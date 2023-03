A partir de este fin de semana y los días siguientes se presentarán grandes estrellas en los diferentes escenarios de la ciudad a través de conciertos, obras de teatro, espectáculos interactivos y mucho más. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y escoge el mejor evento para tu entretenimiento y el de tu familia.

The Killers se presentará en la Arena VFG. ESPECIAL/PHOTO CREDIT-@ROBLOUD.

The Killers

La banda estadounidense llega a Guadalajara para ofrecer un esperado concierto, en el que se escucharán las canciones más emblemáticas de su carrera, así como los temas de su séptimo disco de estudio Pressure Machine conformado por 11 temas. En éste se percibe un sonido más tranquilo, basado en los personajes sobre la vida de una pequeña ciudad de Estados Unidos. Si eres fan de este cuarteto de Las Vegas, no te puedes perder esta presentación.

Arena VFG.

30 de marzo, 21:00 hrs.

De $696 a $2,376.

Carlos Rivera ofrecerá dos fechas de concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Carlos Rivera

El cantante originario de Tlaxcala, arranca su gira por el país titulada A todas partes, y regresa al escenario tapatío para ofrecer dos fechas de su esperado concierto, en el que interpretará sus canciones más famosas así como sus nuevos temas incluidos en su séptimo álbum de estudio Sincerándome, que incluye 10 temas.

Auditorio Telmex.

25 y 26 de marzo, 21:00 hrs.

De $350 a $2,400. $4,000 VIP.

¿Por qué será que las queremos tanto?

Bajo la dirección de Rafael Perrín, esta puesta en escena aborda con humor cómo cinco amigos se reúnen en un bar -su lugar seguro- para quejarse de ellas entre botellas y botanas. Los espectadores disfrutarán de una historia, en la que se tocan temas como el divorcio, el matrimonio y los desamores de una forma tan única y divertida como solo ellos lo podrían contar. Y a pesar de que se quejan de ellas (las mujeres), siempre las querrán tanto. Con la participación de Alejandro Suárez, César Bono, Luis de Alba, Benito Castro y Carlos Benavides.

Teatro Galerías.

25 de marzo, 19:00 hrs.

$350, $450, $500 y $600.

Los Cafres se presentarán en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Los Cafres

La banda argentina en reggae celebra tres décadas de trayectoria y retoma su gira internacional, en la que visitará México y se presentará en la Perla Tapatía. La agrupación pionera en reggae roots en español dará un concierto, en el hará un recorrido por sus éxitos con los que han consolidado su carrera, además de interpretar sus canciones más recientes. Actualmente cuenta con 14 álbumes, los cuales han obtenido discos de oro y uno de platino.

Teatro Diana.

30 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,100.

Harry Potter y la cámara secreta, recorrido interactivo ya se puede disfrutar en el Palacio de las Vacas. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Harry Potter y la cámara secreta, recorrido interactivo

Cinema Canta realiza la segunda entrega de este espectáculo, que espera realizar más de 300 funciones. En esta ocasión, la obra de teatro interactiva se basa en la historia de "Harry Potter: La cámara de los secretos", en la que los asistentes harán un recorrido por todas las habitaciones de El Palacio de las Vacas, donde tomarán tomar clases de magia, de vuelo, plantarán mandrágoras, se subirán al automóvil y formarán parte de la historia. La producción de más de un millón de pesos, cuenta con varios atractivos como una criatura de más de nueve metros, un fénix que es un robot móvil, una araña de cuatro metros, una águila en escultura de cinco metros y más de 20 artistas en escena. Se prohíbe llevar mochilas. Venta de boletos en las taquillas de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas o por eventbrite.com.mx.

El Palacio de las Vacas

Hasta el 4 de junio de 2023.

J-D 18:30, 20:00 y 21:30 hrs.

$350 General, incluye recorrido interactivo. $490 VIP, incluye recorrido interactivo, poción multijugos y foto del recuerdo con los actores.

The 1975 dará un concierto en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

The 1975

La agrupación británica de rock pop pisa tierras jaliscienses para ofrecer un increíble concierto, en el que promociona su álbum más reciente "Being funny in a foreign language", que contiene 11 temas. Se trata de su quinta producción, en la que se aprecian ritmos rescatados de la época donde los sintetizadores predominaban, el piano tenía protagonismo y la música electrónica comenzaba a ganar terreno en otros géneros. Disfruta de una velada musical con temas como About You, Part Of The Band, Oh Caroline y I’m In Love With You, entre otros.

Arena VFG.

29 de marzo, 21:00 hrs.

$1,580.

Il Volo se presentará en la Perla Tapatía en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Il Volo

El trío musical italiano de género crossover clásico y pop lírico, se presentará en el escenario tapatío para dar un concierto, en el que promocionan su nuevo álbum Tres voces un alma, que contiene 10 canciones. Asimismo, interpretarán otros temas y posiblemente habrá sorpresas musicales en su presentación. Si te gusta la música, no puedes perderte esta presentación del trío vocal conformado por Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone.

Auditorio Telmex.

24 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,950. $2,400 VIP.

Franz Ferdinand se presentará en Guanamor Teatro Studio. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Franz Ferdinand

La banda escocesa se reencontrará con su público jalisciense en el marco de su gira titulada Hits to the head, en la que brindará un concierto en la ciudad, en el que se escucharán sus famosos sencillos como No you girls, Do you want to y Take me out hasta canciones como Outsiders y Lucid Dreams. Disfruta de un show inolvidable con la música de esta original agrupación.

Guanamor Teatro Studio.

29 de marzo, 21:00 hrs.

$890.

Otros Eventos

Ray Coyote: Ojos de la sierra

Teatro Diana. 24 de marzo, 21:15 hrs. De $200 a $400.

Trueno

Guanamor Teatro Studio. 30 de marzo, 20:30 hrs. $680.

María Mezcal

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 30 de marzo, 21:00 hrs. $250. +10% de cargo por servicio por boleto.

XM