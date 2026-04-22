Corina de la Mora: El arte a través de “Vínculos”

El centro comercial Andares llevó a cabo la develación de la pieza de arte Vínculos por la artista plástica Corina de la Mora en Paseo Andares.

Los anfitriones recibieron a los 25 invitados con gran emoción, para después de dar un mensaje de bienvenida realizar la develación de Vínculos. Para celebrar se ofrecieron cocteles sin alcohol.

Corina de la Mora. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

La obra representa los vínculos que forman y acompañan al ser humano a lo largo de la vida. La pareja aparece como origen, mientras que los hijos como continuidad y los abuelos como raíz. Cada forma evoca la fuerza del respaldo, la guía, el cuidado y la compañía.

Develación de “Vínculos”. GENTE BIEN JALISCO / Develación de la obra plástica Vínculos de Corina de la Mora

Vínculos hace un homenaje a aquellos que une como familia y expresa la permanencia de esos lazos que sostienen y dejan huella en cada persona.

Develación de “Vínculos”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Evento: Develación de la obra plástica Vínculos de Corina de la Mora. Lugar: Paseo Andares. Fecha: 15 de abril de 2026. Invitados: 25. Andares Blvd. Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Tel. 33 10 79 89 13. Instagram: andarescc, corinadelamora

JG