César Lozano presenta hoy “Felizmente Imperfectos” en Guadalajara

Este jueves 6 de marzo se presentará el reconocido César Lozano, quien impartirá la conferencia Felizmente Imperfectos en el Teatro Galerías, con su inigualable estilo.

En entrevista para Gente Bien, César Lozano platicó sobre su visita a la Perla Tapatía y comenta que “esta conferencia se encuentra en gira internacional, se va a presentar en 75 ciudades este año”, y ahora incluye a Madrid, España, donde se presentará el 6 de julio. “En Guadalajara, es la segunda vez que la traigo, pero aumentada y recargada”, agrega que cambió más del 50% de la conferencia y puedo garantizar que son dos horas de risa, pero también dos horas de conocimiento”, entonces la gente se divertirá en un stand up donde aprenderá, se va a dar cuenta “que la perfección no existe entre nosotros los humanos, y que en esta vida van a pasar cosas que debemos cambiar y cosas que no podemos cambiar, vamos a tratar con gente que nos va a agradar y gente que no nos va a agradar, y cómo poder reaccionar ante estas circunstancias que no dependen de nosotros de eso trata Felizmente Imperfectos, una conferencia divertida, amena, pero que también va a ayudar a tomar decisiones importantes en la vida”.

Resalta que esta vida “estamos para dos cosas: Para aprender lecciones y para ser felices, y a veces las lecciones que no toca aprender en esta vida son muy dolorosas. Yo procuro con esta conferencia, que vean la vida diferente, que intenten recordar que a lo que te resistes, persiste; que entre más te resistas aceptar una situación que te ocasiona dolor, más persiste ese dolor; la aceptación libera”. Menciona que viene “a promover la aceptación ante lo que no podemos modificar, ni cambiar”, así como una frase que le encanta que dice “la gente feliz toma decisiones”, por lo que enfatiza que “a veces no queremos tomar decisiones por miedo, por indiferencia y por tantas otras circunstancias que hemos aprendido a lo largo de la vida, condicionamientos que nos heredaron nuestros padres o que aprendimos de ellos, o que ya lo tenemos en la memoria genética”.

¿Cómo podemos profundizar o trabajar en estos temas que se abordan en la conferencia?

“Yo siempre he creído que somos seres de hábitos, por hábito te levantas a una hora, te acostumbras a hacer o no hacer ejercicio, a comer o no comer saludable, te acostumbras a preocuparte, a hacer las cosas al ahí se va, o a hacer las cosas muy bien hechos, entonces yo creo que a través del sistema de creencias y de hábitos es como tú puedes implementar todo lo que yo voy compartir con tanto amor y de manera tan divertida.

La gente cambia por dos cosas, porque aprendió demasiado o porque sufrió demasiado, yo espero que no caigas en sufrimiento constante para tomar decisiones, mejor aprendamos con tiempo, entendamos que las cosas no siempre van a ser como tú quieres, que la gente no siempre va a ser ese hombre, mujer, hijo perfecto, madre o padre que nunca se equivoca, si caes en eso, vas a entrar en un absolutismo de que las cosas tienen que ser como tú digas. Me gusta mucho esta frase de: Pide la perfección cuando tu vida sea perfecta y cuando tu vida sea perfecta verás que no tienes necesidad de pedir perfección en la mía”.

César Lozano presenta hoy la conferencia "Felizmente Imperfectos". ESPECIAL.

¿A quién está dirigida?

“A toda la familia, desde mayores de 10 años vayan a ver Felizmente Imperfectos, y prometo que va a ser la mejor conferencia que han visto en su vida, vayan a divertirse, a ver esta conferencia que es la única presentación en el año en gira internacional en Guadalajara, y me dará mucho gusto recibirlos, a tanta gente que me ve en el programa Hoy todos los lunes, que escucha mi programa de radio Por el placer de vivir a través de Globo, y que me está leyendo en esta entrevista”.

¿Cómo surge la oportunidad de ir a España?

“Tengo muchos seguidores en España, hay mucha gente que escucha mi programa y desde hace mucho me están pidiendo que me presente en Madrid, donde vamos a estar en el Pequeño Teatro Gran Vía, surge por la cantidad de personas que me escuchan allá, y no saben la felicidad que tengo de presentarme por primera vez en ese lugar”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Mi nuevo libro, ya había dicho que no iba a escribir más, ya son 10 libros, pero han pasado tantas cosas en mi vida, he aprendido tanto en mi vida, y llegué a la conclusión de que me falta uno, el 11, y aparte número cabalístico, número mágico, 11. Ya empecé a escribir el décimo primer libro, no sé si lo voy a terminar en este año porque no me quiero sentir presionado, porque también estoy haciendo mi tesis doctoral, me gradué de doctor en psicoterapia Gestalt, y ya terminé mi tesis y tengo que presentar la disertación de la tesis, entones en eso estoy muy entretenido, y con la gira. Si termino el libro este año se presenta en la FIL de Guadalajara en el mes de diciembre, y si no el próximo diciembre (2026), pero no me quiero sentir presionado”.

Después de Guadalajara se presentará en otras ciudades del país como Toluca y Querétaro, luego estará en 20 ciudades en Estados Unidos, viajará a Ecuador y después a España.

Felizmente Imperfectos con César Lozano

Teatro Galerías.

6 de marzo, 20:00 hrs.

$600, $700, $800 y $900.

XM