Sin pensarlo, estudiar Veterinaria y Zootecnia llevó a Jimena a la fotografía, donde descubrió otra de sus pasiones. Así que durante la pandemia decidió intentarlo y se dio cuenta que tomar fotografías de bodas también era lo suyo, así que sigue aprendiendo, disfrutando y trabajando en cada clic.

¿Qué retos has enfrentado como mujer en el ámbito que te desarrollas?

“Para mí lo más difícil fue el emprender, cambiar de carrera 180° y que no lo vieran como que me rendía de la Veterinaria o estaba abandonando algo, más bien que terminaría con este proyecto, pero también me enfocaría en la fotografía”.

Jimena Llamas. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer en todos los aspectos?

“Despegar de ser una desconocida en el mundo de la fotografía, a luchar y trabajar mucho para convertirme en alguien reconocida y cotizada sin necesidad de ayuda para lograrlo”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con la personal?

“En esto de la fotografía la vida profesional se vuelve un poco tu vida personal, ya que es un trabajo que requiere sacrificar fines de semana y estar siempre ahí. Intento siempre darles tiempo de calidad a mis amigas, familia y novio entre semana y poder disfrutar de cada rato libre con ellos”.

¿Qué sueño te falta por realizar?

“Me encantaría ser reconocida mundialmente como fotógrafa, ganar algún reconocimiento, pasar al plano internacional. Poder viajar a diferentes partes del mundo a capturar historias de parejas y nuevos inicios”.

Jimena Llamas. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Me encanta el poder que nos damos entre nosotras para empujarnos a lograr lo que realmente queremos. Antes la mujer no podía trabajar, no tenía voz y ahora, entre nosotras nos ayudamos a que todas seamos exitosas en lo que nos gusta”.

¿Qué consejo les darías a las mujeres para lograr sus metas?

“No dejes que nadie te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Si lo quieres lo suficiente, lo vas a lograr”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres?

“Reconocernos como humanos capaces de hacer hasta lo imposible para alcanzar el éxito, sin importar el género. Ambos nos equivocamos, nos levantamos y seguimos luchando, mi batalla es tan válida como la batalla de cualquier otra persona”.

¿Cómo te defines?

“Terca, romántica y tremendamente apasionada. Aventurera e inquieta, pero tranquila y enfocada cuando se requiere”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Impulsando a todas las mujeres a hacer lo que les gusta, ir por todo”.

Jimena Llamas. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

Virtud: Apasionada y terca.

Reto: Emprender en un lugar que hay miles de opciones y perspectivas.

Pasión: Capturar emociones.

Redes Sociales: @jimenallamas_ @jimenalm

CP