Kanye West es mal recibido en su concierto en Shanghái

El retorno del Internacionalmente reconocido rapero Kanye West a los shows internacionales no fue el esperado, y es que lejos de aplausos y el reconocimiento al que normalmente acostumbra, el rapero fue recibido por sus fans con rechiflas, abucheos y reclamos.

Kanye se presentó este fin de semana en el Shanghái Stadium de la capital china, donde dejó un mucho que desear a los más de 70 mil asistentes, según cifras reportadas por medios internacionales como Global Times.

El espectáculo no hubiera podido empezar peor, pues el anteriormente candidato a la presidencia de los Estados Unidos llegó al espectáculo con más de 40 minutos de retraso, lo que provocó la desesperación del público. Además, otros contratiempos como fallas técnicas y el uso del playback fueron reportados y muy mal vistos.

En videos que ya circulan en las redes sociales, se puede ver al intérprete de "Runaway" en medio del escenario, sin una gran producción ni bailarines, y con apenas una luz blanca que lo iluminaba.

Según testimonios de algunos asistentes, West se mostró distante durante todo el concierto, ni siquiera se acercó al área VIP y usó una máscara todo el tiempo.

Por si esto fuera poco, reportaron que el micrófono funcionaba al mínimo de su capacidad; además de que el rapero se esfumó por más de 20 minutos, mientras sus temas sonaban sin él.

Reclamos inundan las redes sociales

Los usuarios de plataformas como X y TikTok no tardaron en expresar su decepción. Frases como #ReembolsoKanye se hicieron virales; incluso cuestionaron a Kanye por su decisión de volver a los escenarios.

"Ni siquiera pude dormir la noche anterior de la emoción… y fue el peor concierto al que he ido", "¿Y la gente paga por esto?", "Definitivamente una pésima experiencia para los fans", "Kanye no deberías salir de gira. No es para ti. Céntrate en el estudio", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Tras la ola de críticas, la promotora del evento, StellarAmberGroup, se pronunció a través de la red social china Weibo, atribuyendo los problemas a las fuertes lluvias. Según el comunicado, el equipo de West "priorizó la integridad artística" y tomó decisiones de último minuto para "garantizar la mejor experiencia posible".

El rapero tiene dos presentaciones pendientes, una en Eslovaquia y otra más en Corea del Sur y los fans ya han comenzado a preocuparse.

