Andares: Pensando en mamá

El centro comercial Andares se ha convertido en un destino que propicia el encuentro y la convivencia de familias con la más completa oferta de experiencias culturales, comerciales, de vivienda y de entretenimiento. De esta manera, transmite las raíces inspiradoras de Jalisco y México en conexión con las tendencias globales.Por esto y mucho más, es un lugar perfecto para encontrar el regalo para mamá este 10 de Mayo o festejar el Día de las Madres con la mujer más importante en la vida de todo ser humano.Andares ofrece construir momentos de calidad para las familias tapatías, gracias a la sensibilización de una agenda social, ambiental y cultural, que hace la diferencia como un destino completo, dinámico y relevante.