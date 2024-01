Helios Herrera es un inversionista mexicano, consultor empresarial, conferencista internacional, colaborador en medios masivos de comunicación, líder en transformación personal, especialista en vincular desarrollo humano y productividad, además ha escrito cinco libros y en su formato de audiolibros son narrados con su propia voz, al igual que cuatro CD’s de motivación. Es fundador y director de Helios Herrera Consultores, S.C., actualmente se dedica al desarrollo profesional del factor humano asesorando más de 350 corporativos AAA.

El libro que promociona es Tu carrera después de la carrera de Editorial Sélector, el cual ha roto su récord de ventas en su segmento. Y en entrevista para Gente Bien, es autor habla sobre éste.

Helios Herrera. ESPECIAL/CORTESÍA HELIOS HERRERA.

¿Cómo nace la idea de crear este libro?

“Tengo más de 30 años de carrera corporativa, a mí me toca ayudarle a las empresas a consolidar sus equipos y ahí me doy cuenta que los jóvenes recién egresados están muy desfasados entre el mundo corporativo y el mundo estudiantil. La mayoría de los jóvenes llegan pensando que porque tienen un título aniversario de tal universidad ya la hicieron y es muy triste cuando te das cuenta de la frustración que tienen porque se topan contra pared, o sea, ni encuentran chamba, se tardan nueve meses en promedio en encontrar su primer trabajo, no les pagan lo que ellos pensaban, de hecho, el sueldo promedio de un recién egresado es de casi siete mil pesos, en fin, se encuentran con una realidad distinta a la que ellos esperaban y con un nivel de oferta y demanda totalmente desequilibrado. Y así fue como se me ocurre está investigación y eventualmente redactar este texto en el ánimo de advertirle al joven lo que le espera, no es amenazarlo, es advertirle, es una advertencia para que se prepare de antes, ese es el espíritu de texto”.

Dentro del libro hay varios consejos ¿Cuál es el principal para los jóvenes?

“El más importante es un tema de actitud y de postura mental, al joven le hemos enseñado que con estudiar y sacar buenas calificaciones con eso soluciona su carrera ante la universidad y ante sus padres, entonces ¿qué es lo que hace el cerebro del joven? pues entrena para pasar el examen; reto a que el joven vuelva a presentar el mismo examen dos semestres después, garantizó que lo reprueba, porque ya olvido gran cantidad de la información que acumuló, entonces más que entrenar al cerebro para pasar exámenes, lo que se tiene que hacer es incentivar al joven a que desarrolle la capacidad de solucionar problemas con la información. Si con la carrera lo único que haces es acumular información, estás compitiendo contra Google y contra cualquier herramienta, y cuando termines de graduarte vas a ser tan obsoleto como la última versión del Internet, información cualquiera acumula, el diferenciador es que tan eficiente eres tú solucionando problemas y entonces el cerebro del joven toma la información del maestro, del proceso educativo y la transforma, la apropia en este proceso de cómo solucionar problemas con esta información, de eso se trata, y eso sí se puede hacer desde el primer día de clases de la carrera”.

¿Consideras que debería cambiar la forma de educación?

“Si, sería lo ideal, sería un mundo perfecto y feliz, pero garantizo que tristemente no va a cambiar a un solo profesor de ninguna universidad por publicar esto, a quien si podemos alertar es al joven, o sea, quien si tiene la posibilidad de adecuarse, mover su esquema mental y decir ‘yo soy responsable de mi formación universitaria, no la universidad, no mi profesor, no mi padre, yo soy responsable y como responsable lo que voy a hacer es calibrarme a solucionar problemas y anticiparme’. Lo que yo recomiendo altamente es que los jóvenes empiecen a tener experiencias laborales antes de graduarse. En mis épocas había becarios, pasantes y se hacían prácticas profesionales con el objetivo de que el joven fuera adecuando la información universitaria al mundo real, eventualmente esto fue desapareciendo y las prácticas y las becarias se convirtió en un chalán de lujo que sacaba fotocopias, cosa que es tristísima. El objetivo de las prácticas profesionales y las becarias era habilitar al joven durante la universidad para que una vez que egresara ya tuviera experiencias laborales. Hoy cualquier joven te dice ‘¿cómo quieres que tenga tres años de experiencia, si me acabo de graduar?’, y la respuesta es tan básica como ‘empieza a trabajar desde antes’, y mezcla, combina una experiencia laboral con tu formación universitaria, tu mente cambia por completo, siempre”.

Helios Herrera. ESPECIAL/CORTESÍA HELIOS HERRERA.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Tu carrera después de la carrera”?

“Yo creo que más o menos tardamos un año entre la inspiración y la adecuación de la información, hay un par de estudios que se refieren en el libro que tienen que ver con la empleabilidad y con cuáles son las competencias transversales que más busca un empleador y cuáles son las competencias transversales que menos tienen los jóvenes, esta investigación fue de encontrar y validar las fuentes porque no la hicimos nosotros, es de varias empresas de América Latina”.

¿Cuál fue el mayor reto al momento de crearlo?

“Más que al momento de escribirlo, lo que nos encontramos cuando damos conferencias con los jóvenes en las universidades es que no alcanzan a ver el problema, o sea, por más que les damos datos duros, el pensamiento del joven es ‘ah, eso sucede en tres años, no me va a pasar a mí’, no alcanzan a entender que sí les va a pasar a ellos, lo están viendo como un problema a futuro y pensarán que se solucionará en ese momento futuro, pero es el gran reto, ayudarles a sensibilizarse que desde ahorita pueden empezar a solucionarlo”.

¿A quién está dirigido?

“Es para jóvenes y a los padres de familia les interesa que sus hijos lean esto, eso es un hecho, algún papá me preguntaba ‘¿oye, si compro este libro a mi hijo le va a gustar?’ Y la respuesta es ‘no, no le va a gustar, le va a servir’, pero idealmente lo pondría como un libro oficial para el último grado de preparatoria o primer semestre de cualquier universidad, también sería una lectura obligada en el momento en que está arrancando la experiencia universitaria, si lo lees a los 40 te va a frustrar mucho y te va a dar mucha tristeza, porque ya se te fue el tren”.

Helios Herrera. ESPECIAL/CORTESÍA HELIOS HERRERA.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Seguir en el tema de las conferencias, los talleres, vincular el desarrollo humano con la productividad, son más de 33 años haciéndolo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que ojalá le llegue a los jóvenes en el momento correcto”.

Tu carrera después de la carrera. EDITORIAL SÉLECTOR.

Helios Herrera

Página Web: heliosherrera.mx

Facebook: Helios Herrera

Twitter: Helios_Herrera

Instagram: @helios_herrera

YouTube: @HeliosHerreraMex

Tik Tok: heliosherrera

XM