Aún no era viernes, pero la tarde de este jueves ya era de locos con las actrices Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, en su primera visita a la Ciudad de México.

Las actrices, que se reencuentran 23 años después en Otro viernes de locos (Freakier Friday), presentaron la secuela del filme ante cientos de fans en Plaza Toreo, que llegaron repletos de discos, revistas y pósters en mano de las protagonistas.

Durante la alfombra morada parecía que otra vez, como en la cinta de 2003, Un viernes de locos, habían intercambiado cuerpos: Lindsay llegó con una actitud serena, sobria y elegante, mientras que Jamie Lee se robó las miradas con una energía desbordante, saludando con la mano en alto y haciendo la clásica señal metalera como si fuera la vocalista de una banda de rock.

Como entonces, cuando madre e hija intercambiaron cuerpos para intentar entenderse en la cinta original, muchas de las fans que crecieron con esa historia, llegaron a la plaza convertidas en madres, profesionistas o adultas nostálgicas.

El reencuentro con toda esta generación también significó la primera vez en la capital para Lohan, quien a inicios de los 2000 fue considerada como ícono adolescente gracias a sus estelares en películas como Chicas pesadas, Herbie y Confesiones de una típica adolescente.

"Es muy importante para mí estar en la Ciudad de México por primera vez. Mis fans aquí siempre han sido tan leales. Estoy feliz de estar aquí. México, los amo", dijo emocionada previo a la premier.

La tercera adaptación de la historia, basada en la novela homónima de Mary Rodgers, conquistó al público y a la crítica en aquellos años, recaudando más de 160 millones de dólares a nivel mundial.

La película le valió a Jamie Lee Curtis, quien interpreta a la psicóloga Tess Coleman, y que intercambia cuerpo con su hija, la rebelde Anna (Lohan) una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.

Otro viernes de locos retoma la historia años después. Ahora, Anna también es madre y enfrenta nuevos retos junto a su hija adolescente y su futura hijastra. Todo indica que el hechizo de intercambio de cuerpos podría volver a repetirse con más integrantes en la familia.

Corazón rockero

Durante la premier, Jamie Lee Curtis dejó en claro que el corazón de esta secuela no ha cambiado.

" La familia lo es todo. De eso trataba la primera película. De eso trata esta. De eso se trata mi vida y la de Lindsay también".

Conmovida, la actriz repitió en español: "Familia, México, familia", provocando un grito colectivo.

Las actrices explicaron su visita a México como "el momento Brad Pitt", quien visitó el país el mes pasado para promocionar F1: La película.

"Todos nuestros amigos actores nos preguntaban si veníamos a hacer 'lo de Brad Pitt'", contó Curtis.

"Estar aquí es algo especial. Esto no pasa en Estados Unidos. Por eso amamos venir a México: por la pasión de la gente ", añadió.

Con los años, Un viernes de locos se convirtió en una película de culto. Es así como "Take me away", canción interpretada por la banda ficticia, Pink Slip, liderada por el personaje de Lindsay Lohan, acumula más de 3 millones de reproducciones en Spotify.

Pese al tiempo, Lindsay aseguró que el corazón adolescente es algo que no se ha perdido en el cast.

"¿Saben cuántos adolescentes hay aquí en el corazón? Jóvenes, con hambre de vida. ¡Una vida emocionante! Ellos nos quieren, nos están esperando".

