Existen diferentes motivos por los que una persona elige una película en específico para ver.

Quizás tenía mucho tiempo esperándola (como los que esperamos casi una década por Bohemian Rhapsody). En ése caso el "cómo, dónde y cuándo" vas a verla pasa a segundo plano. En otras ocasiones simplemente tienes ganas de ir al cine. Ya sea por el olor a palomitas o para pasar tiempo con alguna persona en especial, y la cinta que verás se elige después acorde a lo que ofrece la cartelera en el horario en el que puedas ir.

Así me pasó en 2019 con la cinta Serenity, protagonizada por los ganadores del Oscar Matthew Mcconaughey y Anne Hathaway.

Asistí a la sala sin haber leído la sinopsis y sin haber prestado mucha atención al tráiler, y la verdad fue como cuando piensas que le vas a dar un trago a un vaso de refresco de naranja y resulta ser leche. La película tiene (como todo) sus aspectos rescatables, pero el inesperado giro de la trama (que se convirtió también en un extraño cambio de género cinematográfico de un segundo a otro) dejó confundido a más de uno en la audiencia, (incluyéndome).

Igualmente, si tienen tiempo libre y les interesa conocer esta obra de dos actores tan importantes en Hollywood pueden encontrarla en HBO Max, (quizás el extraño giro en la trama les resulte emocionante). Mi punto aquí es que aunque en esta ocasión no fue tan grata mi experiencia con una cinta que vi sin saber de qué se iba a tratar, en otras ocasiones me he llevado buenas sorpresas.

Quizás han escuchado del proyecto “cita a ciegas con un libro” que ya se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo; compras un libro que está envuelto en papel y (en algunas ocasiones) solamente dice de qué género es. Esto ayuda a que salgas de tu zona de confort y dejes de leer el mismo libro una y otra vez. Con el cine a veces es igual. Antes, prendías la televisión en el Canal 5 (o en TNT) y veías la película que estuvieran emitiendo, y a veces terminabas bastante satisfecho.

Con las plataformas de streaming, es cada vez más común que elijamos contenido al azar y nos terminemos llevando una grata sorpresa.

Te recomiendo algunas que vi sin saber de qué se tratarían, y me llevé una buena sorpresa.

"El secreto de Adaline". Protagonizada por Blake Lively. Drama y romance, disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.

" Irrational Man" . Protagonizada por Joaquín Phoenix y Emma Stone, y dirigida por Woody Allen. Comedia, drama y misterio. Disponible en Apple TV.

"Velvet Buzzsaw" . Protagonizada por Jake Gyllenhaal. Original de Netflix.

"La llegada". Protagonizada por Amy Adams. Disponible en Netflix.

"El diablo a todas horas". Protagonizada por Tom Holland, Robert Pattinson y Bill Skarsgard. Original de Netflix.

¡Dale una oportunidad a una película desconocida!

