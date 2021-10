Cynthia Alesco es una actriz tapatía, a quien actualmente se le puede ver en la telenovela Vencer el pasado como Ana Solís. Ha participado como conductora en Bailando por un sueño, en novelas como Papá a toda madre, Hijas de la luna, Un poquito tuyo; en series como La reina del sur 2, Enemigo Íntimo, entre otras participaciones.

A unos días de que la telenovela de Rosy Ocampo llegue a su fin en un canal de televisión abierta y comience trasmisiones por Univisión, la actriz habló en entrevista para Gente Bien sobre su participación en este proyecto.

¿Cuéntame sobre tu personaje de Ana en “Vencer el pasado”?

“Ana es una mujer que le gusta vivir la vida, es azafata de profesión, pero al final su deseo intrínseco como muchas de las mujeres mexicanas, es establecerse y formar una familia. Y es el momento en la historia en el que la vemos, en el que ella cree que con Heriberto va a lograr eso. Pero al final es una mujer divertida, atrevida, estudiosa, guerrera, que no se detiene a la primera que le dicen que no, es terca y no se va hasta conseguir lo que quiere”.

Cynthia Alesco.

¿Cuál ha sido tu mayor reto al interpretar este personaje?

“El no juzgarla, el no juzgar a Ana me costó mucho trabajo porque, antes juzgaba mucho a personas que se metían en relaciones, no es que ahora lo veo bien, sino que ahora cuando me puse realmente en los zapatos de Ana y lo viví, sentí todas sus necesidades y debilidades. Sentí desde dónde venía, desde la carencia que tenemos todos en algún momento como seres humanos, todos ahora sí que flaqueamos de diferentes partes. Entenderla, el no juzgarla y quitarme los prejuicios fue lo más difícil de interpretar a Ana”.

¿Qué aprendiste como actriz al interpretar este personaje?

“Aprendí muchas cosas, pero entre tantas a mantener la energía arriba, Ana es una mujer que siempre está arriba, aunque Heriberto estaba de malas y la jalaba, a pesar de su humor oscuro, a Ana siempre la vemos con buena energía, con buen mood, entonces como actriz aprendí a manejar la energía”.

¿Hay algo en lo que Cynthia Alesco se parezca a Ana?

“Primeramente en que soy mujer y que como muchas mujeres hemos pasado por dolencias en relaciones, en las que a veces terminamos fracturadas porque nos dejamos ir más allá y nos pegan directamente en la autoestima. Y en que lamentablemente he sufrido mucho el machismo en esta sociedad, al final, lo sobrepasas, pero si llega un punto en el que muchas, sino es que a todas las mujeres en México, nos ha llegado a pasar eso”.

¿Qué te interesó de “Vencer el pasado” para aceptar participar en este proyecto?

“Principalmente, la productora que es Rosy Ocampo, sus productos, sus proyectos siempre tienen un mensaje positivo que dar a la sociedad y además los cuida mucho, por lo tanto, hay menos margen de error. Y el director, que fue mi director de teatro, Benjamín Cann, principalmente esas dos cosas, y en tercero, también la historia, cuando leí la historia y vi de qué iba, todo lo que podíamos aportar como sociedad, ya que estas cosas no se habían hablado antes en la televisión abierta. Me interesó mucho un tema tan innovador y además tan importante en este momento, y que no le damos -creo- la importancia que tienen las redes sociales”.

Cynthia Alesco comenzó sus estudios de actuación en el CEFAC.

¿Cómo descubriste que querías ser actriz?

“Haciéndolo, básicamente. No sabía que me gustaba hasta que lo empecé a hacer en la escuela de TV Azteca, que fue donde empecé, en el CEFAC, y creo que el músculo actoral es una vena que te toca y si te entró, si la tienes por ahí, ya no te suelta, se imprime en tu sangre y ya no te deja”.

Creo que el músculo actoral es una vena que te toca

¿Cuál es tu mayor sueño?

“Poder producir mis propios proyectos”.

¿Cómo definirías a Cynthia Alesco?

“Como una mujer inteligente, decidida, arriesgada, perseverante, muy social, terca, auténtica y muy humana”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy en pláticas para unas películas, pero me estoy dando tiempo, estoy estudiando unos cursos en la New York Academy, me voy a Los Ángeles este mes (octubre), mientras ‘cuadramos’ estos proyectos que estamos por cerrar”.

¿Cuál es tu lugar favorito de Guadalajara?

“De Jalisco, Careyes”.

¿Qué es lo que más extrañas de Guadalajara cuando no estás?

“Mi Familia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que estamos por iniciar las trasmisiones de Vencer el pasado en Univisión, y básicamente eso, que no se la pierdan”.

Vencer el pasado

Es la tercera parte del universo 'Vencer’: Vencer el miedo, Vencer el desamor, y ahora, Vencer el pasado. Las dos telenovelas anteriores tuvieron excelentes resultados, con récords de audiencia en México y Estados Unidos.

La historia de Vencer en el pasado cuenta cómo la vida de cuatro mujeres cambia drásticamente, gracias a las redes sociales y cómo enfrentan las adversidades como consecuencia de las distintas situaciones que se les han presentado en la vida.

El lugar que más le gusta de Jalisco a Cynthia Alesco es Careyes.

+ de Cynthia Alesco

Platillo: “La carne en su jugo tapatía”.

Mascota: “Los perros y los changos”.

Recuerdo: “Podría ser cuando me quedo dormida -pero hasta el día de hoy-, en la panza de mi papá, es de mis mejores recuerdos”.

Viaje: “Cuando me fui con mi mejor amiga a recorrer España de punta a punta y luego nos fuimos a París”.

App: “Instagram”.

Libro: “Los cuatro acuerdos, es una biblia para vivir una mejor vida, La metafísica 4 en 1, El monje que vendió su ferrari”.

Virtud: “No sé si ser compasivo puede ser una virtud, y creo que una de mis más grandes virtudes es que soy muy camaleónica, donde esté entiendo a la gente, soy muy sociable y entiendo todos los puntos de vista”.

Defecto: “Me muerdo las uñas”.

