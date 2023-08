Ivonne Niño es una mujer colombiana productora de cine y televisión, que cuenta con más de 20 años de trayectoria y experiencia en diferentes proyectos de cine y televisión en distintos países de Latinoamérica.

Actualmente se puede admirar su trabajo en la serie Pancho Villa. El centauro del Norte que ya se puede ver en el servicio de streaming Star+ o cada semana en TV Azteca, en la que gestionó recursos financieros, creativos, técnicos y humanos de la serie. Y próximamente en L-Pop por Disney+, una nueva serie que adentra al mundo del k-pop.

Ivonne Niño ha desarrollado su profesión de manera independiente así como dentro de grandes empresas y corporativos multinacionales. Conocedora de las claves para realizar una excelente planificación estratégica desde el desarrollo de contenido, casting, pre-producción, rodaje y post-producción, lo que la ha llevado a innovar y liderar grandes producciones para canales y plataformas de streaming como Amazon, Star+, Disney+, Netflix, Tv Azteca, Televisa, entre otras. Ha recibido diferentes premios, nominaciones y reconocimientos por la producción en sus diferentes proyectos a lo largo de su carrera.

Tienes más de 20 años de trayectoria como productora ¿por qué te interesó dedicarte a la producción?

“Vengo de una familia de periodistas, cuando tuvimos que tomar la decisión de cuál era la carrera para estudiar se estaba abriendo en Colombia la televisión privada, antes era solo televisión pública, televisión abierta, y uno de mis tíos que estaba en el rango me dijo que había una gran oportunidad estudiando televisión y yo estudié justo Dirección y producción de cine y televisión, que en ese momento éramos muy pocos y era una carrera muy nueva, entonces creo que es paradójico porque mi familia me impulsó a tener este camino, desde lo creativo y yo sola me enfoque a lo productivo”.

¿Cuál ha sido el mayor desafío a lo largo de tu carrera en la labor que desempeñas?

“Creo que el desafío más grande que he vivido en estos 23, 24 años de carrera definitivamente ha sido todo el desarrollo producción, pre-producción y post-producción de Villa (la serie), porque Pancho Villa era un reto muy grande, además de que las expectativas eran muy altas, pues no podíamos jugar con un personaje tan icónico a nivel mundial, ni mucho menos jugar con la historia de México, entonces creo que tomamos el proyecto con muchísima responsabilidad, con una investigación profunda tratando de acercarnos a la realidad y llevar la historia a una realidad presupuestal latinoamericana, pero con una calidad audiovisual, que todo el mundo en ese momento lo ha dicho, está muy al nivel de Hollywood”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la producción de la serie “Pancho Villa”?

“Fue una experiencia realmente muy gratificante porque creo que pudimos conformar un equipo técnico y humano muy virtuoso, pues teníamos la fortuna de contar con Enrique Rentería en los guiones de la mano de Rafa Lara que también fue nuestro showrunner y director, y de personas muy reconocidas en la industria como Gloria Carrasco en el diseño de producción, Verónica Ríos en el diseño de imagen, nos fuimos de la mano con una empresa estadounidense para BTF que se llama Stargate que tiene su sede en Colombia también, entonces trabajamos con un equipo liderado por estadounidenses, pero ejecutado en su mayoría por colombianos, sin hablar del gran talento que hay en Jalisco porque todo el equipo humano que acompañaba a las cabezas de departamento la mayoría son jaliscienses, son tapatíos. Creo que la gran fortuna que tuvo Villa fue justo tener tanto talento reunido, Jorge A. Jiménez como protagonista, fue realmente un lujo porque creo que nadie hubiera podido interpretar a Pancho Villa mejor que la interpretación que vemos de Jorge, también contar con la presencia de Armando Hernández, Juan Luis Medina, Leonardo Alonso, Marco Treviño, todo fue una conjugación perfecta de múltiples talentos y de la mano de una pre-producción muy minuciosa, la verdad cuando terminamos la pre-producción yo sentí que había hecho más del 200% del esfuerzo y había entregado todo lo que podía entregarle a la serie para poder arrancar rodaje con todo absolutamente medido y controlado, y con un equipo que sabía cada paso que debía dar durante los 72 días de rodaje”.

Cuando se habla de producción, se habla de un antes y un después de una filmación ¿Qué fue lo más difícil de la serie “Pancho Villa”?

“Definitivamente creo que el gran reto que tenía Pancho Villa aparte de ser fiel y no crear un personaje absolutamente de ficción, fue encontrar en el personaje la realidad y la humanidad que requería el personaje como tal sin mitificarlo. Y para poder lograr eso teníamos que acompañarlo justamente de una muy buena recreación de la época y de una muy buena recreación de las secuencias de guerra, las secuencias bélicas, que requería de un valor de producción enorme y un esfuerzo enorme, tuvimos más de cuatro mil extras, 800 caballos, 700 jinetes; la batalla de Torreón que está en el capítulo cuatro fue una batalla que fue filmada en semanas con un esfuerzo físico enorme, estábamos en medio de una laguna que perfectamente tenía el clima de un desierto, se le llama la Laguna Seca de Sayula en Jalisco, y teníamos que llevar a ese lugar toda la logística necesaria para que el equipo, éramos 700, 800 personas, que pudieran tener agua, comida, hidratación, espacio para descanso, tuvimos que llevar al lugar elementos para poder resguardarlos del sol, un equipo médico por cualquier eventualidad en estas batallas con caballos, con fuego, con bombas, teníamos que estar preparados para que si en algún momento sucediera algo pudiéramos tener la atención primaria, por fortuna no pasó nada nunca. Pero si era una logística gigantesca que durante varias semanas tuvimos que asumir para poder garantizar no solo a la serie la calidad que tuvo en estas batallas, sino resguardar a la gente que estaba acompañándonos y a los animales porque había que tener establos para todos los caballos, para que pudieran pernoctar en una laguna seca que es como un desierto, si fue un reto enorme y de muchísimo esfuerzo”.

¿Algo más que quieras agregar de la serie “Pancho Villa”?

“Vale la pena verla, estamos muy congraciados con la apertura y la buena aceptación, que esperamos que para este equipo de mexicanos, colombianos, venezolanos, costarricenses, porque fue un equipo latino gigante, sea solo un parteaguas pero un inicio, sea el piso de cosas más grandes y más virtuosas para entregarle al público mundial”.

Sobre tu siguiente proyecto “L-Pop” con Disney+ ¿Qué puedes platicar sobre este nuevo proyecto?

“L-Pop es una serie infanto-juvenil de dos temporadas de seis episodios, es una serie que gira alrededor de la cultura del k-pop y cómo esa cultura k-pop ha permeado la cultura latina al punto de convertirse en una comunidad muy grande, que tiene no solo la virtud de la disciplina coreana y de tener estos bailes y música tan espectacular, sino que al unirse como comunidad logran cambios incluso sociales y políticos; entonces nos parecía una excelente oportunidad para acercarnos al público infantil y juvenil de Latinoamérica con un tema que es tan poderoso y contundente que es tan acogido en este lado del hemisferio”.

¿En qué proceso de producción se encuentra esta serie?

“L-Pop la terminamos de filmar hace un año, ya tenemos todos los masters entregados a Disney y se lanza en septiembre de este año. Y es una historia sensacional, es una historia de amigos que unidos por el baile y la música encuentran lugares, momentos y sensaciones comunes que los lleva a retarse y a ser cada día mejores personas, es muy, muy linda, es una temática muy Disney”.

¿Es una historia de ficción?

“Es una historia de ficción completamente, de una niña de 22 años que estudia odontología y es fan del k-pop, su hermana estudia comunicación y cine, y está haciendo para su carrera un documental sobre k-pop, quien encuentra en su hermana la mejor protagonista para el documental, entonces empieza a seguirla en todas sus labores. Ella trabaja en una cafetería coreana en el barrio coreano de la Ciudad de México, y en esa cafetería los dueños son dos chicos coreanos, hermanos, los dos son talentos originarios de Corea, en quienes encuentra un apoyo y los ve como sus aliados para poder alcanzar su verdadero sueño que es convertirse en bailarina y cantante de k-pop”.

¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar como productora en México?

“México para mí es mi hogar, es mi casa, estoy casada con un mexicano, estoy esperando un bebé que va a ser mexicano, yo siento que México me ha dado no solo todas estas oportunidades, sino también un equipo maravilloso alrededor con el que trabajo logrando todos estos retos tan importantes, para mí es mi casa y, lo dije en la conferencia en Jalisco, ‘los mexicanos nacemos dónde queremos’, como Chavela Vargas”.

A lo largo de tu carrera has obtenido premios, reconocimientos y metas por cumplir, pero ¿Cuál sigue siendo tu sueño profesional?

“Creo que sin duda alguna, el mayor de los sueños es seguir entregando historias excepcionales que puedan dar un storyline que genere recordación en el público y que puedas lograr lo que siempre estamos buscando quienes hacemos televisión, que es entretener a las personas, y que ese entretenimiento también genere cambios contundentes así sea en el día a día. Y otro de los retos que me parece muy importante justo es poder lograr equipos que sean muy sólidos y poder darle a la gente que trabaja conmigo la oportunidad de tener herramientas para su vida profesional, que en el futuro puedan explotar de tal manera que sientan el mismo orgullo que siento yo al ver cada resultado que veo en pantalla, creo que cada proyecto es un hijo y pues en BTF he tenido la fortuna de tener hijos maravillosos”.

