En el marco del Día Internacional de la Mujer habrá muchos eventos relacionados con el tema, pero también la cartelera del entretenimiento tapatío sigue vigente en los siguientes días con obras de teatro, danza, conciertos y mucho más. Consulta cuales son los mejores eventos de entretenimiento de la ciudad en la selección la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor ti.

La obra de teatro No te vayas sin decir adiós se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CORTESÍA.

No te vayas sin decir adiós

Es una obra de teatro dirigida por Enrique Singer estelarizada por Juan Ferrara, en la que una alegre reunión familiar se transforma en un encuentro de peleas, reclamos e insultos. Hay una verdad oculta que los ha hecho vivir una gran mentira, la cual está a punto de salir a la luz y podría devastar a la familiar. Una historia con la que te dolerá el corazón, pero dejará una luz de esperanza.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

7 de marzo, 20:30 hrs. 8 de marzo, 18:00 y 20:30 hrs. 9 de marzo, 17:00 hrs.

De $800 a $1,200. +18% de cargo por servicio por boleto.

El Ballet de Kiev se presentará con El lago de los cisnes en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

El lago de los cisnes

El Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk regresa al escenario jalisciense para interpretar el clásico de la danza, una obra maestra que transcurre entre el amor y la magia, que narra la eterna lucha entre el bien y el mal. El príncipe Sigfrido se enamora de Odette, una joven que se convierte en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart. Si te gusta el ballet clásico no puedes perderte este hermoso espectáculo.

Teatro Diana.

7 de marzo, 21:00 hrs. 8 de marzo, 20:00 hrs.

De $700 a $1,300.

Manuel Orozco se presentará en Teatro Bar Escenik de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Manuel Orozco

El cantautor tapatío regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto con un repertorio renovado, en el que interpretará lo mejor del rock de los años sesenta, setenta y ochenta. Disfruta de una noche con los éxitos de emblemáticas bandas del género como Pink Floyd, Jains Joplin, Eagles, Led Zeppelin, Creedence, Queen, Chicago, Alan Parsons, Journey, Toto, The Beatles, Bon Jovi, Guns ‘N Roses, The Rolling Stones, entre otros.

Teatro Bar Escenik de Palcco.

7 de marzo, 22:00 hrs. Puertas: 21:00 hrs.

$450.

El Ballet Russian State Mari El se presentará en la ciudad con Romeo y Julieta en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Romeo y Julieta

El Ballet Russian State Mari El se presentará de nueva cuenta en Guadalajara, ahora con la puesta de danza Romeo y Julieta, versión clásica y original desde Rusia con 35 bailarines que darán vida a esta historia de amor. La trama interpretada en tres actos es protagonizada por la reconocida bailarina rusa Kristina Mikhailova y el bailarín japonés Itaru Nada. La producción contará con un vestuario de más de 100 piezas hechas a mano.

Teatro Galerías.

8 de marzo, 19:30 hrs.

$600, $700, $800 y $900.

Rüfus Du Sol ofrecerá un concierto en el Estadio 3 de Marzo. ESPECIAL/BOAZ KROON.

Rüfus Du Sol

La banda electrónica ganadora del Grammy regresa a la Perla Tapatía en el marco de su gira mundial Inhale/Exhale World Tour 2025, en el que promociona su quinto álbum de estudio y da nombre al tour. Inhale/Exhale explora un nuevo territorio para este trío, cuya música siempre ha estado impulsada por la innovación y la conexión. Es su álbum más personal hasta la fecha, canciones como Music Is Better y Break My Love, capturan el viaje de la agrupación brindando una sensación de esperanza y resiliencia.

Estadio 3 de Marzo.

12 de marzo, 21:00 hrs.

De $1,220 a $3,038.

Lagunilla mi barrio se presentará en el Teatro Galerías. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Lagunilla mi barrio

Es una obra de teatro que narra una historia de amor única, don Abel llega por primera vez a un mercado para abrir su negocio de antigüedades, donde lo reciben peculiares personajes, quienes lo hacen sentir como en casa. Poco a poco, don Abel conoce a los habitantes del lugar hasta que el destino lo lleva con doña Lancha, de quien se enamora a primera vista. Con las actuaciones de Maribel Guardia, Lisardo, Ariel Miramontes, Alma Cero, Germán Ortega, Violeta Isfel, José Luis Guarneros y un gran reparto. Espectáculo para mayores de 12 años.

Teatro Galerías.

12 de marzo, 19:00 y 21:30 hrs.

$950, $1,500, $1,750 y $2,000.

Rocío Banquells dará un concierto en el Teatro Galerías. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Rocío Banquells

Dentro de su gira 40 Aniversario la cantante dará un concierto en la ciudad, en el que celebra 40 años de carrera en la música con una presentación llena de magia y pasión, en la que se escucharán sus grandes éxitos desde sus primeros temas en los años 80’s hasta sus sencillos más recientes. Disfruta de la inigualable voz de Rocío Banquells en una velada donde estará acompañada por músicos en vivo, coros, cambios de vestuario y una gran producción que evocará las emociones del público.

Teatro Galerías.

13 de marzo, 21:00 hrs.

$600, $1,200, $1,400 y $1,800.

La agrupación El Mató a un Policía Motorizado brindará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Mató a un Policía Motorizado

La icónica banda argentina del indie pop pisa el territorio tapatío para dar un concierto dentro de su gira Super Terror América, en la que promocionan su más reciente álbum Super Terror, el cual ha consolidado a la banda en la escena musical. Disfruta de una noche de música que mezcla elementos del punk, noise y rock alternativo.

Teatro Diana.

13 de marzo, 21:00 hrs.

De $500 a $1,300.

Otros Eventos

Luis Ángel "El Flaco" se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Luis Ángel "El Flaco"

Auditorio Telmex. 7 de marzo, 21:00 hrs. De $400 a $2,500. $3,500 VIP.

JJ

50 años: Joven hasta morir. Teatro Galerías. 7 de marzo, 21:00 hrs. $300, $400 y $700.

Iseo & Dodosound

Guanamor Teatro Studio. 13 de marzo, 21:00 hrs. $793.

XM