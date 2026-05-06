Cecilia López Nuño es mamá y esposa de tiempo completo. Es licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, también se preparó como Diseñadora de Interiores, una más de sus pasiones. Su tiempo e inquietudes los comparte a través con un podcast que tiene con una prima y amiga llamado Con Voz Propia que sale cada 15 días en viernes, donde realizan entrevistas de todo tipo y ponen sobre la mesa temas interesantes a su audiencia.

Con orgullo y emoción nos cuenta que tiene dos hijos, Carlos de 22 años que estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad Panamericana, mientras que Valeria de 18 años estudia Ingeniería en Sistemas en la UP. Para ella, ser mamá significa el premio más maravilloso que Dios le pudo dar, y sabe que es un trabajo constante de cada día.

Sobre ésta, su más grande profesión nos comparte: “Cuando eres mamá cambia todo porque ya no solo piensas en ti, tienes a dos personas extra que tienes que guiar para que logren salir adelante por sí solos”.

Cecilia López Nuño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

En entrevista, Cecilia nos cuenta que como familia les gusta ir a comer, ver películas, salir de viaje, compartir vacaciones con grandes amigos y tener pláticas, de lo cotidiano, sobre cómo les va día a día, porque la comunicación es un ingrediente indispensable.

Hablando un poco del futuro, sobre cómo desea ver a sus hijos, nos comparte que los imagina como personas independientes y exitosas, tanto en su vida como en profesión. Les aconseja que ante todo cuiden su imagen y su nombre, porque es lo que siempre van a tener, será su respaldo para abrirles puertas en la vida.

Ceci sabe que ser mamá implica mucho sacrificio porque se da por ellos el 100%, está consciente que hace lo mejor que puede y que les da todas las herramientas posibles para que salgan adelante, pero que está en ellos tomarlas y seguir su camino. Está agradecida con Dios porque tiene unos excelentes hijos, muy buena comunicación y confianza que han trabajado a lo largo del tiempo.

Con Voz Propia Podcast en Spotify Nuevo episodio los viernes, cada 15 días

JG