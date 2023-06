En el marco del décimo aniversario del restaurante Alcalde, el chef Paco Ruano organizó cinco cenas especiales para celebrar los 10 años del lugar, bajo el nombre de Ciclorama, el cual hoy 9 de junio llega a su fin a través de la quinta cena, en la que ofrecerá un menú a cuatro manos con el chef invitado Alberto Landgtraf, proveniente del restaurante de dos estrellas Michelin Oteque de Río de Janeiro, Brasil.

Chef Francisco Ruano. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

¿Cómo ha sido tu experiencia al realizar “Ciclorama”?

“La experiencia ha sido muy enriquecedora porque cada evento nos ha planteado un reto diferente que es estar a la altura de los invitados. Como equipo nos ha integrado más, nos hemos dado cuenta de nuestro potencial para adaptarnos a los diferentes tipos de cocinas, aparte estamos honrados de la respuesta de nuestro público y contentos de seguir siendo un restaurante en Guadalajara de nivel internacional”.

¿En qué consistirá esta quinta edición?

“En esta quinta y cierre de edición nos acompañará uno de los cocineros que a mi gusto es el encargado de llevar la batuta de la cocina brasileña, desde Río de Janeiro nos acompañará el chef Alberto Landgraf, del restaurante Oteque, quién cuenta con dos estrellas Michelin y se ubica en la posición número 47 en la lista de The Worlds 50 Best Restaurants. El chef Alberto está haciendo un pequeño paréntesis en su apertura de Bossa, un restaurante que está próxima su apertura en Londres y nos acompañará solo dos días para hacer este evento”.

¿Cuál será el menú de esta última cena de “Ciclorama”?

“El menú es una sorpresa. Los dos cocinaremos un menú a cuatro manos, será comida y cena”.

Platillo del restaurante brasileño Oteque. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

¿Por qué elegiste al chef Alberto Landgraf para cerrar “Ciclorama”?

“Me parece que es el futuro de la gastronomía en Latinoamérica y me pareció muy interesante traer a un chef de Brasil con estos elementos, hemos traído pocos invitados de ese país y poco a poco me gustaría crear una relación más cercana con Brasil, además hace poco estuve visitando Brasil, así que el cariño es recíproco”.

¿Cuáles serán las fechas y horarios de esta quinta edición?

“La experiencia se llevará a cabo el 9 de junio, en el restaurante Alcalde. El horario de comida será 14:00-15:30 horas y el horario de cena 20:00–21:30 horas. El precio de la experiencia es de $3,000 por persona”.

Cocina del restaurante Alcalde. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

¿Cuál ha sido el secreto del ascenso del restaurante Alcalde en estos últimos 10 años

“Enteramente, el secreto para mí es el factor humano, el mantener equipos estables, de gente comprometida y de gente apasionada, puesto que mi responsabilidad como líder está en elegir las piezas que van conformando mi equipo. También que nos hemos mantenido muy activos, manteniendo nuestra relevancia, cambiando constantemente y al mismo tiempo con urgencia de mejorar cada día. Eso creo, es la clave de seguir siendo vigentes actuales y que continuemos siendo la cocina más propositiva de la ciudad”.

¿Cuándo realizarás otro “Ciclorama”?

“Esta es la quinta y última edición, no habrá más”.

Chef Francisco Ruano. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

¿Cuáles son los siguientes proyectos del chef Francisco Ruano?

“En octubre del presente año dentro de los hoteles edition en la playa Kanai, Riviera Maya, abriremos el restaurante insignia del hotel, con una propuesta de mi cocina transcrita en el idioma de la Rivera Maya, pero con muchos elementos que distinguen ya mi firma gastronómica y continuar con la excelencia de lo que ya hacemos el día de hoy”.

¿Cuáles son los siguientes planes para el restaurante Alcalde?

“Continuar la línea de trabajo, no es fácil mantenerse. Tenemos muchos guest en barra que va creciendo y hemos hecho mejoras importantes dentro del servicio, dentro del salón y creo que la cocina de Alcalde está más sólida que nunca, con un menú degustación que evoluciona más rápido”.

Chef Francisco Ruano. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

¿Qué experiencia te llevas al concluir este décimo aniversario?

“Primero necesitamos un buen descanso porque han sido jornadas intensas, cada una de las ediciones de Ciclorama han llevado mucho trabajo. Y también, agradecimiento de ver que el restaurante Alcalde sigue siendo muy querido, que Alcalde tiene un chef a nivel internacional muy fuerte que ha permitido que ciertas figuras en la gastronomía internacional accedan a venir a cocinar con nosotros. Me gusta ver que cada uno de los invitados se han sorprendido de Guadalajara, de la propuesta que existe en la ciudad tanto gastronómica como turística y me gusta porque ponemos en alto a Jalisco y seguiremos con otros pretextos para seguir divirtiéndonos”.

Alberto Landgraf. ESPECIAL/RODRIGO AZEVEDO.

Alberto Landgraf

Nacido en Paraná, el chef Alberto Landgraf es uno de los cocineros más reconocidos de Brasil, estandarte del gran movimiento de alta cocina brasileña. Después de su trabajo en el restaurante Epice de São Paulo, con el que ganó notoriedad en su país y en toda Latinoamérica, en 2018 Landgraf decide reinventarse desde la cocina de Oteque, ubicado en una antigua casona en el barrio de Botafogo, en Río de Janeiro, donde explora una cocina brasileña naturalista, utilizando los mejores ingredientes trabajados de forma minimalista. En Oteque, Alberto explota su creatividad en la búsqueda del sabor y la máxima expresión del producto desde una perspectiva multidisciplinaria, lo que lo ha convertido en un referente de la cocina contemporánea en el continente americano.

Chef Francisco Ruano. ESPECIAL/CORTESÍA CICLORAMA-PALADAR.

Francisco Ruano

Restaurante Alcalde

