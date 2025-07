El intérprete de temas como “Feels So Good” y “Children of Sanchez” perdió la vida mientras dormía en su casa de Rochester, Nueva York, el pasado martes, aunque la información fue dada a conocer ayer, confirmó su abogado, Peter S. Matorin, al diario The Times.

El músico saltó a la fama en 1977 gracias a su sencillo “Feels So Good”, una pieza de smooth jazz que ha sido señalada como una de las melodías más reconocibles desde “Michelle”, de The Beatles. El tema alcanzó el puesto número cuatro en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un referente del género.

Posteriormente, surgió “Give It All You Got”, una pieza icónica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, que Mangione interpretó en la ceremonia de clausura.

Nacido y criado en Rochester, Nueva York, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de esa ciudad en 2012.

A lo largo de su carrera ganó dos premios Grammy: el primero en 1977 por su álbum “Bellavia”, en la categoría de Mejor Composición Instrumental, y el segundo por la Mejor Interpretación Instrumental Pop gracias a la música de la película “The Children of Sanchez”.

Además de destacar como compositor de jazz, Mangione era trompetista y cornetista, y lanzó más de 30 álbumes a lo largo de su carrera.

También fue nominado al Globo de Oro por Mejor Banda Sonora Original con el álbum “Friends and Love”.

Estudió en la Eastman School of Music, institución a la que regresó como director del ensamble de jazz antes de dejar su ciudad natal para unirse a Art Blakey y los Jazz Messengers.

Junto a su hermano, el pianista de jazz Gap Mangione, formó el dúo The Jazz Brothers, con el que comenzó su carrera en el bebop.

En el Museo Nacional de Historia Estadounidense se exhiben algunos de los objetos más representativos de su trayectoria: partituras, álbumes, libros de música y su característico sombrero de fieltro marrón.

Las obras musicales más reconocidas

Mangione fue un fliscornista y compositor de jazz estadounidense. De raíces italianas, nació en la ciudad de Nueva York, el 29 de noviembre de 1940, su pasión por la música surgió durante su infancia, luego de ver la película “El joven de la trompeta”, así mismo tomó lecciones de piano a los 10 años.

Mangione inició su carrera musical en la década de 1960, construyendo con fuertes bases su profesión como un distinguido e ingenioso fliscornista, estudió en la Escuela de Música Eastman y al graduarse se unió a la banda de Art Balkey, “The Jazz Messengers”.

El neoyorquino tocó junto a grandes figuras del jazz como Art Blakey, Dizzy Gillespie, Sam Jones, Ron Carter y Kai Winding. Por otro lado, debido a su increíble talento, el artista recibió 14 nominaciones al Grammy durante toda su vida.

Entre sus obras más destacadas está la canción “Give It All You Got”, además de su álbum “Bellavia”, con el que recibió su primer Grammy en 1976. Así mismo, fue ampliamente reconocido por la banda sonora de la película “Children of Sanchez”, ganándose su segundo premio Grammy y una nominación al Globo de Oro en 1976.

Sin embargo, el sencillo que lo hizo saltar a la fama en 1977 fue “Feels So Good”, una pieza clásica atemporal de smooth jazz. Además, en 2009, el músico realizó una donación al Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsoniano, en la cual incluyó su característico sombrero de fieltro marrón, partituras de sus obras más importantes, álbumes, fotografías y hasta una copia de la serie animada “King of the Hill”, en donde se interpretó a sí mismo.

Finalmente, Mangione dejó un importante legado musical en la historia del jazz y será recordado por sus memorables melodías. “Para mí, la música es hacer siempre lo correcto”, declaró en más de una ocasión Chuck Mangione.

CT