Karina Ponzo es empresaria, se dedica a la moda y dirige una cadena de tiendas de ropa. En entrevista para Gente Bien nos cuenta que tiene tres hijos: Emilio de 14, Camilo de 11 e Inés de 8 años. Para ella ser mamá significa el amor más puro que no sabía que existía, que requiere de paciencia en los días difíciles y una fuerza que ella misma desconocía.

Nos comparte que al ser mamá, todo cambió, “Literal me transformó como persona, rompió mis miedos, me hizo más valiente, paciente y descubrí cosas en mí que no sabía que podía”.

Lo comparten todo, desde las cosas simples como ver películas, disfrutar cada fin de semana con planes diferentes que les dan calidad de tiempo y no puede faltar la hora de la comida todos los días a la misma hora, sentados comiendo juntos.

A futuro, visualiza a sus hijos seguros de sí mismos, felices y con valores firmen. Desea que luchen por sus sueños y que nunca pierdan su esencia.

Karina Ponzo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Aunque sabe que no el equilibrio entre la vida profesional y la maternidad no es perfecto, lo intenta cada día. Se organiza con tiempo para avanzar en los propósitos de su marca, sin dejar de acompañar a sus hijos en sus responsabilidades. Va aprendiendo a balancear ambos mundos, porque para ella es importante crecer profesionalmente mientras forma y está presente en lo más valioso de la vida de sus hijos.

A las mamás que leen este les comparte que no se desanimen. Ser mamá no significa dejar a un lado sus sueños ni olvidarse de ellas como mujeres o como emprendedoras. También es importante arreglarse, verse al espejo y sentirse bien con ellas, salir, reír, seguir trabajando para construir la vida que queremos. Para concluir, nos da este breve mensaje: “Ser mamá, es un nuevo comienzo. Organízate, date tu lugar y no te pierdas en el camino. Porque cuando mamá está bien, todo a su alrededor florece”.

Un mensaje especial:

“Hijos, ustedes son lo más bonito que me ha pasado en la vida. Son mi fuerza en los días difíciles y mi alegría en los días buenos. Con ustedes descubro versiones de mí que no sabían que existían ustedes me han enseñado lo que es el amor más puro y sincero. Los amo con todo mi corazón, hoy y siempre”.

JG