Miguel Herrera alza la voz en apoyo al León

Miguel “El piojo” Herrera, actual técnico de la Selección de Costa Rica, habló sobre el León y su posible exclusión del Mundial de Clubes, mencionando que los reglamentos no deberían de ser retroactivos. “El TAS tendría que fallar a favor del León, no por ser un equipo mexicano, sino porque el reglamento vino después de la clasificación” mencionó el estratega.

"Desafortunadamente para la FIFA y el Alajuelense y muy a favor de León, este reglamento se hizo después de la calificación, León se lo ganó en la cancha", añadió. Además de dejar en claro que la organización no debe buscar a ningún otro equipo que no sea La Fiera.

Miguel Herrera también mandó un mensaje a los dirigentes de los equipos en México, con el mensaje de que deben tomar serias acciones sobre el tema de la multipropiedad.

"No es tanto por la Liga MX, es culpa de los mexicanos. En nuestro país tenemos circunstancias que no son bien vistas por la FIFA, y ya han sido avisadas con antelación", finalizó el actual técnico de la selección costarricense.

A esta problemática entre La Liga MX y el TAS se le dará seguimiento el 23 de abril por la FIFA. Donde en una audiencia general, se determinará el futuro de los esmeraldas en la competencia internacional.

¿Por qué el León no jugaría el Mundial de Clubes?

Los Esmeraldas fueron excluidos por no cumplir con las regulaciones sobre la propiedad de múltiples

clubes por parte del mismo dueño. León y Pachuca, otro club mexicano, se clasificaron, pero ambos tienen el mismo propietario, Grupo Pachuca.

"Es una injusticia grande y estamos un poco golpeados por todas estas cosas" , afirmó el colombiano James Rodríguez en una conferencia de prensa. "Si quedamos fuera no va a ser justo y el equipo que entre se verá manchado el futbol, no es nada justo con este club que ha hecho cosas grandes".

El astro colombiano firmó un contrato de un año para jugar con León y una de las razones fue jugar en el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos este verano. "Estoy feliz acá. Independientemente de si se juega el Mundial o no, no cambia en nada que yo me quiera quedar", expresó.

ML