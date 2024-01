Este 4 de enero se estrenó la película de animación Uma & Haggen: Princesa y vikingo, en alrededor de 500 salas de cine nacionales, la cual es escrita, dirigida y producida por el cineasta Benito Fernández Martínez.

En entrevista para Gente Bien el cineasta habla sobre esta aventura cinematográfica de animación 100% mexicana.

Benito Fernández Martínez. ESPECIAL/ITHRAX PRODUCCIONES/KOOLTOON ENTERTAINMENT.

¿Cómo surge la historia de “Uma & Haggen”?

“La idea viene de imaginarse cómo sería una civilización mesoamericana, prehispánica, precolombina si hubiera seguido hasta su Revolución Industrial, estamos hablando de una ciudad maya con pirámides, calzadas, pero ya en su revolución industrial empiezan a usar máquinas, a usar vapor, combustibles fósiles, pirámides de 100 pisos de altura, en primer lugar. El segundo es la princesa, no tenemos nuestra princesa precolombina, entonces vamos a mezclar este concepto de la princesa de una ciencia ficción precolombina. Y tercero, un niño del otro lado del mar, güero, de ojo azul, blanco, de otra forma de ser, se vuelve muy interesante y enriquecedora la historia porque tienes elementos de varios lados que te construyen algo bonito”.

¿Cómo nace la trama o la historia de este filme?

“Yo quería una historia que le pudiera yo contar a mi hija -tengo una hija de 11 años- y que mi hija en el futuro se lo pueda contar a sus hijos. En cuanto empiezas a escribir un guion con ese filtro, solito sale lo que quieres contar y lo que no quieres contar, hacia qué valores te vas, qué cosas enfatizar, si quieres que de verdad tenga un mensaje positivo. La película tiene momentos agridulces, tiene momentos duros y esto es parte importante de una buena historia para mí. Uno de los mensajes más fuertes de Uma & Haggen es a veces lo que tienes qué hacer no es lo que quieres hacer y para mí ese es un mensaje muy válido para los chavos ahorita, que de repente todo es satisfacción inmediata, todo es que me salgan las cosas, todo es mañana me tiene que ir bien, pues no es tan fácil y a veces hay sacrificio, entonces si mis personajes llegan al éxito o no, se los voy a cobrar, les va a costar, no va a ser gratis, requieren sacrificio, decisión, entender que a lo mejor para salvar a los demás vas tú de por medio, entonces por ahí queríamos hacer la historia”.

¿Cuánto tiempo se tardó en filmar “Uma & Haggen”?

“Yo la escribí en 2010, 13 años, mi hija tiene 11 años, la película es más grande que mi hija, eso es impresionante, es mi hija mayor, la escribí a finales de 2010, es muy difícil porque la película es totalmente independiente, entonces es muy complicado, la animación es una técnica cara, tampoco es barato, más que estamos utilizando animación tradicional, dibujada en papel, a mano, es una técnica compleja, entonces se vuelve un poquito pesado, pero queríamos que tuviera una calidad para importar, que se pudiera ver en otros lados, no buena para México, sino buena para todo el mundo, esa era la meta. Hacer animación de esta calidad, no es fácil, se vuelve complicado y más si vas solo, es mucho esfuerzo, mucho dinero, tiempo, pero el resultado en pantalla creo que valió la pena el viaje”.

Uma & Haggen: Princesa y vikingo. ESPECIAL/ITHRAX PRODUCCIONES/KOOLTOON ENTERTAINMENT.

¿Cómo elegiste el cast de las voces?

“Eso está bien padre, porque el casting de doblaje, la gente que tenemos de doblaje en México son de los mejores del mundo, son voces increíbles. Humberto Velez, que inmediatamente uno ubica, Meli G que hacía Pinky Pie, Oliver Díaz, Héctor Gómez Gil, Carlos Falcón, Laura Torres, Jesse Conde, a lo mejor los nombres no son tan famosos como sea algún youtuber, pero sí las voces lo son, son voces que en cuanto escuchas en pantalla son tu familia, los has oído toda la vida y tienen una manera de hacerlo mágica. Yo quería ser congruente, si quiero contar la mejor historia animada posible, pues necesito usar los mejores actores de doblaje posible. Y nuestros actores de doblaje son los mejores, y para ellos fue muy interesante hacer actuación original, no están doblando, es la primera vez que se hace esa voz, entonces es una oportunidad que no tienen tan a menudo y también para ellos fue enriquecedora”.

¿A quién está dirigida?

“Pasó algo mágico, originalmente estaba pensada desde los 10 hasta los 20 años, como de pre-teen a teen porque la película tiene estos toques y los mensajes, la revelación fue, según hemos visto, gente que la ve, incluso fuera de México, la llevé a Portugal y Francia, nos dimos cuenta que le está gustando desde los chavitos de seis años hasta los papás de los niños, eso fue el mejor regalo. Todos están encontrando algo padre en la película, y eso, sí era parte de lo que queremos construir, construyendo una historia que no fuera boba, simplona, sino que sí tuviera significado. Es una historia de los ocho a los 20 años sin problema, pero si va la abuelita le va a gustar la película y va a ver cosas bonitas, y si va la tía le va a gustar, realmente se volvió una película para todo público”.

¿Cuál es el mensaje principal de “Uma & Haggen”?

“El mensaje principal es unidos, gentes diferentes, gentes que pensamos diferente, que somos de diferente lugar, que nos vemos físicamente diferentes, que pensamos y nos educaron de maneras diferentes, si unimos fuerzas salimos adelante, si nos dejamos separar, vamos a perder. Hay otros mensajes, está el mensaje de la responsabilidad por arriba de lo que quieres, hay un mensaje ecológico también, hay ligeros tintes de cuidar el medio ambiente también. Tenemos varios mensajes positivos, pero el principal es unidos vamos a lograr mucho más que separados”.

Benito Fernández Martínez. ESPECIAL/ITHRAX PRODUCCIONES/KOOLTOON ENTERTAINMENT.

¿Las letras de las canciones también las escribiste tú?

“Juan que es el músico y el arreglista, es un genio musical, Juan Manuel Langarica, ya tiene tres Diosas de plata, es un músico hecho y derecho y es fabuloso, para mí es el mejor realizador de scores en México, tengo una muy buena amistad, ya lo conozco hace 20 años y nos llevamos muy bien, y artísticamente, sincronizamos. La mayoría de directores encuentran un buen músico, se quedan con él, casi siempre en la película de este director la hace ese músico. Yo ya encontré a Juan y difícilmente me voy a separar de ahí porque tenemos una sinergia musical muy padre, yo soy muy musical, la película tiene mucha música, no siempre cantada, pero hay música de fondo siempre, entonces cuando empezamos con las canciones, yo quería hacer un como un viaje musical, tenemos una canción de rock sesentero, una canción como de techno ochentera, la canción del final de créditos que canta Meli G es una mezcla de huapango veracruzano con celta, que no debería de funcionar y sin embargo lo hace, esa canción yo se la escribí a mi hija, le dije 'cuando yo me muera, oyes esa canción para que te acuerdes de mí', esos son los valores que traemos, meterle el alma al arte, que tenga autor, ganas de proyectar cosas a la gente. Juan hizo los arreglos, le dije ‘dame chance, yo las escribo’, y me dice ‘vas’, me tuvo fe, él cuida mucho su trabajo y me dice eso, tengo suficiente base como para saber cómo se escribe una letra y la estructura que lleva, quedaron muy bonitas, ya están en YouTube las cinco canciones de la película, las pueden buscar como Uma & Haggen canciones o con que busquen "Uma & Haggen", bien cantadas por Meli G, por el mismo Juan Manuel Langarica, por Debani Salas, o sea, gente pro en todos los sentidos”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Yo quiero seguir con este mundo de Uma & Haggen creo que está muy padre, y obviamente la película queda en un momento donde la gente pregunta ¿qué pasa después? Entonces yo quiero seguir con esto. La idea es que sea una trilogía, ya está escrita, yo la escribí como trilogía desde un principio, pero para poder seguir adelante necesitamos conectar con la gente, que nos apoyen, o sea, ojalá y la gente nos dé la oportunidad y la disfruten, siempre decimos si vas a ir al cine, convence a tres personas más, llévate a tres más. Verás que no se van a decepcionar, yo creo que tiene algo para todo el público y que la van a disfrutar. Es un proyecto que va a conectar porque tiene ese tipo de calidad, logramos esa calidad internacional”.

Uma & Haggen: Princesa y vikingo. ESPECIAL/ITHRAX PRODUCCIONES/KOOLTOON ENTERTAINMENT.

¿Algo más que quieras agregar?

“Recordarle a la gente el 4 de enero, el mejor regalo de Reyes adelantado para su familia, empezar el año con el pie derecho, una última cereza el último día de vacaciones es ir a ver "Uma & Haggen" a las salas de cines, los valores son muy bonitos de la película, solamente tiene cosas positivas para ti y para los tuyos y aparte le damos trabajo a puro artista mexicano. La película está 100% hecha en México por mexicanos y que podamos seguir adelante con este universo”.

Uma & Haggen: Princesa y vikingo

Uma, una niña de 11 años huye de Aisza Munna, su ciudad natal, para buscar la manera de recuperar el trono de su reino sin tener que ser sacrificada como lo indica la profecía. Pronto, conocerá a Haggen, un pequeño de ocho años que cruza el mar con la esperanza de salvar su reinado.

XM