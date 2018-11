Daniela Spalla, desde la víscera lírica

Cantar desde su propia experiencia es la clave que ha dado proyección a Daniela Spalla, la cantautora argentina que a pasos agigantados gana terreno en la industria musical mexicana con un concepto donde la honestidad y el sentimiento puro son los principales protagonistas.

Radicada completamente en México, Daniela Spalla presenta su más reciente producción “Camas separadas”, en donde demuestra la madurez de su sonido y el contenido de su lírica. La creadora de exitosos temas como “Arruinármelo”, puntualiza que si bien sus canciones se enfocan en los desencantos del enamoramiento, hablar del amor desde una perspectiva personal es un reto que ha sabido trabajar para dar un vuelco distinto a todas las tendencias de la industria.

“Empecé a escribir muchas canciones buscando un sonido, qué era lo que me representaba. Desde entonces surgió ‘Amor difícil’, un sencillo -bajo la producción de Adán Jodorowsky- que no se integró a este disco, pero esta canción me orientó hacia donde seguía mi camino, mi lenguaje”.

Spalla destaca que “Camas separadas” es más allá de canciones que reflejan los sinsabores del amor, pues hay una reflexión muy particular hacia la sensación de replantearse en donde está uno parado y qué sigue después de un adiós y las distancias que implica una separación de cualquier tipo.

“Son desencuentros amorosos, distancias, de reconocerse en un nuevo espacio y entorno, de ver qué hay de bueno y de malo. De este tema se habla mucho, se ha escrito mucha música desde aquí, pero cuando uno experimenta esto no te importa que otro ya lo haya vivido, para ti puede representar el fin del mundo, una experiencia realmente abrumadora de desilusiones y sentimientos. Yo escribí buscando respuestas que me sirvieran a mí y ahí entra en juego tu identidad, eso permite que las canciones tengan una aportación especial para la gente”.

Daniela Spalla confiesa no atormentarse con los procesos de depuración que tiene al momento de crear una canción, al considerar que la misma música le va dictando qué elementos mover, añadir o desechar.

“Edito desde mi criterio, pero también es bueno trabajar con alguien más, aunque en la mayoría de este proceso esté sola. Me sirve aliarme con expertos como Adán Jodorowsky, quien también me apoyó en este material, me recalcó los elementos fuertes de mi propuesta, dar luz a lo que más lo necesitaba”.

Al ser originaria de un país tan renombrado en la industria del rock como lo es Argentina, Daniela Spalla destacar el haberse visto en presión ante el legado musical que ha marcado a las generaciones de sus paisanos y no temer a impulsar su propia visión creativa.

“Quizá Argentina tiene una esencia un poco más ruda y reservada en los sentimientos, pero en México no es así, ‘Camas separadas’ es muy sentimental y ahora veo que tiene un poco más de reflejos de lo que ha sido mi estancia en México”.