Alex Oliva es un actor mexicano de cine, teatro y televisión, que ha participado en diferentes proyectos. El más reciente es la serie Madre de alquiler que a partir de este 14 de junio está disponible en Netflix, donde da vida a Elvin y comparte créditos con Shaní Lozano, Luis Ernesto Franco, Marcela Guirado, Leticia Calderón, Camila Selser, Alejandro de la Madrid, Minni West, entre otros.

En entrevista para Gente Bien, Alex Oliva comparte detalles sobre su personaje y la actuación.

Alex Oliva. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

Actualmente participas en la serie “Madre de alquiler”, ¿de qué trata tu personaje?

“Mi personaje es Elvin que junto con el personaje de Manuel Balbi empezamos de la mano y por azares del destino y sucesos muy trágicos nos encontramos con la protagonista Yeni -que es interpretada por la actriz Shaní Lozano-, conectamos con ella por estos sucesos trágicos y se intenta ayudarla. Hacemos un equipo al que se suman Minnie West, Emmanuel Orendain y entre todos empezamos a intentar derribar a la familia Huizar, que es la familia antagonista”.

¿Cómo es “Elvin”?

“Es un hombre muy noble, yo siento que él se preocupa más por sus amigos, por la gente que él quiere, que por sí mismo; no sé qué tan bueno sea eso, pero siempre pone primero a las personas que él quiere antes que a sí mismo, y da todo, da todo por ayudarlos, por protegerlos, porque no los vuelvan a lastimar, yo lo describiría como noble, leal y muy resiliente”.

Alex Oliva. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Qué te llamó la atención de este personaje o del proyecto para participar en él?

“Uff, muchísimas cosas, el proyecto en general me llamó mucho, ya que por fin se está contando esta historia, no está basada en un suceso real, pero yo creo que si está inspirada en muchos sucesos reales aquí en México de mujeres indígenas que son explotadas por este tipo de familias como renta de vientre y por falta de recursos o porque de pronto quieren salvar un familiar de alguna enfermedad o sacar a alguien de la cárcel, pues recurren a esta explotación porque no les queda de otra. Entonces que Netflix se esté atreviendo a pintar esa realidad que pasa en nuestro país, me engancho de una. Y mi personaje en específico fue justo estar protegiendo a este tipo de mujeres, ayudándolas y pues hay una dinámica con el personaje de Manuel Balbi que yo creo que está contada muy poco, está mostrada muy poco en los medios, entonces me terminó de enganchar a quererme sumar a este proyecto y darlo todo”.

¿Cómo preparaste tu personaje?

“A mí me dijeron que estaba dentro del proyecto como cuatro antes de empezarlo, en cuanto me dijeron me pasaron los guiones que tenían porque también los fueron escribiendo mientras íbamos grabando. Los empecé a leer, tuve muchas juntas con los escritores, con los directores para platicar sobre el personaje, sobre la visión que ellos tenían y que podía yo aportar, como esa preparación, esa plática entre los creadores, aunado a eso contraté un instructor de actuación para estarme ayudando unos meses antes de grabar, para sacar bien los textos, para saber bien por qué estaba diciendo tal cosa, para meterme de lleno al personaje antes de empezar grabar, para a la hora de ya grabar, llegar con más tablas”.

Alex Oliva. ESPECIAL/ADOLFO MARGULIS.

¿Cuál fue tu aprendizaje en este proyecto como actor?

“Estar abierto a cualquier idea, yo creo que uno como actor -sobre todo antes de empezar el proyecto- se casa con una idea de cómo va a ser el personaje, de cómo va a ser la serie que se va a grabar, de cómo te van a dar réplica, cómo van a ser los otros personajes. No me había tocado a mí trabajar con Shaní -es su primer protagónico-, entonces llegar con esta protagonista “nueva” fue una frescura, yo tenía una idea total y completamente diferente de lo que iba a ser, entonces como adaptarte, que termina siendo positivo, grato, pero justo esa maleabilidad de adaptarte a lo que propone Shaní, a lo que proponen tus compañeros, de pronto lo que habíamos estudiado antes con los creadores cambia porque ya no hace sentido a la hora que se está grabando, entonces como aprender a soltar y a confiar ciegamente en lo que están decidiendo los capitanes de este barco, como actor eso fue lo que me sirvió y me llevó”.

¿Y como ser humano?

“Como ser humano aprender a empatizar, uno no sabe lo que las otras personas están viviendo por dentro, uno no sabe qué batallas está llevando la persona que tienes enfrente, a no juzgar antes de tiempo, aprender a conocer a las personas, a tener esta apertura de que tu mundo no es el mundo de los demás, si a ti te gusta el chocolate puede que a los otros les guste la vainilla y está perfectamente bien, y a ser empáticos. También lo que me llevó mucho como persona es la familia, la familia es lo primero, la familia es lo que te ayuda a salir adelante en estos sucesos tan catastróficos que te puede mandar la vida, pero no solo estoy hablando de la familia de sangre. Yo soy foráneo, soy de Tamaulipas vivo en México desde hace 10 años, y justo con estas experiencias mías de mi vida día a día, más esta serie que grabé, queda claro que a veces uno se tiene que formar a su familia, ahora si la escoges, escoges a las personas y te creas una familia que te ayuda a salir adelante de estos sucesos, a veces uno no puede solo, eso es lo que creo que más me llevó de esta serie, el amor de la familia y la fuerza de la familia”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Sé que muchos dicen el Oscar y muchos premios, mi sueño profesional la verdad es que yo amo este trabajo, amo lo que hago, amo contar historias, amo llegarle de manera positiva a los espectadores, al corazón, lograr cambiar aunque sea un poquito de sus mentes, amo todo eso, entonces mi sueño muy realista es poder trabajar de esto el resto de mi vida, poder vivir como quiero vivir de esto el resto de mi vida”.

Alex Oliva. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Hice una obra en Nueva York, va a salir una película para alguna plataforma que se llama La puerta verde es de Guillermo Béjar y de la productora Gatuno Films”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que vean la serie”.

Madre de alquiler. ESPECIAL/NETLIX.

Madre de alquiler

Es un drama sobre la subrogación de vientre que estrenó el 14 de junio en Netflix. Protagonizada por Shaní Lozano y producida por Argos, cuenta la historia de una joven indígena que alquila su vientre a una poderosa familia. Pero más tarde, ella descubrirá que todo lo que creyó de su embarazo no era cierto. Y a raíz de este hallazgo, cuestionará el significado de la maternidad, a la vez, que vive un romance repleto de contradicciones en medio de una sociedad llena de prejuicios. Alex da vida a Elvin, quien junto con otros más hacen una familia con Yeni y hacen todo para protegerla y ayudarla a obtener justicia contra los Huizar.

Alex Oliva

Instagram: @alexolivag