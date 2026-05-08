Talent Alert: María José Peñaloza, belleza con propósito

Lo que comenzó como una pasión de infancia entre mascarillas, rutinas de skincare y el encanto por el mundo de la belleza, hoy es un proyecto consolidado que refleja entrega, preparación y mucho corazón. María José Peñaloza Estrada, originaria de Morelia, Michoacán, ha encontrado en Mara Beauty Center no solo un negocio, sino un espacio para transformar la seguridad y autoestima de sus clientas.

Esta semana en Talent Alert: María José Peñaloza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

A sus 26 años, María José combina distintas facetas profesionales: es abogada, cosmetóloga, cosmiatra y maquillista profesional. Aunque inicialmente estudió Derecho, la vida la llevó de vuelta a aquello que siempre la había inspirado. Junto a su mamá, también abogada y su mayor ejemplo de fortaleza, emprendió la aventura de abrir un centro de belleza sin miedo a aprender desde cero y con la certeza de que el proyecto podría convertirse en algo especial.

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Seis años después, Mara Beauty Center se ha convertido en una comunidad donde las clientas encuentran atención cercana, servicios personalizados y un ambiente de confianza. Para María José, atender personalmente a quienes llegan al beauty center es una de las partes que más disfruta. Auténtica, trabajadora y empática, actualmente se prepara para tomar un entrenamiento de maquillaje de pasarela con Cristina Cuéllar, con miras a participar en Fashion Week en Nueva York. Con planes de expansión y nuevas sucursales, María José sigue guiándose por su mantra: “Con Dios, todos los sueños se cumplen”.

CP