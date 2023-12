Alan Estrada es un actor, cantante y host del canal de YouTube Alan x el mundo presentó en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su primer libro titulado Viajar cambiará tu vida de Editorial Planeta.

Y en entrevista para Gente Bien, platica sobre la creación de este título que surgió por la recomendación de sus seguidores y la idea que se tiene de escribir un libro en algún momento de la vida. Agrega que “todas las reflexiones que empecé a desarrollar a lo largo de los viajes, la única manera de plasmarlo era en escrito, así que también muchas de ellas parten de algunos escritos que ya existían en alanxelmundo.com, entonces todo eso fue evolucionando hasta convertirse en un libro”.

Alan Estrada. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

El proceso fue largo y bastante complejo para el autor, ya que lo escribió de su puño y letra, explica que fueron alrededor de seis años de “rebotar ideas con mi editor, de revisar los textos, de ver ideas que no se repitieran, algunas caducaban y se iban transformando, creo que fue un proceso largo, pero al final el resultado ha sido increíble. La gente ha respondido muy bien”.

Sin duda, es un libro que está dirigido “a cualquier persona que le gusta viajar, independientemente de sí puede o no hacerlo, a cualquier persona que le gusten los viajes, pero creo que también cualquier persona que le guste reflexionar”, y hace hincapié en que Viajar cambiará tu vida “no es un libro de consejos de viaje, es un libro de reflexiones que nacen a partir de los viajes, pero que son reflexiones que uno puede aplicar para el día a día”. Agrega que como los viajes mismos están en movimiento, como el pensamiento, entonces todo puede cambiar y a lo mejor en cinco años hago otro libro que contradiga el primero”.

El gran reto de escribir este título para Alan fue “el juicio personal, mi propio juicio, es decir, a mí me gusta mucho leer entonces como que estaba consciente de mis limitaciones, quizá como autor y que no iba a estar a la altura de lo que a mí me gusta leer, a veces uno es muy duro y exigente con uno mismo”.

¿Cómo ha sido tu experiencia al ingresar al mundo editorial?

“Ha sido increíble darme cuenta que aún hay muchísima gente que nos gusta leer, poder acompañar a la gente de otra forma en sus viajes, cuando la gente me manda fotos del libro en alguna parte del mundo que lo está leyendo, lo está acompañando e incluso ahora los nuevos formatos como los digitales o el audiolibro, que además está narrado por mí, pues me emociona mucho saber que los estoy acompañando, eso eso es lo que más satisfacción me da”.

Alan Estrada. ESPECIAL/DAVID SUÁREZ.

¿Qué otras actividades promocionales realizarás para “Viajar te cambiará la vida”?

“Prácticamente estamos en la etapa final, ya estuvimos haciendo toda la promoción en el momento en que salió el libro, y de hecho, creo que lo último que nos queda hacer es la FIL en Guadalajara”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Sigo con Alan x el mundo, eso no ha parado, seguimos también con Siete veces adiós que en marzo cumplimos dos años en cartelera, lo cual ha sido todo un logro. Y también tenemos sorpresitas con Siete veces adiós que ya les contaremos (el viernes 1 de diciembre develamos placa de 477 funciones en Ciudad de México)”.

Los viajes de Alan

Viajar cambiará tu vida. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

¿Cuál ha sido el viaje que te ha generado un mayor aprendizaje?

“Esa es una pregunta muy difícil de contestar, creo que al final todos los viajes suman y cada uno me deja un aprendizaje. Obviamente, en el libro hablo mucho de mi primer de mi primer viaje, que fue como mi primer mochilazo, mi primera aventura y pues fue como un despertar. A partir de ese, pues he aprendido de todos y de todos tengo anécdotas, recuerdos, y no me gusta escoger porque es difícil tener que escoger y tampoco me gustaría que esa selección se convierta en una invitación a que la gente replique un viaje que a mí me ha transformado, pensando que también los va transformar a ellos, porque no sucede así, así no es como funciona”.

¿Cuál ha sido el viaje más hermoso?

“Escoger es difícil, siempre pienso en el próximo, el próximo viaje me emociona siempre, planificar los viajes es algo de lo que más me gusta, sentarme en la computadora, escoger hoteles, diseñar el itinerario y todo eso me emociona mucho. Los viajes que hago con mi familia los recuerdo con mucho cariño”.

¿Cuál consideras tu comida favorita en el mundo?

“Como yo cuento a México también como un país en el que viajo. Yo sí creo que nuestra comida es excepcional y además haber crecido en este país, tengo el paladar educado para aguantar nuestra comida mexicana, que es tremenda. Hay mucha gente a la que le puede caer muy pesada al ser condimentada, a mí me fascina la comida mexicana, después de eso, hay gastronomías que me encantan, me gusta mucho la comida tailandesa, la comida japonesa, en general Asia es una parte del mundo que me gusta mucho, pero de repente digo, en ninguna parte del mundo hay chilaquiles”.

Alan Estrada. ESPECIAL/DAVID SUÁREZ.

¿Un viaje que hayas considerado peligroso?

“Yo creo que el viaje que hice a las profundidades del océano para ver al Titanic, ha sido el viaje más riesgoso que he hecho, hablo un poco de eso en el libro, aunque el libro fue escrito antes de la tragedia, entonces de todas formas, sabía los riesgos que estábamos tomando”.

¿El viaje con el mejor servicio o el más amigable?

“Varía un poco, yo creo que países como México o Colombia considero que somos países con un muy buen nivel de servicios generales, que les gusta atender a los visitantes y los locales con una sonrisa, siempre atentos. Japón es un país donde el servicio al cliente es excepcional, pero viene más desde la formación, desde la preparación y la capacitación de sus empleados; y creo que en Colombia y México viene más natural de cómo somos nosotros, de nuestro carácter”.

¿Tu hospedaje más confortable?

“Mi casa”.

¿Un país que te haya generado admiración?

“Italia, tienen prácticamente la mitad de las obras de arte de valor que hay en el planeta. Es un país maravilloso en todos los aspectos, su gastronomía, su música, su cultura, es un país que admiro mucho”.

