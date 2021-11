Gaby Pérez Islas celebra el décimo aniversario de la publicación de su primer libro Cómo curar un corazón roto de Editorial Diana, sello de la casa editorial Planeta. Gaby Pérez Islas es una reconocida tanatóloga, que plasmó su experiencia en este título y da respuesta a las dudas de la mayoría de las personas que atraviesan por una situación de duelo.

En entrevista para Gente Bien, la escritora platicó sobre esta nueva edición.

Celebras 10 años del libro “Cómo curar un corazón roto”, ¿qué me puedes decir de él?

“Estamos muy contentos, para Planeta y para mí esto es una fiesta porque este libro salió hace 10 años con la ilusión de tocar muchos corazones y sanarlos; la expectativa era grande, pero la realidad nos rebasó, la verdad es que los lectores lo han abrazado con mucho cariño porque es un libro que te habla de todo tipo de pérdidas y qué hacer, cómo salir adelante, cómo recobrar un ritmo de familia, salir fortalecido y volver a ser feliz”.

Gaby Pérez Islas. ESPECIAL/©BLANCA CHAROLET.

¿Hay mucha diferencia entre esta edición y la anterior?

“No hay mucha diferencia. Se actualizó en datos estadísticos y un nuevo capítulo completo de muerte por enfermedad repentina y todo lo que tiene que ver con COVID y pandemia, las especificaciones de un duelo así, cuando no hubo oportunidad de despedirse, cuando no hay hombros en cuales recargarse y nos dieran un abrazo y contención, cuando todos los rituales para despedir a alguien nos fueron negados. Y además viene un regalo precioso porque tiene un código QR para los lectores que es un material exclusivo para esta nueva edición, que lleva directamente a un video en YouTube donde tenemos una plática sobre cómo se hizo este libro y otras cosas, como un encuentro más cercano con mis lectores para agradecerles esta preferencia de 10 años”.

¿Por qué decidiste escribir este libro hace 10 años?

“Soy tanatóloga hace 24 años, trabajo con enfermos terminales y con personas en proceso de duelo, el punto es que yo iba a ver a un enfermo terminal o a un doliente en su casa, y cuando me iba sabía que venía la peor parte, venía la noche, por la noche las personas que están enfermas o que están tristes sienten que el mundo se les viene encima. Así que yo decía “como no hay un libro que pudiera dejarles”, que fuera un tanatólogo de buró, que cuando me voy me quedara tranquila porque supiera que ahí está ese libro para ellos. Había otros libros de duelo, pero eran libros de literatura extranjera que no entienden nuestra idiosincrasia latina, así que como no encontré libro me di a la tarea de escribirlo y conseguí Cómo curar un corazón roto, que sí creo que es un tanatólogo de buró, un barandal del cual te puedes asir cuando la pérdida te pone a temblar”.

¿A quién está dirigido?

“A todo público, te diría que no es un libro para niños, pero sin embargo, he tenido lectores a partir de los 10 años que pueden comprenderlo perfecto, porque aquí se trata de una madurez vital, si alguien a los 10 años ya ha perdido a sus papás, en realidad ya no tiene 10 añitos inocentes, ya creció muchos años con ese golpe de la vida; entonces he tenido lectores de 10 años hasta un lector de 101 años. No se necesita una instrucción previa para leerlo, no es un libro técnico, es un libro para todas las personas, no nada más que hayan tenido una pérdida; esta información de la tanatología y cómo resulta ser una herramienta de vida, sirve mucho en prevención no nada más en intervención”.

10 años se dice fácil, pero es bastante tiempo ¿crees que ha cambiado la actitud de los mexicanos ante la muerte?

“Si, y me siento muy orgullosa y muy responsable, porque con la salida de Cómo curar un corazón roto comenzó una nueva etapa en la vida de Gaby tanatóloga, una etapa mucho más mediática, se despertó un interés muy grande por la tanatología, me siento muy orgullosa que he hecho cultura del duelo en mi país. Hoy a diferencia de hace 10 años, cuando me preguntaban “¿y tú, a qué te dedicas? Y yo decía, soy tanatóloga”, nadie sabía, y hoy sí. Hay más apertura de las personas para hablar del tema, hemos disminuido un poco el miedo y les hemos sembrado realidades con respecto a la muerte, porque siempre estoy ‘batallando’ con un pensamiento mágico muy grande, que nos genera miedos, incertidumbres, y ahí vamos, todavía hay mucho camino por hacer, pero me siento contenta de que suceda este fenómeno. Creo con toda humildad que Cómo curar un corazón roto se ha vuelto un referente en el tema de duelo”.

¿Qué necesidad había ante el duelo hace 10 años y cuál ahora?

“Creo que la necesidad más grande que había era responder preguntas concretas, dar respuesta tan específicas como ¿es bueno llevar a un niño a un velorio? ¿cómo se le debe de dar una noticia a alguien? ¿qué sí ayuda en un duelo?, ¿cómo acompaño a alguien?, ¿cuáles son las etapas por las que se pasa?, había mucho desconocimiento, y esta es la practicidad del lenguaje sencillo que ha llevado a Cómo curar un corazón roto a ser un libro accesible para cualquier doliente, va a responder dudas, va a ser ese amigo que está ahí para ti, pero un amigo informado, desde toda la teoría de la doctora Elizabeth Kübler Ross, madre de la tanatología, a quien debemos el origen de todos estos estudios”.

En general se habla de la pérdida, de la muerte, del trabajo, pero ¿cómo puede una persona identificar cuando está en duelo, pero no por la pérdida de un ser querido, sino un duelo por un cambio?

“Todo duelo proviene de un cambio que no deseábamos y que trajo muchas consecuencias, pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, pero también algo que yo deseaba y no he obtenido. Otro tipo de pérdida es, las personas que deseaban ser madre y no lo consiguen, la persona que quería ser un deportista famoso y hoy trabaja en una tienda de abarrotes, no porque el trabajo sea malo, sino porque tuvo que renunciar a sus sueños. Hay pérdidas tangibles como la salud, la muerte de un ser querido, un trabajo, un robo; pero también hay pérdidas intangibles como el amor, la autoestima, la juventud, todo esto que todos los días vamos perdiendo, está dentro de ese cumulo de pérdidas que nos mete en un proceso de eso llamado duelo, ahí es donde entra la tanatología a decirte que si hay algo que puedes escoger, la actitud con la que enfrentas lo que te pasó y eso cambia todo”.

En este nuevo capítulo que está relacionado con la pandemia ¿abordas los cambios de estilo de vida que ésta trajo para todos?

“Por supuesto que sí, lo trato porque todos estamos manejando muchísima ansiedad, que es lo que nos dejó esta incertidumbre y que no debemos de permitir que la mente vaya más rápido que la vida, entonces también sirve para esto porque habla de todo este tipo de cambios, cambios no deseados y ponernos del lado correcto, en la crisis hay quien vende pañuelos y quien llora, entonces tenemos qué elegir de qué lado queremos estar y reinventarnos, ser más resilientes, sobre todo, volver a ser felices porque es un compromiso con quien nos ama”.

¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado tu trabajo?

“Muchísimas satisfacciones, pero creo que lo que más gusto me da es escuchar la opinión de mis lectores, te diría que hasta hace muy poco, antes de la pandemia, ir a las ferias del libro y ver esas personas sosteniendo un libro mío para que yo se lo dedicara, era alimento para el alma, la gasolina que yo necesito para el trabajo arduo que realizo y las largas jornadas. Hoy el que por redes sociales, que en mi canal de YouTube Gaby Tanatóloga, en mi podcasts Después de la pérdida, las personas me comenten “ya leí tu libro, estoy leyendo tu libro, tu libro me encantó”, me encanta ser autora en esta época tan interactiva, donde en Instagram me están mandando los lectores constantemente mensajes, me siento parte de su vida y recibo muchas bendiciones todos los días, que me alegran el día, gracias a Cómo curar un corazón roto que fue donde empezó todo”.

Cómo curar un corazón roto. EDITORIAL DIANA.

¿Cómo haces para desintoxicarte de tus casos y no te afecte en tu vida personal?

“Creo que todo profesional de la salud emocional debe tener un buen entrenamiento al respecto, si no pones unas barreras sanas, unos límites sanos en lo que es tu vida personal y tu vida laboral, puedes caer muy fácilmente en el Síndrome de Agotamiento Profesional, y cuando alguien está agotado ya no das calidad en tu servicio. Yo hago tres cosas básicas, la primera, trato de irme de viaje, estar en contacto con la naturaleza; dos, paseo a mi perro, me pone de muy buen humor, no tiene preocupaciones en la vida, me ama y me mueve la cola cada vez que me ve; y la tercer cosa que hago, es meditación para poder estar en mi centro y concentrarme. Hay un lema del tanatólogo que es “Consolar siempre, aliviar a veces, pero dañar nunca”, esa es la política con la que yo rijo mi ejercicio profesional”.

¿Cómo definirías estos 10 años como escritora?

“Emocionantes, comprometidos. Para mi estos 10 años de ser escritora han sido un gran compromiso, cada vez que he sacado un libro nuevo, un proyecto nuevo, siento este compromiso con mi casa editorial que tanto me ha apoyado, y ahí va Cómo curar un corazón roto con todos sus hermanos menores que van siguiéndole el paso, ha sido mucho trabajo muy bendecido”.

De los libros que has escrito ¿tienes un favorito?

“Sí, tengo dos, Cómo curar un corazón roto y nos pasa como con el primer hijo, no es que lo quieras más, pero tiene un lugar muy especial, es mi primogénito. Y otro de mis favoritos, aunque a todos los quiero, es "Convénceme de vivir", es mi novela, es ese libro que todo autor sueña con escribir, porque también estudié literatura latinoamericana, soy licenciada en letras y tengo una vena literaria importante que en Convénceme de vivir salió a flote, y es el libro que escribí a mi mamá”.

¿Crees que en algún momento el corazón se rompe de verdad?

“Sí, totalmente, hay un síndrome que se llama el Síndrome del corazón roto y que manifiestas síntomas físicos, opresión en el pecho, a veces taquicardias, sudoración, poquito de mareo, estos síntomas claros del cuerpo nos hablan, son dolencias que son anímicas y se manifiestan. Pero yo soy una creyente de algo, cuando el corazón se rompe no se hace pedazos, se abre, le cabe más amor, y eso es lo que le he tratado de enseñar a las personas, que un corazón roto es como si tuviera un pedacito infartado, vas a tener que aprender a vivir con ese hueco, pero el resto del músculo está vivo y late. Si podemos escuchar el latido de nuestro corazón por encima del silencio, de la ausencia de alguien, habremos reestablecido este orden tan importante que es recordar a alguien con más amor, que dolor”.

Cuando el corazón se rompe no se hace pedazos, se abre, le cabe más amor, y eso es lo que le he tratado de enseñar a las personas

¿Cuál es tu siguiente libro?

“Tiene que ver con el amor, hay un gran tema que todavía no he abordado en mis libros y es la muerte del amor, así que por ahí va ir mi siguiente tema”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

“Voy a estar de manera presencial en la FIL de Guadalajara, eso me tiene encantada de la vida; estoy también lanzando la tercera temporada de mi podcasts Después de la pérdida con invitados especiales; voy a tener diferentes presentaciones en la República Mexicana, ya comienzan las conferencias, desde 2019 me lancé como conferencista internacional, así que este año ya estoy en una gira por Estados Unidos para ir a difundir todo este trabajo”.

Para ti ¿qué significa la pérdida?

“Oportunidad, la pérdida siempre es una oportunidad, no es nada más la sección de peligro que tenemos a veces, sino la oportunidad de cambio, de reinventarte, de mostrar resiliencia y de darle una respuesta a la vida”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitarlos a la lectura de Cómo curar un corazón roto, creo que es un imperdible en la biblioteca de Gaby Pérez Islas, te hago invitaciones de cómo puedes ser más fuerte y te doy 20 puntos concretos de cómo salir de un duelo por una muerte repentina por enfermedad”.

Presentación en FIL Guadalajara 2021: Cómo curar un corazón roto

Salón 8 del Área Internacional de Expo Guadalajara.

3 de diciembre, 17:00 hrs.

