Es una admirable mujer, quien es abogada con especialidad en recursos humanos, quien se ha convertido en una reconocida conferencista, escritora y chelista mexicana, que desde hace 24 años se dedica a dar conferencias motivacionales desde su propia historia, y comenta que “ha sido una experiencia fascinante, yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida porque me ha permitido compartir con tantas personas que necesitan confiar en todos sus talentos o sus virtudes, en sentirse bendecidos porque estamos vivos”.

Adriana Macías. GENTE BIEN JALISCO/Tony Martínez.

Al preguntarle sobre los logros profesionales expresa “me encantaría hablar de los logros profesionales, que hoy en día me doy cuenta que no son tan importantes como los logros emocionales”, y agrega que esos logros no importan “si no estás en paz emocionalmente, si no tienes una mente que está en constante entrenamiento para tener actitudes positivas”.

A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a diferentes retos desde ser una mujer sin brazos, mamá soltera hasta ganarse un lugar en un mundo tan competitivo, “donde los hombres de alguna manera tienen una posición interesante y fuerte en cuestión de liderazgo; a los empresarios les cuesta invitar a una mujer a que les dé un testimonio, una capacitación y ganar esa posición ha sido maravilloso”.

Adriana Macías. GENTE BIEN JALISCO/Tony Martínez.

Su camino hasta hoy afirma que “ha sido fascinante independientemente de esta condición de vida, este cuerpo me ha permitido entender la vida desde otro punto de vista, me ha permitido amarme y aceptarme como mujer.

Viví 43 años tapando esta discapacidad, y hoy en día entiendo que si no existe esta parte de oscuridad, pues no existiría esta parte de luz, y que las dos son importantes, hay un equilibrio que hace un balance en nosotros”.

Considera que uno de los retos que la mujer actual enfrenta es sentirse suficiente, porque “hay tanta competencia entre tantas mujeres extraordinarias, que siempre sentimos que nos hace falta algo y hay que aprender a reaccionar de manera ecuánime, en paz, con templanza”.

Adriana Macías. GENTE BIEN JALISCO/Tony Martínez.

Entre sus siguientes proyectos está empezar a dar conferencias con música de chelo en vivo, interpretada por ella misma, las cuales comienzan con una gira por Estados Unidos para después visitar México. Además de estrenar la segunda temporada de su podcast Descalzarte en Spotify.

Adriana Macías

Instagram: Adriana Macias Oficial

YouTube: Adriana Macias Oficial

Tik Tok: Adriana Macias Oficial

AD