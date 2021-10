Simon Cruz es un artista plástico tapatío, que abrió su más reciente exposición Agricultural Revolución, en la Galería Matiz de Barcelona, España, donde permanecerá alrededor de dos meses. Una exhibición de 16 piezas en óleo y en la que lanzó un previo de su nueva marca llamada Tamerlane, en colaboración con la artista neoyorquina Tamerlane, la cual próximamente lanzará oficialmente en Guadalajara.

Y en entrevista para Gente Bien, Simon Cruz habló más sobre su arte y su trabajo.

Tamerlane y Simon Cruz. ESPECIAL/FOTO: MICHEL CRUZ.

¿Cómo descubres tu vocación por el arte?

“Empiezo a descubrir este mundo de las artes por una necesidad de dialogar y del lenguaje, fue una instrospección de mi persona, empecé a tener esta fascinación por descubrir qué hay en una pieza, en un cuadro, en una escultrua desde el creador, desde dónde empiezan a surgir estas ideas y me interesa muchisímo estudiar porque al final creo que las bases siempre son un generador muy importante para todo lo que hagas. Crecí con un grupo de amigos que todos eran músicos, yo quise ser músico más no pude, y por eso, me dediqué a la plástica, y a partir de ahí, me empiezo a apropiar de una identidad y a desarrollarme, a seguir aprendiendo, que todavía sigo aprendiendo y ya han sido más de 100 exposiciones a través de mi carrera”.

Tu interés por la pintura y la escultura, ¿cómo surge?

“Me interesa la apropiación como tal del beneficio que tiene el arte, creo que el arte es un generador importante en una sociedad y para despertar esta parte vulnerable que tiene el ser humano, sin el arte creo que una sociedad no funcionaría. Todo mi trabajo se ha desarrollado a través con el comportamiento del ser, desde su razonamiento tanto mental como espiritual y la complejidad que tiene como ser humano, al final, los pensamientos son muy adversos y volátiles, entonces el trabajo que he venido realizando es en esa búsqueda del reconocimiento del ser humano, eso esencial que tiene desde su venida a este plano físico y más allá de eso de ver cómo el objetivo que tiene el ser humano como evolución. Y el arte creo que es la representación en su extensa palabra de poder hacer esas interpretaciones tan críticas que tenemos”.

¿Cuáles son las técnicas que trabajas en las dos disciplinas?

“Manejo el óleo en canva, en la pintura, y en la escultura, he manejado diferentes tipos de material como el acero inoxidable, el bronce, la plata, la cerámica, el textil, he trabajado mucho con madera, he hecho algo con resina, pero por lo regular la obra está hecha en bronce en la escultura”.

¿Cuál es tu técnica favorita?

“Ahorita que estoy haciendo cerámica, descubrí que la culminación de la obra como tal depende mucho del fuego y la temperatura, eso se me hace super importante porque uno cree que va a salir de una manera, y al final, termina saliendo otra, entonces la fascinación que he encontrado con la cerámica me ha llenado y me ha hecho evolucionar como artista para resolver cosas que no veo como la pintura, por ejemplo, entonces está muy interesante, creo que ahorita estoy muy metido en el tema de la cerámica”.

Obra de Simon Cruz. ESPECIAL/FOTO: MICHEL CRUZ.

Tienes una obra en la ciudad, El Rancho, ¿Y vas a tener otra llamada Quetzal?

“Si, El Rancho está en Av. López Mateos y Lázaro Cárdenas. Quetzal se va a instalar próximamente, ya estamos trabajando para la instalación”.

¿Qué me puedes decir de Quetzal?

“La participación del artista en las calles tiene una promoción bastante importante, para mí desde la primera escultura que hice, la donación para el municipio, fue muy enriquecedor porque siempre he hablado de temas de la estética, creo que el arte urbano siempre tiene esta referencia de integridad al individuo a una sociedad que funciona desde el aspecto visual, la segunda escultura surge porque yo si necesito ver a mi ciudad, me siento muy orgulloso de mi ciudad natal, es rica en todo, este contexto de expresión, de lenguaje artístico, en las expresiones y hacer un Quetzal era la representación o el símbolo de la libertad, que hace referencia a eso al vuelo, a la libertad, a la expresión, a la dinámica que converge la sociedad como tal con el artista, entonces el artista ya no pasa a ser artista, sino pasa a ser importante porque deja una escultura a una sociedad. Es un poco complicado poder descifrar, pero finalmente la idea es esa, aportarle a una sociedad que se enriquezca y que se sienta que realmente tiene una validez artística, para mi si es importante tener arte en la ciudad”.

¿Tienes una obra preferida?

“Creo que mi pieza favorita es la escultura pública, eso es como lo más cercano a la plenitud, creo que poderle dar a tu ciudad una pieza que está hecha con mucho amor porque fue dedicada a una mascota mía que se llamaba El Rancho, y que esté en una ubicación bastante importante, para mí es el reflejo de todo mi trabajo, entonces es como el mayor logro que he tenido”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Que mi trabajo sea atemporal, que se construya y se destruya con el paso del tiempo y que se vuelva a construir porque al final el artista tiene esa vinculación de carácter futurista, el éxito. Creo que eso no me va a tocar verlo, creo después de muerto sabremos si funcionó lo que traté de hacer o no. Pero si quiero que mi trabajo en algún momento se distinga por ser atemporal y que cualquier etapa en el tiempo pueda vincularse de que es un cuadro mío, que se reconozca”.

Tamerlane trabajando en su obra. ESPECIAL/FOTO: MICHEL CRUZ.

¿Qué retos has enfrentado a lo largo de tu carrera?

“Creo que todos los artistas tenemos esa facilidad de cerrar y abrir puertas, creo que el arte tiene algo muy exquisito y maravilloso, que es como lanzarte de un paracaídas”.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Tengo Agricultural Revolución, viene la segunda escultura pública que se instalará próximamente, viene la colaboración con Tame, y ahorita con la pandemia, ya no he hecho planes, porque el año pasado tenía muchisimos proyectos y todos se me cancelaron, entonces ahorita vivo como al día. Ahorita, lo que está cerrado es la exposición, la instalación de la escultura y lo de la joyería, ya el próximo año espero que esto cambie poquito y se empiece a generar más movimiento”.

¿Cómo has visto tu éxito como artista plástico fuera de México?

“El artista que reside en un lugar específico no es ‘santo de su devoción’, tienes que salirte a explorar otros horizontes para poder ser visto, y ahora estando allá, han salido muchas cosas interesantes, creo que también es por el tema de la cultura y la dinámica que tiene el mexicano, es muy extenso toda su anticipación desde la comida, la música, este folclore, ese dinamismo afectivo, de este calor que tiene el ser humano mexicano, latinoamericano y te llegas a topar con esta carencia que tienen estos países fríos; estos países europeos tienen otra dinámica y otro contexto, creo que a partir de ahí eres bien recibido porque creo que te ven como un extranjero. Creo que eso nos pasa también a los mexicanos cuando llega un artista europeo, te desvives, porque estamos ávidos de conocer otra cultura, a partir de ahí empiezo a entender está gran fragmentación que tiene el arte, el poder exponer en Europa es como también llevar tus raíces y que conozcan una identidad de tu país”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradecerle a todos los que hacen que el artista sea visible fuera del país, creo que es importantísimo el apoyo, creo que sin los medios no podríamos ver que hay gente trabajando todos los días, que hay gente luchando por tener una mejor sociedad, que hay artistas que realmente tienen un motivo para poderse exponer y sentirse orgullosos de su ciudad”.

Simon Cruz

Página Web: www.simoncruz.mx

Instagram: @simoncruzart, @tamerlanemortician

