Daniela Spalla: Nostalgia musical y un show de fantasía pop

¿Cómo ha sido tu experiencia con colaboradores mexicanos?

“Ha sido siempre muy linda y nacido desde un lugar de amistad, he colaborado por ejemplo con Ximena Sariñana, nos conocimos por myspace, después personalmente y sentimos una conexión musical y personal; con Leonel García fue nacida de la admiración que yo tenía por él, de su parte sentí una generosidad tan importante, ya que es una artista grande y consagrado que me abrió las puertas, se interesó en mis inquietudes; también con Kinky o con Jumbo, ellos me incluyeron como parte de su equipo en discos -unplugged y un disco acústico- y la colaboración con ellos la disfruté mucho porque también fue aprendizaje, cómo hacían las canciones y recuerdo esas épocas con mucho cariño y alegría, era muy feliz yendo a todo eso porque me sentía muy bien recibida”.

¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar y que admires?

“Sí, con Little Jesus nunca hemos colaborado con Santi escribimos una canción pero hace mucho y tengo ese pendiente, con Karla Morrison me encantaría, con Natalia Lafourcade y León Larregui”.

¿Sientes que vas dirigida a algún tipo de público?

“Yo hago las canciones según lo que me está pasando, me gusta mucho ver qué pasa adentro y poder exteriorizarlo. No siempre escribo de cosas que me están pasando en este momento, escribo mucho también, el pasado se romantiza mucho mejor que el presente, escribo de cosas que tengo que decir y ahí empiezo a descubrir quiénes son los que lo escuchan pero ahora ya, después de varios discos, tengo una idea de cómo es mi público, que me sigue sorprendiendo aún porque veo su foto en el perfil y jamás me imaginaría que esa persona escuche mi música. Entiendo que mi público es muy comprometido con el sentimiento, con esta idea soñadora de lo que es el amor, un público muy nostálgico, que también le gusta el show y eso me he dado cuenta a veces me daba miedo, después de las baladas en la mayoría de los casos, no sabía cómo la gente podía recibir un show más estruendoso y con mucho más baile. Me doy cuenta que también lo han recibido bien como una fantasía pop de los show coloridos, con impacto”.

¿Ese es el show que presentarás en Guadalajara?

“Sí, lo venimos preparando ya unos meses atrás, siento que por primera vez estoy trabajando el tema de los shows desde un lugar más profesional porque la planeación está ordenada, y estoy trabajando con un equipo de personas creativas que le aportan mucho al espectáculo, desde el lado escénico, la iluminación, también la parte coreográfica con una colaborado que ha sido un gran aporte a mi música. Es un show que me emociona mucho mostrárselo a la gente”.

¿Tu presencia en Guadalajara?

“La última vez que estuve fue en el Coordenada en octubre de 2023, después estuve en el C3 en 2019 y en el Diana había ido pero a abrirle a Caloncho, desde ese momento estoy deseando hacer un concierto mío en el Teatro Diana”.

¿Cómo has sentido en esas ocasiones la respuesta del público tapatío?

“Increíble porque es intenso, cariñoso y se saben todas las canciones. Son súper expresivos también, eso me gusta mucho. Es tan importante cuando el público es así de expresivo porque en el escenario estás recibiendo todo el tiempo un input de parte de la gente, el show sí o sí está siendo afectado por las personas en el buen sentido y entonces va dirigiendo el curso y la energía, el ánimo del concierto. Ahora que vuelvo a Guadalajara tengo ganas de encontrarme con el público para ofrecerme”.

¿Cuáles son tus expectativas?

“Ahora que estoy presentando un disco relativamente nuevo, mi expectativa es si cantan las canciones, cómo les ha llegado este nuevo disco y Guadalajara fue uno de los pocos lugares en el que no pudimos venir en pandemia, porque en 2021 hicimos una gira y no pudimos venir. Ese disco que estábamos presentando no lo pude presentar aquí, sólo algunas canciones en Coordenada”.

¿Después de Guadalajara hacia dónde va tu gira?

“Vamos a Puebla al siguiente día que tenemos un festival, el 24 de febrero en Monterrey, el 27 en Querétaro y así estaremos tocando mucho este disco”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto y a la vez, la mayor satisfacción?

“Sí hay una que combina las dos cosas, en 2016 yo dejo de trabajar con un equipo que tenía, y claro se me llenó de preguntas mi vida, cómo voy a hacer ahora sola, yo sentía que mi proyecto no estaba generando tanto a nivel monetario como para que otra persona se interesara, entonces la única interesada era yo y por lo tanto, yo tenía que hacer las cosas sola para llevar mi carrera a un punto que se volviera atractivo para otras personas de la industria, entonces yo tenía que forjarme mi camino y desarrollar la conexión con la gente, tenía que formarme en un público que quisiera comprar boletos y me enfoqué en eso y ahí fue cuando hice mi disco de Camas Separadas, independiente y recuerdo el 2017 cuando empezó a salir y tener mucho más actividad; en 2018 hicimos Lunario que para mí era muy importante un evento así, empecé a sentir esa satisfacción de un reto grande como fue tomar las riendas sola de mi carrera, viajaba sola a San Luis Potosí, Guadalajara, todo eso empezó a tener sus frutos”.

¿Crees que el camino de la música tiene un reto distinto como mujer?

“Sí, yo no era consciente en ese momento, para mí era porque estaba acostumbrada en Argentina yo viajaba mucho sola, para mí era normal, ya después escuchando las cosas que pasan, pensar que yo muchas veces estuve ahí en situaciones muy vulnerables que no pasó nada, pero fue un desafío extra”.

¿Qué te sigue inspirando en tu carrera?

“La música y que además siempre hay cosas por decir, creativamente siempre hay géneros por explorar, inquietudes nuevas que pienso, que siento y la música me ayuda mucho a aterrizar y a desmenuzar esos pensamientos, la música nos salva totalmente, después a nivel empresarial está el deseo de seguir conquistando nuevos públicos”.

+ DE DANIELA

Platillo: Enchiladas.

Hobbie: Cocinar.

Pasión: Música.

Viaje: Costa Rica.

Libro: El Aleph de Borges.

Un día perfecto: Con mis sobrinos.

+ DEL SHOW

Lugar: Teatro Diana.

Fecha: 16 de febrero.

Hora: 21:00 horas.

AA