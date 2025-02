Giovanna Romo protagoniza "Qué huevos, Sofía"

Giovanna Romo es una actriz y conductora tapatía, que estudió y se egresó en la Escuela de formación en actuación y comunicación (CEFAT) de TV Azteca, quien protagoniza la película Qué huevos, Sofía, la cual se estrena hoy en las salas de cine nacionales .

Inició su carrera debutando en la telenovela A corazón abierto en 2012, ha participado en telenovelas, series, películas, y ahora, realiza su primer protagónico en cine con la película Qué huevos, Sofía del cineasta Carlos Santos.

En entrevista para Gente Bien, la actriz mexicana habla de su papel en este largometraje de comedia en el que comparte créditos con Sergio Mayer, Liliana Arriaga, Yanet García, Priscila Arias, Ricardo Peralta, Carolina Benrey, Alejandro de la Madrid, Issabela Camil, Francisco Rubio, Emmanuel Orenday, Camila Romeo y Catherine López.

Acerca de este protagónico en cine comenta “estoy muy emocionada, muy contenta, muy conmovida, muchos sentimientos encontrados”. Y explica que al ser de Guadalajara y vivir muchos años en México, “claramente mis sentimientos tienen que ver con mi espacio de tiempo en este lugar, con mi preparación, con que me hayan dado un protagónico en una película, en el cine , habiendo tantas opciones, tanta gente talentosa, y el haber sido elegida después de tantos años también y de tantas ganas de querer tener algo así, que claramente pues me conmueve, con un personaje tan poderoso, tan humano y tan fuerte como Sofía, pues claramente si me ha llevado a remover mis emociones”.

¿Cómo describirías a Sofia?

“ La describo como una mujer, a la que llaman en estos tiempos empoderada, pero también humana, sensible, fuerte y con muchos errores, pero con muchas ganas de salir adelante, de querer cambiarlos y de querer trabajarlos, eso es lo que veo en Sofía”.

¿Cuál consideras que fue el principal reto de interpretar este personaje?

“ Yo creo que entenderla, no juzgarla, porque a veces como actores nos da miedo hacer personajes que toquen algunos lugares que pueden ser muy oscuros y que tienen que ser trabajados, pero también tienen que ser aceptados y creo que en la sociedad que vivimos a veces a las mujeres no nos permiten hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, abrirnos a que la ‘cagamos’ constantemente, que tenemos enfermedades, problemas, que estamos sacando adelante hogares y que a veces muchas mamás son solteras y no tiene apoyo masculino, entonces creo que el no tenerle miedo a eso, como a hacer un personaje tan fuerte, con una historia dura, pero también que a final de cuentas se resume a que la historia en general pueda ser divertida”.

¿Qué te llamó la atención de “Sofía” o del proyecto para aceptar hacer el papel?

“ Yo creo que la fortaleza del personaje femenino que es Sofía , que es quien lleva la historia, y el reto de todos los problemas que carga, no les puedo spoilear mucho del problema que tiene, pero es una mujer que a final de cuentas ama a su hija, que eso también me encantó, el contacto que tiene con ella, el amor desmedido , el que no contará la historia de la mujer que busca el amor y que quiere casarse y ese es el final feliz, porque creo que en este 2025 las mujeres también buscan otras cosas, quieren crecer profesionalmente, ser la cabeza de sus familias, quieren prepararse para ser vistas en sus trabajos y que sus jefes las reconozcan, y que no sea por medio de contactos y de abusos; entonces creo que lo que más me gustó es que también es una mujer que tiene mucho carácter, que se cae mil veces y aún así se levanta, y aun así sigue teniendo fe, y aún y con todos sus problemas sigue enfrentando más problemas. Desde que me mostraron de qué iba la historia dije que “sí, definitivamente”, y no me arrepiento, creo que el resultado que ha sido para mí me ha llenado de mucho orgullo”.

¿Qué aprendiste con este personaje, con “Sofía”?

“ Aprendí un montón de cosas como actriz y como ser humano, porque yo le quise regalar a Sofía mi conexión más grande a nivel humano, entonces me costaba mucho desconectarme de ese lugar, y como actriz es muy difícil, porque yo quería darle mucha credibilidad a Sofía , entonces me regalo que nos podemos equivocar muchas veces, todas las veces que sean necesarias, pero eso no nos define como seres humanos , nos define qué hacemos con la adversidad, con lo que se presenta, con los abusos, con nuestros problemas de la infancia, con las enfermedades, todo eso es ¿qué hacemos con lo que cargamos? y creo que Sofía fue lo que me enseñó y que al final somos humanos y nos podemos equivocar y eso no es el fin de todo, al contrario, es el comienzo de lo que quieres hacer con esas circunstancias”.

¿La historia tiene un mensaje principal?

“ Sí. El chiste es obviamente que se diviertan, es una comedia, que la pasen bien, pero definitivamente hay un mensaje, eso es lo único que les puedo decir, hay un mensaje, quien la ha visto ha presenciado de lo que estoy hablando y creo que eso es lo importante de hacer entretenimiento , de ser actor, y eso es lo bonito, así te den un personaje cruel, ese personaje lo tienes que abrazar, amándolo desde un lugar del ¿por qué ese personaje es cruel?, entonces en este caso definitivamente Qué huevos, Sofía, desde el título entenderán que hay que tener muchos ‘huevos’ en la vida para salir adelante y ese es el mensaje que les puedo decir. Pero invitarlos a que la vayan a ver y puedan compartirme sus puntos de vista”.

Después de la promoción de esta película ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“ Tengo una película que no ha salido todavía, que está por algunos festivales, también es una película muy bonita, no es comedia, porque están más acostumbrados a verme en la comedia. Y justo me voy de viaje a filmar una película en Colombia, no puedo dar muchos detalles sobre la historia, pero la acepte porque es poderosa a nivel femenino, son cuatro protagonistas y yo soy una de las protagonistas , entonces estoy muy contenta de llevar historias así, de darle una vuelta a que no siempre las historias sean contadas por el lado masculino o nada más sea el romanticismo, de la mujer que busca el amor y ya, entonces está muy padre esta nueva historia que voy a grabar, y obviamente se vienen más proyectos que poco a poco irán saliendo y se los voy a poder compartir”.

¿Algo más que quieras agregar?

“ Invitarlos el 27 de febrero a que vayan a todos los cines a “Qué huevos, Sofía”, que se den la oportunidad de ver a nuevas caras con nuevas historias y con estos toques que le da Carlos Santos, donde sabemos que siempre nos sorprende, entonces invitar a la gente a que vayan al cine y se deje sorprender”.

Qué huevos, Sofía

Es una película de Carlos Santos (Señora Influencer y Chilangolandia) protagonizada por Giovanna Romo, quien estará acompañada por un gran elenco. La trama se centra en una mujer madre trabajadora que da todo por la empresa en la que trabaja, cuando el puesto que le habían prometido se lo dan a la sobrina del dueño. Ella renuncia y junto con otros compañeros emprenderán su propia empresa. Pero su ex jefe les hará la vida insoportable.

Giovanna Romo

