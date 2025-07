Hermoso Cariño es el nombre del nuevo festival que albergará Guadalajara el próximo 8 de noviembre. Se trata de una propuesta que apuesta por la identidad local, el talento independiente y la recuperación de espacios públicos.

Su primera edición se celebrará en la Concha Acústica del Parque Agua Azul con artistas como Siddhartha, Porter, Gondwana, ¡Hello Seahorse!, Charles Ans, Tino el Pingüino, Agley y Ladrones.

César Reynaga, director creativo del festival y cabeza de la promotora Acto Live, explica en entrevista para EL INFORMADOR que esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre tres productoras independientes —Acto Live, Tour Manager y Orange— con la meta clara de crear un evento que resuene con la ciudad.

“Nos sentimos muy bien recibidos, como que ya todos teníamos estas ganas de que hubiera algo así, que ya hacía falta. Sin embargo, se me hace un poco injusto decir que no hay festivales en la ciudad, porque en noviembre se hará el Echoes Festival. Este año también se llevará a cabo el festival Día de Campo, que, en efecto, son iniciativas más pequeñas, con tal vez otra intención, y este (Hermoso Cariño) pretende nacer no gigante, es más pequeño, pero planeamos que se convierta en algo grande, algo de alto impacto para la ciudad”.

Uno de los ejes del festival es su sede: la Concha Acústica. Lejos de ser sólo un espacio disponible, el foro representa un símbolo emocional para el equipo detrás del evento.

“La verdad es que una de las cosas que casi son parte del line up, pues es la Concha Acústica. Nos moríamos por poder tener un show ahí. Nunca habíamos trabajado en este lugar. Es un lugar muy tapatío, 100 %; es muy familiar, igual que este festival, con una vibra muy tranquila”.

Más allá del romanticismo, también hay una intención clara de revitalizar un sitio cargado de memoria colectiva.

“Yo fui un adolescente que fue un montón de veces al Tianguis Cultural ahí junto al Parque Agua Azul. De pronto había conciertos ahí, se sentía inmenso. Vamos, entre todos, con todos los esfuerzos que podamos hacer y todos los eventos que podamos meter, a rehabilitar un lugar que para nosotros fue muy importante”.

La curaduría del cartel tardó cerca de cinco meses. Según Reynaga, el objetivo fue crear una programación que hiciera sentido con la ciudad.

“Queríamos que el festival se sintiera en casa. Hablando específicamente de Siddhartha y Porter como talento tapatío, pero también está Gondwana, que hace un montón que no viene y tiene un público muy grande en la ciudad. Los que tenemos más de 35 años vamos a sentir que ya habíamos vivido esto, generar la sensación de estar en casa”.

Finalmente, pese a los retos que implica ser promotor independiente en una ciudad como Guadalajara, Reynaga subraya el valor de la colaboración.

“Creo que hay una comunidad que se siente con, más que competencia, una muy franca intención de colaborar y de apoyarnos. Nadie nos puso esta responsabilidad, pero nos sentimos con ella: hay que darle, hay que seguirlo haciendo”.

Costos y fecha

Los boletos estarán a la venta a partir de hoy en boletomovil.com.

Habrá dos zonas: general a 950 pesos y preferente a mil 150, sin modalidades por fases. El festival comenzará a las 14:00 horas y ofrecerá diez horas de música continua.

CT