David García Coll: Cumpliendo su propio sueño con El Buscador

Alguna vez, el actor español David García Coll pasó por el Cirque du Soleil y pensó: “Qué bonito sería trabajar ahí”, eso fue por el año 2000 y el amor y la paciencia para saber esperar, lo llevaron con la actuación a realizar desde inicios de 2024 el personaje principal del espectáculo KURIOS de Cirque du Soleil llamado El Buscador.

El Buscador es el personaje central para contar esta historia

Cuéntanos sobre el personaje que realizas:

“Estoy haciendo el personaje de El Buscador, soy un científico que quiere ir a la otra dimensión porque piensa que allá todas las ideas son posibles, realizables. Este espectáculo está basado en la gran exhibición de París de 1900, en finales del siglo 19, toda esta época de las grandes inventos el avión, el tren, la bicicleta, la electricidad, todo esto se ve en el espectáculo, y todo eso está en su laboratorio. Consigue, finalmente, a las 11:00 abrir ese portal pero por un error de cálculo él no va, sino que los visitantes llegan a su laboratorio y lo cambian todo. Soy el personaje principal y la excusa para contar una historia”.

¿Cómo fue el proceso de preparación?

“Primero, te vas tres semanas a Montreal, que es la sede del circo, ahí tienes un coach y empiezas a prepararlo. Tuve la gran suerte de que la persona que estaba haciendo el personaje antes que yo, Antonio Moreno, es como mi padre en el mundo del teatro, mi mentor, entonces pude preguntarle a él directamente, y me iba guiando mucho, intelectualmente y en Roma para el estreno, él me dirigió muy bien. El proceso es así, te vas a Montreal, ensayas, te hacen el traje, aprendes a maquillarte, para que la integración sea rápida y fácil”.

David García Coll siempre ha sido apasionado de la actuación y el teatro

Para ti qué significa ser parte de esta compañía, ¿cómo lo gozas?

“Es un honor estar aquí, un privilegio, Antonio, mi mentor, una vez me dijo: Cuando estés muy cansado piensa en la cantidad de actores que quisieran estar aquí, también hago un rezo, son muchos shows, largas semanas, gran cantidad de ciudades, repetir y renovar tu espíritu, suele ser muy cansado en ocasiones, pero sí, para muchos sería un sueño estar aquí y también fue el mío. Esto se merece un respeto y es darlo todo cada noche. Cada público es diferente, hay mucho aprendizaje, hay unos respetuosos, otros que son muy escandalosos, pero su comportamiento es diferente”.

¿Qué referencias tienes del público mexicano?

“No tengo ninguna porque es mi primera vez en México, iré probando en los primeros días, pero yo también tengo la imagen de que el público es muy caluroso”.

¿Cuánto tiempo fue el proceso de que empezaste a crear tu personaje hasta que estrenaste y cuánto tiempo llevas?

“Lo normal son tres semanas en Montreal, luego a la gira, ahí tienes un par de semanas para acoplarte al espectáculo porque en Montreal yo ensayaba solo, luego cuando llegué a Roma, tenía una cosa en mi cabeza pero todo cambió al tener gente de verdad. Inicié a principios de 2023 con la compañía, por si acaso le pasaba algo a Antonio, yo iba y le sustituía; primero Roma, luego Bruselas, yo daba clases en París en la escuela de teatro, todo iba bien sin tanta responsabilidad, pero desde enero de este año fue en París, hicimos el cambio y la responsabilidad cayó en mí. Todo cambió”.

¿Cómo ha sido la interacción contigo y los y artistas?

“Aquí la gente está muy bien entrenada en actuar, hay complicidad, cuando va llegando gente nueva todo cambia, pero hay un espíritu de juego, divertirnos lo máximo posible y que el espectáculo siga vivo. El Circo del Sol busca artistas y eso significa que tocas el corazón de la gente o este no es tu sitio. Del mismo modo que busca buenas persona porque somos tantos conviviendo juntos bajo estrés y si no eres buena persona, no vas a aguantar aquí, hay muchas culturas diferentes, hay que tener mucho respeto, tener tu ego muy bajo porque si no, moriríamos aquí”.

¿Reciben algún tipo de apoyo?

“Si lo necesitamos sí, sobre todo es físico porque hay muchas lesiones. Tenemos un equipo de psicólogos, si lo necesitas siempre tienes a alguien porque al final estás siempre de gira, lejos de tu país, de tus amigos, estas cosas no son siempre fáciles de llevar”.

Dicen que el personaje busca al artista, en este caso a ti ¿por qué crees que te buscaría el personaje?

“Yo fui a ver el espectáculo en Washington, mi amigo estaba ahí trabajando haciendo El Buscador y al terminar cenamos y me preguntó si yo pudiera hacer el personaje, le dije sí, hasta ahí quedó y no le di importancia. Un mes después recibí un mail de Cirque du Soleil invitándome a un casting, entonces le llamo a Antonio y me dijo que buscaban a alguien que lo remplace, y sí me eligieron a mí, y hay cosas en común que tengo con el personaje, intento poner eso de mí en él, porque soy un soñador, porque todo es posible, hasta trabajar en el Circo del Sol. Porque caminando por ahí en el año 2000 pensaba qué bonito sería trabar ahí y me avergoncé un poco de mi propio sueño, y ahora estoy aquí, a veces sólo es tener paciencia y estar en la lucha, yo siempre he querido ser actor”.

Estuvimos presentes durante los ensayos

¿Has sacrificado más de lo que ha dado Cirque du Soleil?

“Hay mucho sacrificio pero merece la pena, tampoco sé cuánto tiempo voy a estar aquí, estamos siempre me paso, a lo mejor me quedo un año o 10, no lo sé, pero por el momento estoy cumpliendo mi sueño, el más grande que haya tenido en mi vida”.

¿Cómo se logra el equilibrio entre lo tradicional del circo y la modernidad?

“La respuesta a esa pregunta es este espectáculo, Kurios, porque hay muchos números clásicos del circo, que entran dentro de una historia. Yo creo que en su momento el Circo del Sol cambió la historia con elementos teatrales y otra forma de contar una historia, haciendo una gran revolución, el circo sigue vivo por eso, es tan abierto que se puede adaptara a cualquier cosa”.

Cirque du Soleil, KURIOS, se estrenó bajo la icónica Gran Carpa en Centro Comercial Plaza Patria (Av. Patria S/N Zapopan, Jalisco). Será una corta temporada del 19 de septiembre al 20 de octubre. Para más información, visita: www.cirquedusoleil.com/kurios

www.cirquedusoleil.com/kurios

Sigue #KURIOS y #cirquedusoleil en las redes sociales:

Facebook | TikTok | X | Instagram | Youtube

AA