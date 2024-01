Libros recomendados: Fer Broca presenta “Encuentro” El chamanismo aplicado a la vida cotidiana

Para Fer Broca, este libro nace del deseo de poder compartir una experiencia que ha transformado su vida y ponerla al alcance de las personas. Él se dio cuenta que el chamanismo estaba muy desvirtuado, con una basura que la recubría constantemente, con la imagen arquetipal que se tiene de los chamanes haciéndolo que parezca algo muy bajo y básico, muy de ramas, huevos y gallinas y se pierde todo el sentido filosófico y bonito que tiene.

En entrevista para Gente Bien nos cuenta que su labor al escribir “Encuentro” fue poder mostrar un chamanismo mucho más consciente, más profundo, alejado de esos arquetipos y conectado a algo mucho más auténtico y útil para la vida de las personas.

¿Cómo podrías definir el chamanismo?

“No es una religión, es una práctica espiritual que nos permite ser y estar en el mundo de una manera más consciente, entrando en conciencia de cómo todo está vivo, entendiendo que no sólo somos nosotros los únicos seres, como las montañas o la tierra misma, pero a veces lo olvidamos y cuando practicamos el chamanismo entramos en armonía con todos los elementos”.

¿Cómo llegas tú al chamanismo?

“Por un llamado, por una invitación de un chamán chiapaneco para acudir a él y cuando yo voy, iba con un poco de resistencia porque no sabía con qué me iba a encontrar, y cuando lo conocí su simpleza y su forma tan transparente de actuar me cautivó. Para el chamanismo la alegría es un valor, a mí me gusta una espiritualidad alegre, divertida, plena, que te invita a la vida, en otras tradiciones te prohíben y limitan la experiencia, mientras que el chamanismo por el contrario, te invita a que vivas”.

¿Esto cómo cambió tu vida?

“Me hizo mucho sentido porque me di cuenta que sí había un camino más acorde a quien yo era, un camino para cada persona, y en el transcurso he descubierto que hay tantas vías que nosotros no podemos ver porque no nos las presentan; cambió mi vida porque me permitió afrontar momentos de mucha dificultad, estaba atravesando unas crisis personales muy duras y de alguna manera más esperanzadora, de una forma más valiente y más segura, me dio la fuerza interior y poder personal para trascender esos ríos oscuros, y poder vivir de una manera muy bonita”.

¿Cómo comienzas a escribir este libro?

“Este es mi cuarto libro. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas, es un texto que me tomó mucho más tiempo que los anteriores porque tenía dos conflictos, uno, no quedarle mal a la tradición espiritual; y por otro lado, hacer algo que fuera cercano a las personas, no tan pesado o engorroso, entonces empecé a escribir un cuento para niños que es una parte del libro, fui completando el libro, dándome permiso de escribir desde lo más fundamental, de la espiritualidad y el tiempo que estamos viviendo. Lo empecé a escribir en un lugar que me gusta mucho de la Ciudad de México, se llama el Rincón de Los Poetas, en Chapultepec, ahí sentadito debajo de los árboles y me tomó proceso como de cuatro años completarlo”.

¿Cómo fuiste definiendo los capítulos?

“Tuve que crear una columna vertebral con el punto de partida y de conclusión, y me fui imaginando a una persona que tuviera conocimiento nulo del chamanismo, cómo podérselo hacer de una forma pedagógica didáctica y aplicada, desde la base, para poner cimientos y poco a poco ir decorando la construcción del libro”.

¿Cómo podemos usar el chamanismo en nuestra vida diaria?

“Por ejemplo, a las personas nos enseñaron a comportarnos a veces como víctimas frente a la dificultad y el chamanismo siempre nos enseña que debemos tener dignidad, si bien estar triste o doblarse, no es la posición digna del ser humano, porque estamos hechos para estar de pie y avanzar. Nuestra naturaleza es continuar y el poder personal es una herramienta muy puntual que te muestra cómo dentro de ti hay una fuerza y un valor, que no necesariamente es el que se refleja en los músculos o tu voz, sino con lo que se lleva dentro y cuando la gente es capaz de conectar con ese valor y en el libro enseño todo esto, la posición que tenemos en la vida es diferente y se pueden vivir las mismas circunstancias desde una posición de poder, y no de victimismo o fracaso”.

¿A quién va dirigido?

“A un público abierto de mente, de corazón, pero creo que el lenguaje es bastante fácil, he tenido retroalimentación de gente muy joven, como de 16 ó 17 años, también de gente mayor. No es un libro pretencioso que no tiene como propósito convencer a nadie de nada, es un libro que te divulga y te comparte una serie de herramientas muy generales que si tú aplicas bien, van a dar cambios en tu vida”.

¿Qué suma la espiritualidad a tu vida?

“Es todo. Es una forma de entender lo que nos pasa desde una perspectiva más elevada, como si tuvieras nos lentes diferentes para ver la realidad, las enfermedades, las dificultades, las crisis, los rompimientos o incluso, la muerte, sólo la sabemos ver de la manera práctica en la que nos enseñaron, pero cuando tú te pones los lentes de la espiritualidad comprendes el sentido y trascendencia, entiendes la temporalidad y los mismos eventos que antes te podían destruir o llevar al piso, cambian, porque los tomas con mucha más conciencia”.

¿Cómo complementas tu trabajo?

“Yo soy un maestro espiritual, me dedico a dar cursos, conferencias, por todo el mundo y en los cinco continentes he estado compartiendo. Llevo ya 25 años haciéndolo y mis libros complementan mi trabajo, con mucha humildad reconozco que no soy un escritor con mayúsculas, soy un divulgador con mucha pasión y mucho cariño, pero mi trabajo es ir sembrando y despertando las conciencias de las personas”.

Durante la última Feria Internacional del Libro, Fer Broca tuvo oportunidad de presentar su libro, un sueño que tenía y que pudo cumplir, acompañado por sus lectores y seguidores. FOTO: CORTESÍA

¿Qué le dirías a la gente acerca de tu libro?

“Los invito a que se den la oportunidad de conocer algo nuestro, muchas personas lo están buscando en El Tibet, India o China, y no volteamos a ver que esto es nuestro, de nuestra tierra, de nuestra cultura, y es un llamado a la gente a que se den la oportunidad de abrir las ventanas de su percepción, que sepan que hay cosas muy útiles que aplican beneficios muy instantáneos. Es un libro muy aterrizado, muy aplicable porque esa es la espiritualidad que yo enseño. Pueden aprender a estar presentes, a saber colocar sus intenciones, el propósito debajo de sus deseos, aprendes el nivel de conciencia en el que te encuentras, qué significa el despertar, por qué estamos viviendo tiempos tan caóticos, tan difíciles y cómo podemos a partir de estas herramientas, vivir en mayor presencia, plenitud y paz”.

