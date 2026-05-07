Jueves, 07 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Andares

Andares: Pensando en mamá

Por esto y mucho más, Andares es el lugar perfecto para encontrar el regalo para mamá este 10 de mayo o festejar con la mujer más importante en la vida de todo ser humano

Por: Xochitl Martínez

Andares, pensando en mamá. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Andares, pensando en mamá. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

El centro comercial Andares se ha convertido en un destino que propicia el encuentro y la convivencia de familias con la más completa oferta de experiencias culturales, comerciales, de vivienda y de entretenimiento. De esta manera, transmite las raíces inspiradoras de Jalisco y México en conexión con las tendencias globales.

Por esto y mucho más, es un lugar perfecto para encontrar el regalo para mamá este 10 de Mayo o festejar el Día de las Madres con la mujer más importante en la vida de todo ser humano.

Andares, pensando en mamá. GENTE BIEN JALISCO

Andares ofrece construir momentos de calidad para las familias tapatías, gracias a la sensibilización de una agenda social, ambiental y cultural, que hace la diferencia como un destino completo, dinámico y relevante.

Andares centro comercial

Blvd. Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro.

Zapopan, Jalisco.

Tel. 33 36 48 22 82.

Página Web: andares.com

Facebook: Andares CC

X: AndaresCC

Instagram: andarescc

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones