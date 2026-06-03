Cena UNIDOS celebra 30 años de inclusión

Con una velada llena de reconocimiento, gratitud y compromiso social, Unidos Guadalajara celebró el 30 aniversario de su labor en favor de la inclusión durante la décima quinta edición de la tradicional Cena Unidos, realizada el 28 de mayo en Galería By ALOFA.

Javier Espinosa, Estela Villareal, Julio Vigil, Ana Laura González, José Luis Cuellar De Dios, Vicky Aguilar, Martin Cuburu y José Ángel Montiel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alrededor de 350 invitados se reunieron para formar parte de este importante evento de procuración de fondos. La noche inició con un coctel de bienvenida amenizado por el saxofonista Adrián Facio. El presidente del Consejo Directivo, Martín Cuburu Bidault, agradeció el apoyo de consejeros, expresidentes y colaboradores que han contribuido al crecimiento de Unidos Guadalajara a lo largo de tres décadas. Posteriormente se proyectó un video conmemorativo sobre la historia de la institución.

Se hizo un homenaje al ingeniero José Luis Cuéllar de Dios, en reconocimiento a su trayectoria altruista y a su papel fundamental en la consolidación de la asociación.

Ina Quiñones y Martín Cuburu. GENTE BIEN JALISCO / Unidos Guadalajara celebró el 30 aniversario

También se entregaron reconocimientos a patrocinadores y colaboradores, además de agradecer la gestión del Consejo Directivo 2024-2026 y dar la bienvenida a Marcelino Montiel Cañedo como presidente para el periodo 2026-2028. Asimismo, se reconoció la trayectoria de 26 años de la directora de Unidos Guadalajara. La velada concluyó con una invitación a apoyar el programa de becas de la institución y una rifa de premios entre los asistentes.