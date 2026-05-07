El centro comercial Andares se ha convertido en un destino que propicia el encuentro y la convivencia de familias con la más completa oferta de experiencias culturales, comerciales, de vivienda y de entretenimiento. De esta manera, transmite las raíces inspiradoras de Jalisco y México en conexión con las tendencias globales.

Por esto y mucho más, es un lugar perfecto para encontrar el regalo para mamá este 10 de Mayo o festejar el Día de las Madres con la mujer más importante en la vida de todo ser humano.

Andares, pensando en mamá. GENTE BIEN JALISCO

Andares ofrece construir momentos de calidad para las familias tapatías, gracias a la sensibilización de una agenda social, ambiental y cultural, que hace la diferencia como un destino completo, dinámico y relevante.