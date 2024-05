Termina el mes de mayo y empieza junio con el pie derecho en el entretenimiento, ya que desde hoy es posible comenzar con la diversión del fin de semana. Descubre cuáles son los mejores eventos de entretenimiento de la ciudad, revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para ti.

Louis Tomlinson se presentará en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Louis Tomlinson

En el marco de su gira mundial Faith in the future se presentará en tierras jaliscienses para ofrecer un concierto, en el que promociona su reciente álbum que da nombre a este tour. El solista se ha convertido en una sensación internacional por su talento musical, carisma y dedicación. No te pierdas de esta gran presentación, en la que el cantante muestra en este segundo disco sus habilidades multifacéticas para componer canciones sin dejar de ser auténtico.

Arena VFG.

6 de junio, 21:00 hrs.

De $707 a $3,380.

Emmanuel & Mijares se presentarán en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Emmanuel & Mijares

De nueva cuenta este célebre dueto se presenta en Guadalajara con su espectáculo Two’r Amigos, en el que comparten el escenario interpretando las canciones que se han convertido en grandes éxitos a lo largo de sus carreras profesionales. Éste es uno de los shows más solicitados en el país, desde el primer concierto que realizaron estas dos leyendas de la música hace una década.

Auditorio Telmex.

5 y 6 de junio, 21:00 hrs.

De $550 a $3,100.

Moenia regresa a Guadalajara para brindar un concierto en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Moenia

La agrupación de pop electrónico regresa al escenario tapatío para dar un concierto, en el que interpretarán sus canciones más emblemáticas que han consolidado su trayectoria así como sus nuevas canciones. Disfruta de un estilo único de la banda pionera del syth pop en una velada que promete ser inolvidable para sus fans.

Auditorio Telmex.

1 de junio, 21:00 hrs.

De $750 a $1,200.

Jorge Muñiz y Carlos Cuevas darán un concierto en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Jorge Muñiz y Carlos Cuevas

Los cantantes de la balada romántica se presentarán en un mismo escenario dentro de su gira por el país El tiempo es oro ¡la alegría de recordar! para brindar un concierto en la Perla Tapatía, donde interpretarán las canciones que han dejado huella en el corazón de generaciones. Una velada que evocará los bellos recuerdos y la nostalgia de una etapa en la vida de cualquier espectador.

Teatro Galerías.

6 de junio, 20:30 hrs.

$900, $1,300, $1,600, $1,900 y $2,100.

Carolina Ross se presentará en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Carolina Ross

Originaria de Culiacán, Sinaloa, la cantante de regional mexicano se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que interpretará temas para todos los gustos desde baladas, banda, electrocorridos hasta canciones con mariachi y romanzas con piano. Disfruta una velada con su dulce voz y letras que llegan al corazón entre covers y temas propios como Menos mal que me querías, Mentirme, Dos Balas, entre otros.

Teatro Diana.

31 de mayo, 21:00 hrs.

De $400 a $950.

Tributo a El Rey León ofrece una corta temporada en el Palacio de las Vacas. ESPECIAL/VICTORIAN GOTH PRODUCTIONS.

Tributo a El Rey León

Es una obra musical basada en la película de animación El rey león de Disney, bajo la dirección de Jorge Ibarra y Griselen Padilla. La trama sigue a Simba, un joven león que lucha por encontrar su lugar en el ciclo de la vida después de la muerte de su padre, Mufasa. Una historia de amor, amistad, traición y redención ambientada en las majestuosas tierras de la sabana africana. Además de las canciones interpretadas en el escenario con gran energía y emoción, la obra tiene impresionantes efectos visuales y coreografías innovadoras con la representación de animales con ingeniosos diseños de vestuario y marionetas.

Palacio de las Vacas.

Hasta el 15 de junio.

V-S 18:00 y 20:30 hrs. D 18:00 hrs.

$599 Adultos. $399 Niños.

Picus dará concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Picus

Dentro del marco de su gira Evolution Tour 2024, la agrupación brindará un concierto en el escenario tapatío, en el que Luigi, Anthony y Dominick interpretarán temas como Aunque Digan, Flow Tumbado, Super ultra mega, entre otros. Goza de una tarde de canto y baile en la que estos hermanos transmiten su pasión y amor por el medio artístico.

Teatro Diana.

1 y 2 de junio, 18:00 hrs.

De $350 a $1,500.

Smiling Critters se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CANDY ENTERTAINMENT.

Smiling Critters

Por primera vez se presenta este espectáculo en el escenario jalisciense con una única función para el entretenimiento de los chicos de casa. La trama inicia cuando los smiling critters se ven involucrados en una serie de eventos desagradables provocados por el doctor Eliot, quien trata de engañar y manipular a todos aprovechando que es el creador y dueño de las instalaciones de play time, en las que guardan secretos horrifiucos en su interior y esperan que con la ayuda de Huggy Wuggy y Kissy Missy puedan terminar con esta serie de eventos en contra de inocentes.

Teatro Galerías.

2 de junio, 16:00 hrs.

$350, $450 y $550.

Otros Eventos

El Conjunto Santander de Artes Escénicas realizará distintos eventos en los próximos días. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Voces Inmortales

Teatro Galerías. 31 de mayo, 20:00 hrs. $250, $350 y $450.

Maxwell Leadership Guadalajara 2024

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 31 de mayo, 10:00 hrs. De $4,500 a $23,500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Bien Motivados Tour

Teatro Galerías. 1 de junio, 18:00 hrs. $349, $499, $699 y $760.

Mario Bros vs. Roblox

Auditorio Solares. 2 de junio, 13:00 y 17:00 hrs. De $250 a $450.

Players Talk 2024

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 6 de junio, 16:00 hrs. $1,300. +10% de cargo por servicio por boleto.

XM