra de la siguiente canción, hay una fórmula, solo escuchen a sus papás’, entonces creo que es un programa idóneo para público familiar”.

Después de estar en Guadalajara ¿Qué otras ciudades visitará?

“Querétaro, San Luis Potosí, estuvimos en la Feria del Libro de Mazatlán, esperemos a lo largo del año continuar nuestra gira a otras plazas y hacer una temporada de verano en la Ciudad de México”.

Además de este espectáculo ¿Qué otros planes tiene en puerta?

“Terminé un libro que se llama De nidos, estrellas y girasoles: El niño Vincent van Gogh, el cual recibió el Premio de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana como Mejor Libro Infantil del Año 2021, y eso me animó a seguir escribiendo otros textos que giran alrededor de la infancia de personajes célebres, así concluí De niñas, Disfraces y un soneto: La infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, y actualmente estoy preparando De niños, pianos y un grillito, un libro dedicado a la infancia de don Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, precisamente, esto también de la mano de Gabsol, y lo que pretendemos es seguir adelante con esta serie de personajes célebres para que resulten inspiradores hacia los niños. Yo basado en evidencias históricas construyó una fantasía de cómo pudo haber sido la infancia de estos personajes y los libros han sido editados por Penguin Random House y Alfaguara”.

¿Algo más que quiera agregar?

“Que los esperamos el 3 de abril, a las 13:30 horas, pueden comunicarse al 771 726 29 49 y los boletos están disponibles en boletia.com o directamente en las taquillas del Teatro Galerías”.

Descubriendo a Cri-Cri

Teatro Galerías.

3 de abril, 13:30 hrs.

$320, $420 y $520.

*Gabsol es la editora que fundara Francisco Gabilondo Soler en vida para la protección de sus derechos.

