David Requesens es un joven autor, quien en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 presentó su primera novela de corte infantil-juvenil El crimen del hombre oceáno de Editorial SM.

Comunicólogo de profesión por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, con una maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, David Requesens platica en entrevista para Gente Bien sobre esta novela.

David Requesens. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Cómo surge “El crimen del hombre del océano”?

“Surge de varios lados. En primer lugar, yo tengo un par de proyectitos infantiles, un par de autopublicaciones, algunos cuentos con el tono fantasioso. Y pues aquí surge esta idea, estaba escribiendo una historia, me empecé a frustrar porque no lograba darle el tono y después empecé a escribir esta historia más suelto. Y así fue como empezó a salir El crimen del hombre océano, se me antojó hacerla policíaca porque es un género que creo que funciona muy bien en la Ciudad de México”.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo?

“La escribí en unos cuatro meses así de golpe, como en obra negra. Yo soy representado por una agencia literaria llamada VF, que dirige Verónica Flores, ella también da un taller de novela a algunos autores de los que representa, entonces se lo mandé, lo empezamos a revisar, hubo que reescribirlo varias veces, darle forma, vestirlo, ponerle su trajecito. Y así es como empezó a agarrar forma, yo creo que se tardó un año más. Verónica el año pasado viene a la FIL y me encuentra aquí en SM. Tengo un par de autopublicaciones, pero éste es mi primer libro porque es mi primera novela, mi primera publicación con una casa editorial seria, grande e importante y en donde es mi gran proyecto hasta la fecha”.

¿A partir de qué edades se puede leer este libro?

“Es bien difícil, cuando yo escribo, soy un poquito envidioso, un poquito de egoísta, escribo sin saber para quién va a dirigido, pero definitivamente SM me ayuda a dirigirlo y nos damos cuenta que es para sexto de primaria en adelante. Y que los de secundaria lo pueden disfrutar, pero la forma en la que está escrito creo que puede funcionar incluso para un poquito más grandes”.

¿Cuál fue tu mayor desafío al escribirlo?

“El mayor desafío siempre es que escribir es reescribir, corregirlo, hacer que tenga sentido, que funcione, escribir una historia yo siento que es como aventarse sin paracaídas y mientras vamos en el aire, hay que ver cómo armamos el paracaídas. Cuando uno reescribe la historia no sólo es reescribirla y arreglarla, viene acompañado de dudas, viene acompañado de vale la pena o no, a lo mejor le estoy dedicando demasiado tiempo, siempre el mayor desafío es uno mismo”.

¿Qué van a encontrar de David Requesens en esta novela?

“Un poco de mi humor, que es un humor irónico, sarcástico, muy cínico, van a encontrar los miedos, los miedos de un escritor incipiente, que de repente no sabe hacia dónde va su futuro, un poquito de fantasía también, de esta fantasía que a mí me divierte y ahí me estoy entregando por completo”.

¿Qué otras actividades de promoción vas a realizar?

“Vamos a tener entrevistas por Instagram, entrevistas por YouTube, se van a hacer varios eventos y se van a hacer las respectivas presentaciones en las Ciudad de México”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“David tiene todavía algunas historias ya escritas en computadora como archivos, Hay algunas historias que ya están listas para aventarlas por la ventana, a ver cómo les va. Y todavía hay historias en el tintero, todavía siguiendo la línea infantil-juvenil, sobre todo, juvenil, yo creo. Pero a ver qué ocurre, vamos a ver primero si este libro no resulta ser odiado por todo el mundo. No voy a dejar de escribir, pero si les gusta, voy a hacerlo con más engundia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Espero que les encante, ha sido padrísimo estar aquí, ha sido lindísimo estar aquí. Gracias a VF, gracias a SM, estoy muy, muy feliz, este es todo sueño, espero que les guste "El crimen del hombre océano", mi primera novela”.

El crimen del hombre océano

Óscar es un joven periodista que ha perdido su trabajo y reputación tras publicar un infundado artículo sin la aprobación de su editor. Abatido por las deudas y dispuesto a todo, llega de manera fortuita a un diario de lo paranormal y acepta investigar desapariciones vinculadas al enigmático Hombre Océano. Quizá sea la única oportunidad de recobrar su carrera, sin importarle arriesgar, incluso, la vida.

David Requesens

