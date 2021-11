Fran Ropero es un actor español, originario de Asturias, quien debuta en Televisa con el personaje de Hueso, en la nueva telenovela estelar de Televisa, Si nos dejan, protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala, que comenzó trasmisiones el pasado 1 de noviembre por el Canal de las Estrellas.

Por ello, en entrevista para Gente Bien habla sobre su personaje y un poco acerca de su llegada a México.

Sobre tu participación en Si nos dejan ¿Quién es Hueso?

“Mi personaje se llama Hueso, personaje de la trama juvenil, es un gamer y básicamente lo único que le interesa, lo que le importa en la vida es su pandilla, sus juegos y ‘ahí se la tira’ toda la novela, prácticamente van pasando cosas y ya, pero básicamente siempre está jugando, en la cantina, en el ‘cantón’ que tiene con otros dos ‘cuates’.

Es un chavo aparentemente el maduro del grupo, pero no quiere decir que sea maduro, sino es el menos inmaduro de los tres, es un poco el que pone la lógica en las decisiones del grupo, pero luego acaba haciendo cosas de chavito, anda todavía en esa transición de joven a adulto”.

Fran Ropero. ESPECIAL / FRAN ROPERO

¿Cuál ha sido tu mayor reto para interpretar a Hueso?

“No ha sido difícil porque he podido rescatar esa personalidad un poquito más inmadura, más juvenil, de mi infancia también. Carlos Cock me recomendó una serie -Sex Education- para las formas de hablar, de moverse, de los chicos de hoy en día. El unico reto es que era mi primer trabajo en Televisa y quería ver cómo funcionaba, y pues al final, todo muy bien, así que estoy super contento”.

¿Te ha costado trabajo el acento?

“No, el acento lo llevo trabajando, llegué a finales de noviembre de 2019 y ya llevaba trabajándolo bastante tiempo, en Madrid ya estudiaba por mi cuenta, luego ya llegué aquí y me puse a tomar clases de acento, me fue bastante bien, me gustan mucho los acentos, imitar, así que no me fue complicado”.

¿Qué fue lo que te llamó la atención de Si nos dejan para participar en esta telenovela?

“Yo quería empezar a trabajar en Televisa, porque desde que llegué he conocido la empresa y sé que es una de las más grandes e importantes, que te catapultan al mundo y quería trabajar ahí. Le dije a mi manager ‘Gabo, me tienes que conseguir algo ahí’, hice casting y pude entrar a la telenovela”.

Fran Ropero. ESPECIAL / FRAN ROPERO

¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actor?

“Desde chiquitito, con cuatro, cinco, seis añitos, yo obviamente no decía quiero ser actor, porque no tenía esa conciencia de lo que quería hacer en mi vida adulta, pero si ya me juntaba en las obras de teatro, cuando había personajes protagonistas femeninos y no querían, yo era el que hacía de protagonista, y luego, cuando acabé la prepa con 18 años dije ‘esto es a lo que quiero dedicarme el resto de mi vida’, fue cuando me fui a Madrid a estudiar”.

¿Cuál es tu mayor sueño?

“Vivir tranquilo, vivir sin dolor, sin sufrimiento, con mi gente y mis amigos, mi trabajo, yo, mi pareja, estable, todo bien y tranquilo, sin enfermedades, sin problemas económicos. Creo que la tranquilidad no está pagada y menos en este mundo, en estos días tan colvulsos, y sí, vivir en paz”.

¿Quién es Fran Ropero?

“Es un hombre insaciable, me encantan los retos, me canso muy rápido de las cosas, por ejemplo, en España, ya estaba cansado de España, ya me quería ir de ese país, me canso muy rápido de trabajos o cosas que no me llenan al 100%. Soy una persona insaciable, bastante ético, me gusta que haya justicia, me gustan las cosas justas y no me gusta la hipocresía, aunque todos hemos sido hipócritas alguna vez en nuestra vida. Y soy una persona muy tranquila, muy normal, aventurero, me encanta viajar, amo la comida, y sobre todo, uno de los pilares de mi vida es el deporte, ese no puede fallar”.

Fran Ropero. ESPECIAL / FRAN ROPERO

¿Qué te trajo a México?

“Estuve en Colombia viviendo seis meses, conocí Latinoamérica, me gusto mucho, y luego visité la Ciudad de México por dos semanas, y me gustó mucho, mucho, mucho. Conocí gente en poco tiempo, hice bastantes amigos y dije ‘de aquí soy’, fue sencillo, no busqué más, dije ‘a México me vengo’. He visto que hay mucha ‘chamba’, mucha oportunidad, gente maravillosa, una comida increíble, unos lugares espectáculares”.

¿Qué es lo que más te ha gustado del país?

“Amo los paisajes de México, su comida, la educación de la gente, la ‘neta’, si me trataron educadamente, me gusta mucho la educación y el respeto, y a mi me han tratado con mucha educación y mucho respeto”.

Después de Si nos dejan ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Todas las audiciones que hice son para el año que viene, proyectos del año que viene y no hay nada cerrado todavía, así que estamos trabajando y esperando respuestas”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Si quieren seguirme en mis redes sociales, en instagram @franroperop, ahí estaré comunicando todos los proyectos que haya y toda la evolución de la novela. De la novela que es super interesante, no se la pueden perder, es diferente a la versión antigua, igual con temas bastante rompedores que se tratan y hay de todo, hay risas, llantos y peleas, va a estar muy entrenida”.

Fran Ropero. ESPECIAL / FRAN ROPERO

Los favoritos de Fran Ropero

Platillo: “Es un plato que se llama cachopo, que es de mi tierra, de Asturias, que son dos filetes de res empanados y dentro tienen jamón serrano, queso, diferentes embutidos y viene con papas a la francesa, y está muy rico, típico de allá de mi tierra”.

Fruta: “El mango”.

Libro: “Invicto de un autor español que se llama Marcos Vázquez, trata sobre la filosofía estoica, que es una filosofía de vida, cómo vivir un poco tu vida”.

Película: “El lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese”.

Frase: “Una de Bruce Lee, que dice “No pidas una vida fácil, pide el coraje para superar una vida complicada”, esa frase me gusta mucho”.

Ciudad: “Hasta ahorita la ciudad más bonita que he conocido es Praga, en la República Checa”.

Viaje: “Fue cuando era pequeño que me iba con mis amigos de España, nos íbamos a recorrer España en verano”.

Pasatiempo: “Leer, escuchar podcast y ver series”.

Pasión: “La Actuación”.

App: “Apple Music porque otras de mis pasiones es escuchar música y es lo más hago durante el día, aparte de trabajar”.

Fran Ropero

Instagram: @franroperop

Si nos dejan

Cuentan la historia de Alicia, una mujer madura y empoderada quien, contra todo pronóstico, vuelve aencontrar el amor. Alicia tiene la familia perfecta, lleva 25 años casada con Sergio, un periodista estrella en México, y juntos tienen tres hijos. El mundo de Alicia, a quien se considera todo el éxito, se viene abajo cuando se entera de que su esposo le ha sido infiel por más de tres años. Se divorcia de él y empieza una nueva vida sola, en la que enfrenta muchos obstáculos y prejuicios, particularmente después de enamorarse de un hombre mucho más joven que ella.

Hueso

Es un chavo obsesionado con los videojuegos y únicamente con ellos. Es la mente calculadora y pensativa dentro del equipo de gamers (Hueso, Culebra y Chaneque), cuyo único objetivo en la vida es pasar al siguiente nivel, por lo que hará lo que crea necesario para lograrlo. Su vida cambiará por completo con la entrada de Enigma en el equipo, donde Hueso vivirá sus primeros contactos con el lado opuesto, aquello que no sabe ni puede controlar, la mujer.

XM