Otra de las novedades en el mundo Disney son las nuevas y emocionantes experiencias que debutarán este año en Walt Disney World Resort en Florida, que incluye una de las montañas rusas más rápidas de cualquier parque temático de Disney, un nuevo restaurante, la transformación de EPCOT, el regreso de espectáculos nocturnos que iluminarán el cielo a través de todo el resort y mucho más.

Deleita de nuevos postres alusivos al aniversario, apariciones de personajes como Moana y productos conmemorativos. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

25 aniversario de Disney’s Animal Kingdom

El parque temático Disney’s Animal Kingdom celebra su 25 aniversario con el regreso del Festival of the Lion King y Finding Nemo: The big blue...and beyond. Es el lugar perfecto para disfrutar de emociones de alta velocidad e incluso viajar a un mundo increíble en Pandora-The world of Avatar.

Además los asistentes pueden deleitar de nuevos postres alusivos al aniversario, apariciones de personajes como Moana y productos conmemorativos como mochilas, prendedores, camisetas, vasos y varios más.

Tron Lightcycle/Run. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

Tron Lightcycle/Run

Presentado por Enterprise, en esta atracción los visitantes gozan de una experiencia en la que se sienten digitalizados y transportados a Grid, donde pueden abordar motos lightcycle de alta velocidad para una carrera, donde se enfrenta al “equipo azul” con los amenazantes programas de la Red, el “equipo naranja”, siendo la montaña rusa más rápida y futurista de cualquier parque temático de Disney. Este juego une la adrenalina de una montaña rusa con la rapidez, efectos visuales y música para crear una experiencia única al recorrer ocho Energy Gates y asegurar la victoria. Los visitantes pueden hacer fila virtual o comprar una entrada individual Lightning Lane por medio de la app My Disney Experience el día de su visita, más detalles en disneyworld.disney.go.com.

Roundup rodeo BBQ en Toy Story Land. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

Roundup rodeo BBQ

En Toy Story Land hay un nuevo restaurante ubicado en el patio de Andy, se trata de Roundup rodeo BBQ que ofrece platillos a la parrilla, además de una experiencia gastronómica única en su tipo, pues es el primer restaurante con servicio a la mesa inspirado en Toy Story.

La transformación de EPCOT continúa hasta finales de 2023. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

EPCOT

En el próximo otoño comenzarán las experiencias como parte de la transformación de EPCOT, que continúa hasta finales de 2023. Los visitantes explorarán las maravillas del agua con Journey of Water, inspirado en Moana. Un divertido sendero interactivo al aire libre para jugar e interactuar con el agua, mientras se viaja desde el cielo hasta los océanos, aprendiendo sobre la importancia del agua y su personalidad divertida.

Happily ever after. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

Espectáculos Nocturnos

Regresa el show nocturno Happily ever after para iluminar el cielo sobre el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom. Ahora, con un nuevo show de fuegos artificiales que sumerge a los asistentes en las conmovedoras historias de Disney a medida que las nuevas proyecciones se extienden por Main Street U.S.A.

Y a partir de septiembre se podrá disfrutar de EPCOT Forever que se presentará por tiempo limitado en World Showcase Lagoon, con la interpretación de una colección de canciones emotivas de la memorable música de EPCOT, el espectáculo con láseres, iluminación, efectos especiales y fuegos artificiales despertará recuerdos de la historia del parque.

EPCOT International Flower & Garden Festival. ESPECIAL/WALT DISNEY WORLD RESORT.

EPCOT International Flower & Garden Festival

Hasta el 5 de julio, EPCOT florece con topiarios innovadores, sabores frescos y conciertos llenos de energía para toda la familia. Los visitantes ya pueden explorar jardines exuberantes, disfrutar bocadillos dulces y salados con refrescantes bebidas y comprar nueva mercancía coleccionable representativos de Orange Bird, Blanca Nieves y Figment. Desde el atardecer, se puede celebrar con un vibrante espectáculo de luces en Spaceship Earth acompañado de música fresca y divertida. Este año debutan los topiarios de Mirabel, Antonio, Isabela y Luisa de Encanto, la película ganadora del Premio de la Academia® de Disney Animation’s. Así como un nuevo topiario de la Princesa Tiana con un impresionante vestido de gala y luciérnagas iluminadas. En el pabellón de Francia, los topiarios de Lumiere y Din-Don regresan con elementos innovadores, que incluyen velas encendidas por Lumiere y un reloj en marcha para Din-Don, entre otros atractivos.

