Talent Alert: María José Peñaloza, belleza con propósito

Lo que comenzó como una pasión de infancia entre mascarillas, rutinas de skincare y el encanto por el mundo de la belleza, hoy es un proyecto consolidado que refleja entrega, preparación y mucho corazón. María José Peñaloza Estrada, originaria de Morelia, Michoacán, ha encontrado en Mara Beauty Center no solo un negocio, sino un espacio para transformar la seguridad y autoestima de sus clientas.A sus 26 años, María José combina distintas facetas profesionales: es abogada, cosmetóloga, cosmiatra y maquillista profesional. Aunque inicialmente estudió Derecho, la vida la llevó de vuelta a aquello que siempre la había inspirado. Junto a su mamá, también abogada y su mayor ejemplo de fortaleza, emprendió la aventura de abrir un centro de belleza sin miedo a aprender desde cero y con la certeza de que el proyecto podría convertirse en algo especial.Seis años después, Mara Beauty Center se ha convertido en una comunidad donde las clientas encuentran atención cercana, servicios personalizados y un ambiente de confianza. Para María José, atender personalmente a quienes llegan al beauty center es una de las partes que más disfruta. Auténtica, trabajadora y empática, actualmente se prepara para tomar un entrenamiento de maquillaje de pasarela con Cristina Cuéllar, con miras a participar en Fashion Week en Nueva York. Con planes de expansión y nuevas sucursales, María José sigue guiándose por su mantra: “Con Dios, todos los sueños se cumplen”.CP