César Saldívar es un fotógrafo y escritor mexicano, quien radica en Madrid, España, y hace su debut como cineasta en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 38 con el cortometraje La Jaula, el cual participa en la Competencia Oficial en la sección de Cortometraje Iberoamericano.

En entrevista para Gente Bien, el cineasta platica sobre la realización de este cortometraje que se estrena en el FICG38.

César Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA CÉSAR SALDÍVAR.

¿Qué te inspiró para dirigir “La Jaula”?

""La Jaula" es una historia mía, basada en uno de mis relatos breves, y yo creo que cuando ves un tema tan novedoso como es la transexualidad en la geriatría, me parecía una historia muy buena para llevarla al cine y me parecía una excelente carta de presentación para mí como cineasta”.

¿Este relato está en algunos de tus libros?

“SÍ, en la FIL de este diciembre pasado presente aquí mi primer libro publicado en México de relatos breves, que se titula Del caos nacen las estrellas y me acompañó Blanca Guerra a dar lectura a mis cuentos, y la verdad, nos fue super bonito, Guadalajara tiene un público espectacular, tuvimos aforo completo y a la hora de firmar los libros me di cuenta que había muchos millennials, mucha gente joven, entonces en este libro está este cuento que se titula Nunca es tarde, pero ya adaptado al cine decidí titularlo La Jaula, entonces está inspirado en uno de los relatos de este libro”.

¿Por qué decidiste cambiarle el nombre?

“Porque la literatura te permite unas licencias creativas muy amplias, incluso el personaje del cuento tiene 88 años, cuando estamos leyendo es nuestra imaginación la que nos lleva a visualizar lo que estamos leyendo y entonces el permiso creativo es muy amplio, pero cuando estamos viendo cine tienes que tener una dosis de realidad o de credibilidad para que la persona que está en la butaca, en la sala de cine entre contigo a la historia; entonces en la adaptación al cine el personaje tiene 75 años y tiene un poco más de credibilidad, es el límite para que alguien crea una historia con 75 años una aventura de hacer una transición sexual. En cambio, en la literatura tenía 88 y un poco te lo permites. El titulo de Nunca es tarde se refería a esta cosa radicalmente el límite de edad y el titulo La Jaula tiene mucho que ver con el espíritu encerrado de una persona que no sale, que no se acepta, que no lucha por exteriorizar su verdadera identidad, es una especie de metáfora, es un elemento simbólico, la jaula lo persigue a todos lados porque él mismo está dentro de esta jaula”.

César Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA CÉSAR SALDÍVAR.

¿Por qué decides presentar “La Jaula” en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara?

“El FICG es el más importante del país y me parece que es uno de los más importantes de América Latina, yo tengo 25 años de vivir en Madrid y había venido un par de veces al festival y una vez me tocó invitar y traer a Ángela Molina, una gran actriz española a la que le hicieron un homenaje, esto debe ser hace unos 10 años, entonces yo tenía mucha referencia del festival, y por supuesto, el único destino de un cortometraje son los festivales, no hay manera que tú lo vendas a las salas, la gente no va a ver un corto al cine, va a ver un conjunto de cortos y casi siempre dentro del marco de un festival. Entonces nos inscribimos a competir en la propuesta, a ver si teníamos suerte de ser seleccionados y fuimos seleccionados, de hecho, yo rechacé cinco invitaciones anteriores en Europa y una en México porque un poco las condiciones y requisitos del FICG que es muy prestigioso es que estrenes en el festival, entonces yo rechacé cinco invitaciones previas porque mi deseo era estar aquí, y sobre todo, siendo seleccionado no podía y no deseaba estrenarlo en ningún otro lugar que no fuera mi país de origen y especialmente Guadalajara”.

¿Cuánto tiempo tardaste en filmar “La Jaula”?

“El rodaje se realizó en tres días y su duración es de 12 minutos con créditos incluidos, y lo rodamos en Monterrey. La historia es la de un señor del norte del país”.

¿Cómo va a ser su proyección?

“Tengo entendido que la sección en la que estamos es de competencia oficial de Cortometraje ficción Iberoamericano, somos un grupo de cortometrajistas y nosotros inaguramos, somos el primer grupo de cortometrajes, o sea, La Jaula está en la sección del primer grupo y tengo entendido que es la primera proyección del primer grupo, a las 18:30 horas. Se va a proyectar el 4 y 5 de junio en la Cineteca y el 6 de junio en Cinemex Sania, Soy mexicano, pero vengo de Madrid específicamente a esto y voy a estar en las tres proyecciones, en las dos primeras habrá sesión de preguntas y respuestas en la Cineteca, en Cinemex ya no ha preguntas y respuestas, pero voy a estar presentes”.

¿Qué esperas de este estreno?

“Toda la gente que me rodea, yo soy fotógrafo de origen y he tenido unas grandes exposiciones con Almodóvar y con mucha gente muy destacada del cine español y del cine mexicano, aquí he trabajado con muchos actores de ambos países y todos me dicen desde siempre que el FICG es de tal nivel, que el hecho de ya estar en selección ya en sí mismo es un premio, el hecho de ser seleccionado, entonces ¿qué espero? Primeramente que lo vea mucha gente, que lo vea la mayoría del público posible porque un cortometraje solo es visible en festivales, entonces espero que tenga mucha visibilidad, espero la respuesta del público, quiero estar muy atento a lo que yo planteo, a mi estética y a mis tipo de historias, y sobre todo, me parece que va a haber un antes y un después, yo creo que llegar aquí como cineasta por primera vez, o sea, que ésta sea la cuna de mi opera prima me parece en sí misma una oportunidad muy bella para la historia de mi trayectoria profesional, creo que una opera prima ya seleccionada en el FICG en sí mismo ya tiene como mucho peso, espero que a la gente le mueva, le sensibilice, la conecte por dentro, y lo demás, pues depende del azar, de la vida, del jurado, de los otros competidores, espero nada más hacer un buen papel y representar muy bien a México porque soy uno de los mexicanos seleccionados, los otros cortometrajes me parece que son de España, de Portugal, de Argetina y algún otro país, entonces creo que estamos ahí con bastante posibilidad de hacer un buen papel”.

César Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA CÉSAR SALDÍVAR.

Después del FICG38 ¿Qué sigue para “La Jaula”?

“La Jaula ya está seleccionada en el Festival Mix, que es el festival LGBTQ+ más importante del país, está en su edición 28, tienen 28 años haciéndolo. Y La Jaula una vez que está estrenada aquí en Guadalajara, una semana después está en Ciudad de México en el marco del Festival Mix, también en competición y después va a Italia y va a una serie de otros festivales que ya estamos seleccionados”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Sigo escribiendo relatos breves porque no puedo dejar de escribir, es algo que ahora, es una necesidad creativa que ahora me exige mucho como antes me exigía la fotografía, y en agosto estoy levantando mi segundo rodaje, mi próximo cortometraje se titula El susurro de las estrellas, y es una reflexión sobre la violencia homofóbica, o sea, los temas sociales son los que más me apasionan”.

¿Seguirás viniendo a Guadalajara con algún otro proyecto?

“Si me siguen invitando, yo estaría muy contento, sobre todo, también tengo la intención de venir a rodar algo aquí, creo que a Jalisco -que me ha tratado tan bien-, los medios, el público, creo que le debo venir a levantar aquí un proyecto de cine, me gustaría muchísimo realizar aquí por lo menos un cortometraje, entonces pues la verdad si tengo planes de hacer cosas, mis proyectos están en marcha, pero si tengo planes de que alguno de ellos rocen de nuevo a Guadalajara, y sobre todo, que Jalisco sea testigo de todo este desarrollo profesional nuevo para mí”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Mi fotografía está siempre latente, tengo 15 libros publicados en Europa, tengo una exposición enorme dedicada a las mujeres de Ciudad Juárez y a la violencia de género, yo creo que lo que me está, lo que estoy digiriendo ahora con La Jaula es todo este lenguaje cinematográfico que tiene un sello propio, yo espero que la gente reconozca mis historias de cine como reconocen mis historias escritas o fotográficas, que espero tener una línea propia y espero que esta sea una buena carta de presentación para mis próximos proyectos cinematográficos. Yo quiero también decir que Guadalajara tiene un lugar especial en el país, culturalmente hablando es sin duda el gran líder, es la promoción cultural que sucede en este festival y el FIL, creo que son dos fenómenos nunca imaginados dentro del marco del país, y es un orgullo haber venido en la temporada pasada a la FIL con un libro y estar hoy presente con un corto, creo que no puedo tener más cariño por una ciudad que el que le tengo a Guadalajara. Estoy super contento de estar en la ciudad y espero que este movimiento cultural, sensible, intelectual, apoye y contrareste momentos violentos que se pueden vivir en esta ciudad como en el resto del país, espero que siempre sobresalga mucho más la cultura y el quehacer intelectual, que los puntos oscuros y violentos que tiene la sociedad en este momento, espero que Guadalajara siga creciendo e imponiéndose culturalmente y destacando por eso”.

Las Funciones

La Jaula se proyectará los días 4, 5 y 6 de junio dentro del FICG38. ESPECIAL/Photo by Felix Mooneeram on Unsplash.

La Jaula tiene su función de estreno hoy 4 de junio, a las 18:30 horas en la Cineteca FICG, en la que estará presente el director para la sesión de preguntas y respuestas, al termino de la función. Además de proyectarse en dos funciones más el día 5 de junio, a las 15:20 en la Cineteca FICG y el 6 de junio, a las 18:30 horas en Cinemex Sania.

El Cortometraje

La Jaula. ESPECIAL/CORTESÍA FICG38.

La Jaula

De César Saldívar.

Con Sergio Quiñones, Pedro Vázquez, Patro Alvarado Loza, Claudia Frias, Ricardo Leal.

México, 2022.

Narra la historia de Don Vicente, un anciano del norte de México, que toma una decisión muy arriesgada; y con ella cambiará para siempre el resto de sus días. Una reflexión sobre la naturaleza del ser humano, más allá de sus circunstancias generacionales y culturales. La Jaula es un homenaje humanista a la lucha por la libertad.

César Saldívar

Facebook: César Saldívar

Instagram: César Saldívar Arte, César Saldívar Oficial

