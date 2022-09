A días de la celebración patria en la Perla Tapatía, la variedad de eventos para el entretenimiento familiar continúan, desde conciertos, festivales, tributos musicales hasta las actividades del 15 de Septiembre en el Centro Histórico de la ciudad.

Conoce cuáles son los eventos que se realizarán a partir de hoy y durante los siguientes días de la semana en la agenda de Buena Vida Life & Style y elije el mejor para tu diversión.

El espectáculo The Silence of Sound se presentará en Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/OSCAR TURCO.

The Silence of Sound

Uno de los magnos eventos de este fin de semana es éste. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz “Chula The Clown” acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Minería protagonizan este espectáculo multidisciplinario para todas las edades, en el que a través de piezas sinfónicas de compositores como Debussy, Stravinsky y Brahms, entre otros, se descubrirá la vida que sucede entre los límites del sueño y la pesadilla.

"Chula The Clown" viajará por el mundo de la música de Alondra de la Parra, deseando, buscando, arriesgando y llevando al espectador al límite sin saber qué logrará descubrir en el camino.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

9 de septiembre, 20:30 hrs. 10 de septiembre, 17:00 y 20:30 hrs.

De $400 a $1,500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Este sábado 10 de septiembre se realizará el Festival de la Torta Ahogada en el Centro Histórico de Guadalajara. EL INFORMADOR • G. GALLO.

Primer Festival de la Torta Ahogada

Dentro del marco del primer Día Municipal de la Torta Ahogada, que se celebrará este 10 de septiembre, se realizará un delicioso festejo, en el que participarán alrededor de 50 exponentes distribuidos en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara y otros puntos del Centro Histórico. Además se regalarán 10 mil tortas y se invitarán a 10 especialistas que determinarán cuál es la mejor torta ahogada de la Perla Tapatía.

Centro Histórico de Guadalajara

10 de septiembre, a partir de las 10:00 hrs.

Entrada libre.

In The Flesh ofrecerá un tributo a Pink Floyd a través de Delicate Sound of Thunder. NOTIMEX.

Delicate Sound of Thunder

Es un espectáculo en vivo interpretado por In The Flesh, que se convierte en una experiencia fascinante y edificante, basada en el resurgimiento triunfal a los escenarios de la legendaria banda británica Pink Floyd. Este tributo a la banda liderada por el guitarrista David Gilmour durante los 80’s, brinda una lista de canciones cuidadosamente equilibrada que incluye el álbum completo The Dark Side of The Moon así como temas de los discos Wish You Were Here, The Wall y A Momentary Lapse of Reason.

Teatro Diana.

9 de septiembre, 20:00 hrs.

De $350 a $650.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. ISTOCK

20 años de magia, OSIJUG en Hogwarts

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara (OSIJUG) junto con un coro, una banda electro acústica, proyecciones en vivo de las películas de Harry Potter y personal de interacción con el público en el recinto, ofrecerán un espectáculo con el que se viajará musicalmente a lo largo de las ocho películas del joven mago Harry Potter. Durante 20 años los filmes han marcado la vida de toda una generación y los creadores de la música han dejado temas que se han convertido en íconos del cine.

Teatro Diana.

11 de septiembre, 18:00 hrs.

De $200 a $400.

Otros Eventos

Pepe Aguilar se presentará en Guadalajara el próximo 15 de septiembre. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Grito de Independencia 2022

Recitales con música de mariachi, ballet folclórico, video mapping, fuegos artificiales, Grito de independencia (21:00 hrs.) y Pepe Aguilar (21:00 hrs.).

Plaza de Armas.

15 de septiembre, 18:00 hrs.

Entrada libre.

"El Charro" Gildardo Álvarez se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL.

“El Charro” Gildardo Álvarez

Con el Mariachi Internacional Fletes y la Orquesta de Solistas de América.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

9 de septiembre, 21:00 hrs.

De $450 a $1,000. +10% de cargo por servicio por boleto.

Sabino

Teatro Diana. 10 de septiembre, 21:00 hrs. De $490 a $990.

XM