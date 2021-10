Columna: ¿Por qué te atrae esa persona? Explicado

No exagero cuando digo que quienes no han visto la serie documental En Pocas Palabras se están perdiendo de una joya.

Este contenido original de Netflix, cuyo nombre en inglés es Explained, es una serie que en cada episodio presenta un documental corto (30 minutos aprox) sobre cualquier tema que puedas imaginar.

La magia de En Pocas Palabras radica en ver cualquiera de sus episodios aleatoriamente, ya que te terminarás sorprendiendo con temas que no sabías que te interesaban. Uno de mis episodios preferidos es donde trata la historia de los signos de admiración, estadísticas sobre quiénes los usan más y por qué en español tenemos uno de apertura y otro de cierre (¡!).

Tras el éxito de la serie se lanzaron dos especiales: uno que trata puros temas relacionados con la mente, y otro enfocado a la sexualidad humana. En este último hay un episodio titulado Atracción, Explicada que describe por qué nos atraen ciertas personas.

Hay una idea (después descrita como "demasiado simple") que compara a los seres humanos con animales. Supuestamente, nuestro gusto en parejas está influenciado -inconscientemente- por el instinto de procrear. Las mujeres heterosexuales buscan hombres de poder y los hombres heterosexuales buscan mujeres con curvas (que en el mundo animal se traduce como "más fértil").

Según el documental, es por eso que en Tinder las mujeres se toman fotos desde arriba, de manera que sus ojos se vean más grandes (así se ven más jóvenes, es decir, más fértiles). Mientras tanto la mayoría de los hombres se toman fotos desde abajo de modo que se vean más altos, es decir, con más poder.

Sin embargo las personas somos más complicadas que los animales, es por eso que cada individuo tiene uno o varios "tipos".

Perdón por el spoiler (no sé si por tratarse de un documental cuente como spoiler) pero al final del episodio describen que la atracción se reduce a cuatro pilares: apariencia física, geografía (vivir cerca y/o tener la misma cultura), similitud (porque contrario a o que digan, los opuestos casi nunca se atraen) y reciprocidad (ser correspondido (por lo menos en nuestra imaginación).

Es por eso que el experimento "36 preguntas para enamorarse" que consiste en preguntas íntimas que hacen dos desconocidos se enamoren, puede ser efectivo. "Ser correspondido" también quiere decir que ambas partes compartan detalles sobre su vida privada.

En pocas palabras, a cada quien le atraen diferentes personas por diferentes razones. Puede ser que te gusta esa persona porque tienen demasiadas experiencias y características en común contigo, porque le has compartido detalles de tu vida que no le dices a cualquiera, y a cambio esta persona te ha compartido lo mismo, o a lo mejor te gustan las personas que sabes que no te van a corresponder.

En francés hay un concepto que se llama La Doulur Exquise (el dolor exquisito) y se refiere a la sensación del amor no correspondido. ¿Crees en el amor a primera vista? En japonés existe el término Koi No Yokan que se emplea para referirse al presentimiento de que te vas a enamorar de una persona cuando la acabas de conocer.

A lo mejor te gusta una persona y no tienes idea de por qué, y te tengo una mala noticia, en esta columna #DesdeLaCuartaPared no lo vas a descubrir.

