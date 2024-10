Comienzan los eventos temáticos de las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos con el parque de Calaverandia, que cumple cinco ediciones. Además de muchos otros eventos de entretenimiento como conciertos, comedia y otros. Conoce cuáles son los mejores en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el ideal para tu diversión.

Calaverandia inicia este viernes 25 de octubre en el Parque Ávila Camacho. ESPECIAL/CORTESÍA ALTEA EMOTIONS.

Calaverandia 2024

El parque temático inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos celebra su quinta edición con espectáculos multimedia, música en vivo, gastronomía y experiencias inolvidables en más de cinco hectáreas. Entre sus novedades está La luz del recuerdo, una conmovedora historia llena de luz y esperanza, en la que una niña descubre cómo los recuerdos y el amor trascienden el tiempo. Además de Taü que invita a celebrar la vida y recordar con una sonrisa, mostrando que el amor se renueva en cada recuerdo. Boletos en ticketmaster.com.mx o en las taquillas del lugar.

Parque Ávila Camacho.

Del 25 de octubre al 18 de noviembre.

D-Mié. 19:00 a 24:00 hrs. V-S 19:00 a 01:00 hrs.

$389 General niños de cuatro a 12 años. $729 General adultos.

$799 Comfort pass niños de cuatro a 12 años. $1,449 Comfort pass adultos.

Diego Torres ofrecerá un concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Diego Torres

El actor, cantautor y músico argentino visita Guadalajara, donde dará un concierto dentro de su gira Mejor que ayer, en el que promociona su décimo álbum de estudio, el cual da nombre a esta gira y contiene 10 temas como Kapun en colaboración con Carlos Vives, Leyes de la vida, Mejor que ayer, entre otros. Goza de una velada con la voz en vivo de uno de los exponentes más importantes de la música en español.

Teatro Diana.

30 de octubre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,800.

Juan Luis Guerra dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Juan Luis Guerra

Dentro de su gira Entre mar y palmeras, el cantante y compositor dominicano se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus grandes éxitos con el poderoso sonido de su banda 4.40. El álbum que da nombre a esta gira contiene 16 canciones, que son un repaso por sus emblemáticos temas como La Bilirrubina, El Farolito, La llave de mi corazón, un medley de bachatas, entre otros.

Auditorio Telmex.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $899 a $4,299.

Mocedades se presentará en concierto en el Teatro Diana, donde tendrá como invitado especial a Rafael Basurto. ESPECIAL/CORTESÍA.

Mocedades

El famoso grupo español regresa a Guadalajara en el marco de su Peregrina Tour para brindar un cálido concierto, en el que estará acompañado por Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos. Goza de una noche llena de romanticismo de los boleros con la música sentimental de Mocedades. Una presentación que combina dos legados de la música en un concierto.

Teatro Diana.

27 de octubre, 18:00 hrs.

De $400 a $2,200.

Drake Bell dará un concierto en C3 Stage. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Drake Bell

La reconocida figura del pop regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en el marco de su gira Non-Stop Flight Tour Vol. 1, en el que el icónico y actor estadounidense interpretará sus éxitos, además de promocionar su sencillo By The Ocean. Disfruta de una velada llena de energía, sorpresas y buena música.

C3 Stage

26 de octubre, 20:00 hrs.

De $850 a $1,590.

Los Tres Tristes Tigres se presentarán en el Teatro Galerías. ISTOCK.

Los Tres Tristes Tigres

La agrupación cómico-musical presenta el espectáculo Risa de cuerpo presente, en el que se combina el stand up con la comedia musical, canciones de humor y la interacción con el público asistente. Con más de 13 años de trayectoria, este trío ha llevado su comedia a distintos lugares y hoy el turno es para el escenario tapatío, donde promete una velada llena de diversión.

Teatro Galerías.

25 de octubre, 21:00 hrs.

$450, $500, $600 y $700.

Pipirin regresa al Teatro Galerías con un nuevo show de comedia. ESPECIAL/CORTESÍA PIPIRIN.

Pipirin

El comediante con cuatro décadas de carrera, pisa de nuevo el escenario jalisciense para ofrecer un nuevo show en su gira A toda madre tour, en el que los espectadores se divertirán con su peculiar humor y una nueva experiencia cómica. Disfruta de una velada llena de humor, ocurrencias y carcajadas con la mejor compañía.

Teatro Galerías.

26 de octubre, 19:00 hrs.

$450, $500, $600 y $650.

Candlelight dará dos conciertos relacionados con Halloween y el Día de Muertos en diferentes sedes. ESPECIAL/CORTESÍA CANDLELIGH.

Candlelight: Halloween y Día de Muertos

Se trata de un concierto a la luz de las velas, que se convierte en una experiencia musical multisensorial en vivo, que rinde homenaje a aquellas composiciones que hacen alusión a ambas tradiciones. Algunos de los temas que han marcado historia en estas fechas emblemáticas son La Llorona, La Bruja, Amor Eterno, Alfonsina y El Mar, Recuérdame, entre otros. Los conciertos Candlelight se recomiendan a partir de los ocho años de edad y son creados por Fever para democratizar el acceso a la música clásica con un innovador formato. Venta de boletos en feverup.com.

Gran Casa Jalisco

25 de octubre, 19:00 hrs.

$299.

Mansión Magnolia

31 de octubre, 19:00 y 21:00 hrs.

$299.

Aurora dará un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Aurora

La compositora, productora y cantante de folk pop noruego está de gira por el país con What happened to the hearth? Part 2 tour y visita la Perla Tapatía donde por primera vez se presentará en el Auditorio Telmex para brindar un esperado concierto, en el que interpretará las canciones de su disco What happened to the hearth?. Disfruta de una noche con música, magia y emociones que tocarán lo más profundo de tu corazón.

Auditorio Telmex.

31 de octubre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,400.

Gamergy Stars Guadalajara se realizará en el Estadio AKRON. ESPECIAL/CORTESÍA GAMERGY.

Gamergy Stars Guadalajara

Es la primera edición de este esperado festival de esports & gaming del mundo en habla hispana, que reunirá a los creadores de contenido y a las estrellas de los videojuegos, donde también disfrutarán de contenidos de esports y gaming, activaciones de marcas, shows, torneos, cosplay, meet & greets y mucho más. Algunos de los invitados especiales son el mexicano Growan, el streamer colombiano WestCOL, el streamer y jugador AngeloGamer, el jugador profesional de Clash Royale Pompeyo, la streamer y modelo Diana Acevedo “Xlightmoon”, Rotrex y el twitch partner tapatío Soaring Chu. Menores de edad asistir con un adulto, menores de 13 años no pagan boleto, incluye acceso al escenario principal. Venta de boletos en Boletomóvil.

Estadio AKRON.

26 y 27 de octubre, de 12:00 a 20:30 hrs.

$200 ambos días.

Lucybell se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Lucybell

Es la banda de culto que llega al escenario tapatío con su gira Sesión 3000 para dar un concierto, en el que se vivirá un épico viaje musical con lo mejor de su discografía y canciones inéditas que cautivarán a los asistentes. Disfruta de una noche legendaria en una cápsula de tiempo que te llevará por el universo Lucybell.

Teatro Diana.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,200.

Charles Ans ofrecerá un concierto en Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Charles Ans

Es uno de los exponentes más destacados del hip-hop y rap en México, quien regresa al recinto jalisciense para presentar un show especial, un concierto en el que combinará sus nuevos temas con sus éxitos. Goza de una noche llena de sorpresas y la presencia de invitados especiales.

Teatro Diana.

26 de octubre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,100.

Otros Eventos

El Conjunto Santander de Artes Escénicas tiene varios eventos en su cartelera para los siguientes días. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Alma Mestiza

Conjunto Santander de Artes Escénicas. Del 26 de octubre al 17 de noviembre. 26 de octubre, 2 y 16 de noviembre, 18:00 hrs. 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre, 13:00 hrs. De $250 a $500. +10% de cargo por servicio por boleto.

Qué difícil ser un monstruo

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de octubre y 2 de noviembre, 18:00 hrs. 27 de octubre y 3 de noviembre, 13:00 hrs. $200. +10% de cargo por servicio por boleto.

Sinfonía 8 de Beethoven

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de octubre, 19:00 hrs. De $200 a $450. +10% de cargo por servicio por boleto.

Zhu

Guanamor Teatro Studio. 31 de octubre, 20:00 hrs. De $1,195 a $1,525.

Se me subió el muerto-Especila de Halloween

Teatro Galerías. 31 de octubre, 21:00 hrs. $450, $550, $700 y $850.

El lago de los cisnes

Con el Royal Ukrainian Ballet. Palcco. 1 de noviembre, 20:30 hrs. De $412 a $941.

Los Académicos

Escenik Teatro Bar de Palcco. 1 de noviembre, 20:00 hrs. $400.

XM