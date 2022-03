Aurora Cárdenas es una mujer que se dedica a las bienes raíces, como CEO de I Did It For You hace realidad poder vender, comprar o rentar las propiedades que sus clientes les consignan con confianza y profesionalismo, tiene 10 años de experiencia en ventas y relaciones públicas a nivel nacional y el mundo, lo que le permite tener una amplia cartera de clientes potenciales para la venta, compra y renta de propiedades.

Ha trabajado con empresas mundialmente reconocidas en el ámbito turístico y de bienes raíces. Cuenta con certificaciones Máster en ventas globales así como diplomados especializados en bienes raíces y estrategias, reconocimientos por grandes empresas por ser Top Seller durante años consecutivos. Y es fundadora de I Did It For You, una plataforma donde si quieres vender, comprar o rentar bienes, ella lo hace una realidad.

Aurora Cárdenas es una mujer que se dedica a las bienes raíces, como CEO de I Did It For You. CORTESÍA

¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“Un reto continuo es la preparación y el aprendizaje al paso de los años, he trabajado y aprendido de gente en mi camino increíblemente preparados y creo que un reto continúo en todo ámbito es aprender e innovar, no nos podemos quedar atrás, y al contrario, tenemos que estar tres pasos adelante de cualquier situación. Y claro que, como mujer no somos el sexo débil, tenemos la habilidad de lograr todo lo que queremos y soñamos, y me encanta dejar claro que la belleza de la mujer y la inteligencia siempre pueden ir de la mano. Y eso es ¡una bomba!”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“No quedarme con las ganas de absolutamente nada. He viajado por el mundo, me he puesto retos que mucha gente me decía que sería difícil y lo he logrado. Creo que de eso se trata todo, no quedarnos con ganas de absolutamente nada y eso es un logro”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Me encanta lo que hago, no encuentro una división entre una y otra”.

¿Qué sueño te falta por realizar?

“Muchos, todos los días busco crecimiento, me faltan muchos”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Somos todo, somos ¡Vida!, amor, guerreras, líderes, inspiración, mamá, hija, amiga, esposa. Somos el amor, paz y diversión que el mundo necesita todos los días y ¡me encanta!”.

Aurora Cárdenas es una mujer que se dedica a las bienes raíces, como CEO de I Did It For You. CORTESÍA

¿Qué consejo le darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“Sin miedo. Todo se puede, trabajando y con mucha fe en uno mismo y en Dios, todo es posible. Y si te equivocas, no pasa nada, entre más rápido te equivocas, más rápido aprendes y lo conviertes realidad”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual?

“El valor no comienza cuando alguien más te lo da o no, comienza en uno mismo como mujer, darse el valor y la credibilidad. Creo que la mejor forma es trabajando y serle fiel a tus ideas. En el momento en el que todas las mujeres confiemos que somos capaces de hacer todo, ahí es donde, si eres mujer o no, no importa, porque conviertes las cosas en realidad”.

¿Cómo te defines?

“Fuerte, valiente, muy apasionada en todo lo que hago, pero sobre todo muy capaz de lograr todo lo que yo quiero”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Aplaudiéndole a todas las mujeres sin importar absolutamente nada. No me importa de dónde eres, a qué te dedicas, de qué clase social, qué errores has tenido. Hoy te aplaudo por ser una guerrera y te deseo luz, amor y bendiciones, porque eso es lo que somos ¡luz y amor!”.

Aurora Cárdenas

Mayor Virtud: “Soy muy trabajadora y lucho todos los días por ser mejor que el día anterior”.

Mayor Reto: “Llevar mis sueños a la realidad de la mano de mucha felicidad y amor”.

Mayor Pasión: “Aprender”.

Redes Sociales: Aurora Cárdenas

MR