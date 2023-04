The Walt Disney Company celebra su 100 aniversario en 2023, por ello, hay una serie de novedades en los diferentes parques, destinos y atracciones, las cuales ya se pueden disfrutar a través de experiencias y entretenimiento, que estarán vigentes a lo largo del año.

Y con motivo de la conmemoración de sus 100 años de fundación, la decoración de todos los Disney Parks lucen un tono platino, incluidos los nuevos trajes de Mickey, Minnie y sus amigos, además de ofertas especiales en alimentos y bebidas, productos conmemorativos y mucho más.

Disneyland Resort en California se convierte en el corazón de la celebración Disney100. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Disneyland Resort

Considerado El lugar más feliz del mundo, Disneyland Resort en California se convierte en el corazón de la celebración de este 100 aniversario, por lo que los festejos incluyen nuevas atracciones y espectáculos como Mickey & Minnie’s Runaway Railway, los nuevos espectáculos nocturnos World of Color–ONE y Wondrous Journeys, el regreso del desfile Magic Happens, la reapertura de Mickey’s Toontown y un nuevo desarrollo hotelero en Disneyland Resort a finales de año.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Es la primera vez que Mickey Mouse y Minnie Mouse protagonizan su propia atracción móvil en Disneyland Resort. Mickey & Minnie’s Runaway Railway, situada en la tierra reimaginada de Mickey’s Toontown, transporta a los visitantes al mundo de fantasía de los cortos animados “Mickey Mouse” de Disney Television Animation galardonados con el Premio Emmy. La atracción combina decorados físicos, figuras de animatronics, escenas animadas y técnicas de mapeo de proyección, todo sincronizado con vehículos sin guía y una banda sonora musical. Los visitantes deben hacer una fila virtual gratuita disponible en la app de Disneyland o a través de un pase individual Lightning Lane con una ventana de llegada asignada.

World of Color–ONE. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

World of Color–ONE

Es un espectáculo nocturno que se realiza en Disney California Adventure Park, el cual narra la poderosa historia de cómo una acción fortuita, como una gota de agua, crea una onda de expansión que puede devenir en una oleada de cambios. De este modo, Paradise Pier se transforma gracias a una serie de fuentes, luces, láseres y efectos de niebla y fuego, armonizados al son de canciones e historias sobre personajes audaces, entrañables e inspiradores que con sus acciones lograron cambiar el mundo. Para conocer los horarios visitar DisneylandEspañol.com, mientras que para ingresar al show los visitantes deben hacer una fila virtual gratuita disponible en la app de Disneyland.

Wondrous Journeys. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Wondrous Journeys

El nuevo espectáculo nocturno es un homenaje a los 100 años de Walt Disney Animation Studios, por lo que presenta guiños a todos los filmes que ha realizado hasta hoy en día, y lo hace con maestría, música, historias, corazón y fuegos artificiales. El reino mágico original de Walt se transforma en un lienzo con efectos de iluminación, proyecciones y mucho más, despertando al soñador que hay dentro de cada visitante, ilustrando las posibilidades, emociones, penas y determinaciones a las que todos se enfrentan para hacer realidad sus sueños. Conoce los horarios en DisneylandEspañol.com o la app Disneyland.

Magic Happens. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Magic Happens

Encabezado por Mickey Mouse y sus amigos, es un desfile diurno a través de Main Street, U.S.A., que celebra los instantes de magia de películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, que cobran vida a lo grande, gracias a las carrozas impresionantes, un vestuario creativo y una banda sonora musical con ritmo que combina melodías entrañables de Disney.

Mickey’s Toontown. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Mickey’s Toontown

La tierra temática reimaginada reabre sus puertas en Disneyland Park con más actividades y atracciones, además de nuevos espacios verdes donde relajarse. La transformación de Mickey’s Toontown con las áreas interactivas como CenTOONial Park, Goofy’s How-To-Play Yard y Donald’s Duck Pond, crean la oportunidad para que las familias y los más pequeños de casa jueguen juntos en Disneyland Park. Los visitantes de todas las edades pueden explorar, jugar y relajarse en los clásicos Mickey’s House, Minnie’s House y Roger Rabbit’s Car Toon Spin así como del resto de este vecindario de fantasía y a todo color que Mickey Mouse y sus amigos llaman hogar.

Disney’s Paradise Pier Hotel se transformará en Pixar Place Hotel. ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Hoteles de Disneyland Resort

Aquí se presentará un nuevo desarrollo a finales de año. Disney’s Paradise Pier Hotel se transformará en Pixar Place Hotel, que combinará el arte de Pixar con el ambiente confortable y contemporáneo del lugar. Además de The Villas at Disneyland Hotel, una nueva torre que cuenta con 344 habitaciones, que sumergirá a los visitantes en décadas de clásicos animados a través de una mezcla de diseños contemporáneos y del arte imperecedero inspirado por las Leyendas Disney.

ESPECIAL/CORTESÍA DISNEYLAND RESORT.

Más Novedades

Otra novedad es la exhibición, The Disney Gallery Presents: Disney 100 Years of Wonder en Disneyland Park. La exposición, inspirada en la visión de Walt Disney para Disneyland, donde sus películas cobraron vida, rinde tributo a los filmes de Disney que se convirtieron en atracciones de Disneyland Resort y a las experiencias en el parque que después inspiraron filmes de Disney, así como las ricas tradiciones que comparten. Los visitantes podrán ver arte creado por los animadores originales de Disney para algunos de los primeros filmes de Walt, así como arte conceptual de los Disney Imagineers originales que recrearon esas historias en el parque, además de una mesa de animador, un modelo de la cámara multiplano y mucho más.

XM