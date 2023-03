Alex Toledo es un escritor mexicano, comunicólogo, locutor de radio y terapeuta transpersonal, especializado en diversidad sexual, relaciones interpersonales y de pareja así como desarrollo humano, quien actualmente promociona su tercer libro titulado Ni siempre ni nunca (ni tú ni yo) de Black Birds de la casa editorial Penguin Random House. Y en entrevista para Gente Bien habla sobre éste.

Alex Toledo. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cómo nace este libro?

“De la necesidad de escribir algo para la gente soltera. Mucho se habla del amor, de las relaciones, de la vida en pareja, de cómo tener buenas vidas en pareja, pero muy poco se habla de cómo disfrutar la soltería, la soledad, pareciera que es un tema que está sobre la mesa, pero nadie toma, sabemos que existe pero como que no nos gusta verlo. Y por mi labor de terapeuta, en terapia he tenido pacientes que les cuesta trabajo esta idea de la soledad, de la soltería, entonces dije ¿por qué no hacer un libro sobre la soltería?, ya hablé del amor en mi primer libro Se curan rotos, descosidos y deshilachados, ya hablé de la pérdida, de la muerte, de los apegos, de los cierres de ciclos en Antes de dejarte ir, que es mi segundo libro, pues ahora creo que es válido hacer un libro para los solteros, para la gente que está aprendiendo a disfrutar de su propia compañía”.

¿Cómo fue el proceso de realizarlo?

“Me tardé en escribirlo unos cuatro meses, aunque el proceso de planearlo duró más tiempo, como un año más o menos. Y no fue un libro complicado de escribir porque tenía mucho material de donde sacar experiencias, el libro no solo habla de la soltería, de la soledad, sino también de estos encuentros fugaces, estos pequeños encuentros momentáneos que tenemos en soltería, en soledad, con gente que no se va a quedar, que están destinados a no ser nada, pero significan algo”.

¿A quién está dirigido?

“A todas las personas que justamente están en el proceso de aprender a disfrutarse. Vivimos en una sociedad que nos enseña que tenemos que estar en pareja y pareciera que quien no lo logra fracasó en la vida y no es cierto. Al final del día aprender a estar con uno mismo es uno de los grandes triunfos. Me parecía importante hacer este libro para celebrar la soltería, la soledad, el tiempo con nosotros mismos, la relación que tenemos con nosotros mismos, y esa relación es básica porque de ahí parten las demás relaciones”.

¿Cuál es tu sugerencia para que las personas aprendan a estar solas?

“Creo que primero les sugeriría que revisen sus conceptos de soledad, a veces tenemos conceptos muy arraigados que no son de nosotros, son creencias, ideas de nuestros padres, amigos, de gente que conocemos. La realidad es que la soltería y la soledad son también un constructo social y nos han enseñado a temerle, entonces lo primero sería revisar qué creo yo de la soltería, por qué creo que es mala, por qué me da miedo; segundo, hay que aceptar que las personas entran y salen de nuestra vida y nosotros también, y es muy normal, no tenemos que aferrarnos, ni apegarnos, y eso no significa que no amemos con intensidad, solo significa que estamos conscientes que todo es finito y que todo en algún momento puede acabar. Asumir también esta parte de crearnos una vida que nos guste vivir en la medida de lo posible es parte de vivir una soltería, una soledad saludable. La soledad es un espacio vital, es importante para poder crecer, para poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos”.

Alex Toledo. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cómo trabajar el apego?

“Primero satisfaciendo tus carencias emocionales, las personas nos apegamos porque tenemos carencias emocionales, ya sea que tengamos carencias de abandono, necesidad de cariño, afecto, de atención, de lo que sea, y cuando encontramos a alguien que nos da todo eso de lo que carecemos nos apegamos porque creemos que no lo vamos a encontrar, entonces el apego hay que entenderlo como esta manera poco saludable en la que nos relacionamos con las cosas y con las personas. El apego siempre genera sufrimiento al final, y el no apegarte no es que no ames, es que aprendes a entender que todo pasa y que todo fluye, entonces yo creo que lo principal para entender cómo desapegarnos o cómo vivir relaciones menos apegadas, es supliendo nosotros mismos nuestras propias carencias afectivas, que no tenga que venir nadie a llenarnos o a darnos algo que nosotros nos podemos dar, creo que eso sería lo principal e ir a terapia, porque en terapia nos vamos a encontrar que hay diferentes tipos de apego y se construyen en la infancia”.

¿Qué tanto podemos aprender de un encuentro?

“Depende del tipo de encuentro porque en el libro, por ejemplo, no solo hay encuentros casuales de una noche, también hay encuentros de otras índoles, encuentros con gente de tu pasado, con personas que no esperabas, con objetos que te recuerdan algo, yo creo que el aprendizaje que obtenemos de los encuentros depende justo del tipo de encuentro, si es un encuentro sexual pues igual ese momento tal vez el aprendizaje sea tu capacidad de gozo, tu capacidad de poder dar y recibir placer momentáneo, un encuentro con alguien de tu pasado quizá es qué tanto te sigue moviendo esa persona o tu capacidad para darte cuenta que superaste y cerraste ese ciclo, o tu capacidad para generar un vínculo con alguien.

En el libro hay una parte donde esta persona que escribe el diario, porque el libro está escrito en forma de diario, esta persona terminó una relación y escribe un diario por recomendación de su terapeuta para volverse a acostumbrar a esta parte de la soltería, para volverse a apropiar de su día a día, y en uno de esos encuentros se encuentra con un perrito extraviado, no sabe si tiene dueño, pero decide darle casa, refugio, lo adopta, y busca a los dueños, y en el inter de ese encuentro, resulta que sí hay dueños, son dos chicas, y el encuentro dura a lo mucho una semana, pero en ese encuentro el personaje aprende que sí se puede hacer cargo de otro ser vivo, que sí puede dar tiempo de calidad a alguien más que no sea solo su persona, entonces creo que los encuentros dependen de qué tipo de encuentros sean es el aprendizaje que vamos a obtener”.

¿Cómo define Alex Toledo la soltería?

“Como la etapa más increíble que tenemos para tener la oportunidad de convertirnos en la persona que queremos ser, en la persona que deseamos, que soñamos, inclusive en la persona que queremos tener a nuestro lado, es muy fácil decir ‘yo quiero un príncipe azul, una princesa’, bueno, pues conviértete tú en ese príncipe, en esa princesa, en esa persona que quisieras tener a tu lado, y lo valoremos en la soltería”.

¿Cómo se puede a través del libro a cultivar el amor propio?

“Creo que el libro por estar escrito en forma de diario es una forma muy íntima, personal de hacer que el lector se identifique y creo que la manera en la que ayuda, es haciendo que el lector rememore y se monte sobre su propia soledad, soltería, y la cuestione al tiempo que la va cuestionando el personaje del libro. Es como muy didáctico porque mientras el personaje también se va cuestionando, el lector también y va creciendo junto con el personaje, va aprendiendo y entendiendo lo que el personaje. Al final del libro, me gustó la idea de dejar unas páginas en blanco para quien lo lea se pueda escribir una carta con todo lo que se quieran decir a sí mismos, para que cada vez que flaqueen, que se sientan perdidos, que sientan que no pueden o que les está sobrepasando algo, regresen a esa carta y recuerden quiénes son, que sí pueden, que sí valen, que son suficientes y que está bien también no tener pareja, que está bien estar en la etapa que están en ese momento y poder continuar”.

Alex Toledo. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Qué tanto recomiendas que las personas hagan ese ejercicio como diario sobre sus encuentros?

“Me parece como muy lúdico porque nos permite reflexionar sobre el tipo de persona que somos a la hora de relacionarnos con alguien, aunque sea brevemente, digo yo creo que igual es un poco impensable tener un registro de todos los tipos de encuentros que tenemos y además no todos tenemos el tiempo de hacerlo, pero sí creo que esta parte de reflexionar sobre nuestras últimas relaciones, cómo han sido, creo que ese ejercicio de repasar cómo nos hemos relacionado últimamente en los últimos años con la gente que se ha cruzado en nuestro camino, nos ayuda a tener una valoración y un mapeo de dónde estamos parados, da dónde vamos, a dónde ya no queremos regresar, qué queremos y que ya no queremos”.

También tienes un playlist en el libro...

“Sí, al inicio del libro hay un QR, que pueden escanear en sus teléfonos y los lleva al playlist en Spotify, yo tiendo a hacer mucho playlist cada vez que voy a escribir un nuevo proyecto, entonces antes de sentarme a escribir ese nuevo libro, lo que me pregunto es ¿cómo sonaría este libro, cuál sería su soundtrack? Y lo que hago es armarme un playlist de las canciones que me inspiran a escribir ese libro, son las canciones que escucho únicamente durante el proceso de creación del libro, entonces me pareció también importante compartir eso con la gente, son todas la canciones que me inspiraron a crear este libro y que de alguna manera me pusieron en el mood correcto para poder transmitir exactamente lo que yo quería transmitir a los lectores”.

¿Quieres agregar algo más del libro?

“Este es un libro hecho especialmente para todas las personas que están aprendiendo a vivir su soltería, es muy significativo, entrañable, es el primer libro que hago que además está ilustrado, al final de cada entrada del diario decidí complementar con un pequeño poema a modo de reflexión en un tipo de poema, en una prosa poética y es como la forma de englobar los aprendizajes de esa entrada. También hay fotos, decidimos ilustrarlo con fotos para darle más esta apariencia de diario, entonces creo que es un libro que se puede disfrutar si estamos solteros-solteras, pero también en pareja porque en pareja tenemos que respetar estos momentos de -yo le llamó– pequeña soltería, donde tú estás en un lado y yo estoy en otro, tú haces tus cosas, yo las mías, y respetamos nuestros momentos de soledad, de individualidad. Hay audiolibro que yo narro también, está en ebook, el libro digital, y disponible en todas las plataformas digitales y librerías a lo largo y ancho del país”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita me gustaría retomar el podcast, estoy empezando a escribir otra cosa, quizá sea algo que vea la luz hasta el 2024, tengo tiempo para escribirlo con calma, pero ya me quiero meter en otro género literario, explorar un poco más el mundo del género fantástico en una novela de corte épico, y sigo dedicándome a la psicoterapia, ese es mi trabajo de base, dando terapia todos los días a muchas personas que necesitan un guía, un apoyo, que quieren hacerse responsables de su propio autoconocimiento”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Estoy muy contento de que este libro resuena en la gente, de la aprobación y aceptación que ha recibido”.

Alex Toledo. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

