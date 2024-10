En el marco del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama que se conmemora el 19 de octubre, y el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria o Bra Day, celebrado el tercer miércoles de octubre, el doctor Alejandro Maciel Miranda, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva con subespecialidad en microcirugía y reconstrucción mamaria habla sobre las opciones actuales para abordar la reconstrucción de mama, tras padecer cáncer de seno, además de la cirugía para tratamiento de linfedema (obstrucción de los canales linfáticos).

Acerca de los tipos de reconstrucción mamaria, el doctor Alejandro Maciel explica que “es una gama muy amplia. Hay cirugía conservadora que es cuando quitan el tumor, ocasionando un defecto parcial, que con la cirugía oncoplástica se mejora la forma del seno a la vez que se quita el tumor”. Agrega que para “hacer una reconstrucción mamaria completa hay dos grupos de técnicas: Unas con implantes (materiales aloplásticos) y otra es con tejido propio de la paciente”. Resalta que “cuando una paciente sabe que tiene cáncer de mama debería acudir con un cirujano plástico que se dedique a la reconstrucción mamaria” y tomar decisiones compartidas, generalmente una misma paciente puede ser candidata a distintas técnicas, por lo que deben saber los pros y contras.

Dr. Alejandro Maciel Miranda, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva con subespecialidad en microcirugía y reconstrucción mamaria. GENTE BIEN JALISCO/ A. Martínez

¿Cuándo se sugiere la reconstrucción mamaria?

“El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario, o sea, tenemos que trabajar varios especialistas y a la mejor en un caso muy avanzado valga la pena enfocarse primero en el tratamiento del cáncer más que estar en paralelo con la reconstrucción. Pero si no hay contraindicaciones se puede reconstruir en etapas tempranas, en etapas medias, incluso pacientes que van a ir a quimioterapia o radioterapia se pueden reconstruir en el momento de la mastectomía, que es una reconstrucción inmediata”.

¿Qué pacientes son candidatas para una reconstrucción?

“Más bien las pudiera excluir una enfermedad descontrolada que ponga en riesgo su vida en una cirugía, que tenga varios factores de riesgo, no debe fumar; pero una contraindicación absoluta no la hay”.

¿Cuánto tiempo debe pasar de la mastectomía para poder realizar la reconstructiva?

“Una vez recuperada de la mastectomía sería a los seis meses. Si alguien va a radioterapia se tiene que esperar un año, a que se recupere un poco el tejido de la radiación”.

¿En qué consiste la microcirugía reconstructiva?

“La microcirugía es trabajar con estructuras microscópicas que se necesita de magnificación para trabajar, o sea, microscopio o lupas. Se utiliza en cirugía reconstructiva para reconstruir nervios, unir arterias y venas, para reconectar la circulación. En el caso de reconstrucción mamaria, en trasplante de tejidos podemos quitar una parte del cuerpo como del abdomen, grasita y piel y se lleva con su arteria, vena y nervio, para que recupere sensibilidad”.

¿Qué fue lo que le llamó la atención para dedicarse a la reconstrucción?

“Cuando fui a Canadá a aprender microcirugía, me di cuenta que allá se les ofrecía esto a las pacientes; en los hospitales públicos reconstruyen a las personas que les da cáncer, cosa que yo no vi al formarme en México, me di cuenta que faltaba”.

¿Cuál es su sueño profesional?

“Poder hacer esta cirugía a nivel que se hace en los países desarrollados, lo que ya lo hemos hecho y tenemos la capacidad, pero nos falta beneficiar a más mujeres. El costo puede ser un obstáculo, pero que la gente sepa que los seguros de gastos médicos cubren tanto la reconstrucción mamaria como la cirugía de linfedema porque es una secuela de su enfermedad”.

¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

“Me gustaría difundir para que crezca el tema, necesitamos más cirujanos plásticos que hagan reconstrucción mamaria, eso es sólo una parte. La otra es el linfedema, que también se sepa qué se puede hacer, se ofrezca más tratamiento. Y probablemente me reintegre a algún hospital público para que todo esto funcione, eso sería un proyecto a corto plazo

¿Algo que quiera resaltar?

“Que hay una amplia gama de opciones para reconstruir el seno, a la mejor unas 20 tal vez, por eso se necesita acudir a una consulta, decirle las opciones y los riesgos que implica para que la paciente pueda decidir. El rango de edad que he reconstruido ha sido de 17 a 86 años. A la mejor es una paciente que la mastectomizaron a los 40 y tiene 60, y quiere reconstruirse, que acuda a consulta donde le decimos las opciones. Por otro lado, está el linfedema que casi no se conoce el tratamiento. Se hace un estudio para ver el grado de linfedema y si hay canales que se puedan reconectar, ya que tiene cuatro etapas, se hace una linfografía con una cámara infrarroja, para saber qué necesitamos hacer. Es un tipo de estudio donde se ven los canales del brazo donde se estanca el líquido y eso se conecta hacia una vena”.

