Alberto Villarreal es un joven lector que se convirtió en booktuber y ahora en escritor, su más reciente libro es Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. Conocido por publicar sus videoblogs, en los que dice lo que piensa de los libros a través de su canal YouTube Abriendo Libros, creado en 2012 y en el que ya tiene más de 200 mil seguidores; además tiene un club de lectura, en el que comparte la magia de la literatura.

¿Cómo surge la idea de crear tu canal?

“Creo que nace justo porque me sentía solo como lector, no sabía qué leer, nadie me recomendaba libros, entonces un día estuve en YouTube buscando recomendaciones de libros y descubrí que existía esta comunidad que recomendaban libros y se llamada booktube. Una vez que descubrí que esto existía, decidí sumarme, al día siguiente cree mi propio canal y empecé a hablar de los libros que estaba leyendo.

La comunidad de booktube nace por la necesidad de hablar de libros, creo que la acción de leer es muy solitario, lees, cierras el libro y ahí termina la experiencia, pero nosotros queremos llevarla un paso más allá, queremos analizar lo que leemos con los demás, platicar de ellos, decir lo que han causado en nosotros; nace de esta necesidad de acercar a los demás a los libros, que se vuelve una forma de promover la lectura y así se ha transformado con el tiempo también”.

¿Consideras que tu libro es poesía o solo frases con sentido romántico?

“Si creo que es poesía. La poesía puede tener cierta estructura, pero me parece importante también romperla, a veces, existe esta poesía más libre, y al final, creo que el propósito de Alberto como escritor, como también lo era cuando inicié el canal de booktube, es promover la lectura, entonces siempre trato de hacer libros que sean cercanos a las personas, que los puedan leer, ya sea un lector que apenas va empezando o uno que ya lleva muchos libros leídos, siempre he querido ser ese puentes entre las personas y los libros”.

Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. CORTESÍA GRUPO PLANETA.

Tu libro es muy fresco y una poesía realista, pero ¿Cómo nace la idea de "Todo lo que dejas cuando llegas y te vas"?

“Yo estaba trabajando en una novela, un thriller, eso era lo que planeaba publicar en 2020, pero una vez que inicia la pandemia y el encierro, decidí publicar este poemario, me parecía un abrazo al corazón, algo más cálido, creo que nadie necesitaba leer un thriller con intriga, asesinatos y misterio. Entonces me tocó trabajar de fondo en este libro, muchos de los textos ya los tenía escritos, hice como esta especie de curaduría, rescatar los textos que ya tenía y escribir otros cuantos para formar este libro. Quise seguir el formato con ilustraciones, y el título habla sobre lo que está en el interior del libro, de estos encuentros con diferentes personas, estos romances que podemos tener en una vida y todo lo que van dejando”.

¿Qué aprendiste al hacer este libro?

“Creo que, además de que aprendí mucho de lo que quiero ser como escritor y aprender a crear nuevas historias, me deja esta sensación de paz, tranquilidad, que es lo que quiero trasmitir con esta historia, creo que a veces hablar de romance puede ser pesado en el corazón, puede ser difícil el proceso de recordar amores, entonces este libro es un homenaje a todas esas personas que se han cruzado en la vida conmigo, y yo con ellas, es cerrar un ciclo”.

Alberto Villarreal. CORTESÍA GRUPO PLANETA.

¿A quién está dirigido?

“Está pensado para que lo lea cualquier persona, creo que todos nos sentimos identificados con el amor, es un sentimiento universal, entonces todos se pueden encontrar en estas páginas, aunque mi público suele ser juvenil desde que inicie en booktube, realmente es un libro para todas las personas”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto al convertirte en un booktuber?

“Es difícil llegar a las personas cuando se habla de libros, en YouTube convives con muchos creadores de contenido, la mayoría es entretenimiento, comedia, videojuegos o películas, y obviamente, este contenido suele llegar a muchas personas, contrario a los libros, porque vivimos en un país que no lee mucho y además escuchar a alguien que te hable de libros, no es algo que llamé mucho la atención, entonces creo que el reto siempre ha sido llegar a las personas, mantener ese público y seguir creciendo con ellas”.

¿Qué proyectos siguen para Alberto Villarreal?

“Estoy trabajando en la novela, estoy participando en diferentes ferias, tratando de seguir compartiendo esta pasión por los libros y tratar de acercarlos, tengo un club de lectura que organizamos de manera mensual desde hace cuatro años, pero ahora lo hacemos en formato virtual, por lo que pueden participar personas desde cualquier parte del mundo y seguir promocionando los libros”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Recordar que mi libro Todo lo que dejas cuando llegas y te vas está en todas las librerías, pero también está en formato digital y en audiolibro, está narrado por mí, para quienes quieran escuchar el texto y no están acostumbrados a leer”.

Alberto Villarreal. ESPECIAL/CORTESÍA ALAN VILLARREAL

+Más de Alberto Villarreal

Libro: “Del momento, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia”.

Frase: “Una de Guillermo Arriaga, dice Hoy llovió y se mojo el piso, el maestro Julián me dice que mejor escriba así, hoy llovió, el agua escurrió por sobre las valdozas, suena bonito, pero ninguno de mis compas me iba a entender, ni yo mismo sabía qué eran valdozas, hasta que Julián me explicó, valdozas son losetas, el maestro dice que escribamos como hablamos, entonces porque dice que escribamos valdozas, esa es la frase porque justo creo que lo mejor es escribir de forma directa”.

Lo que más odias: “Quedarme quieto, por eso la pandemia la sufrí un poquito”.

Mentira más grande: “Creo que algo que nos dicen mucho cuando estamos en el mundo de los libros, que solo tienes que leer alta literatura”.

Viaje: “Uno de mis viajes favoritos fue cuando hice un road trip por California con mis amigos”.

App: “Instagram”.

Virtud: “Creo que soy muy generoso”.

Defecto: “Me desespero muy fácil”.

Miedo: “A quedarme solo”.

