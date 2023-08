El entretenimiento sigue presente en la Perla Tapatía a través de distintos eventos en los mejores recintos de la ciudad desde conciertos hasta eventos tradicionales de Jalisco. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para tu diversión.

Wisin & Yandel se presentarán en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

Wisin & Yandel

El reconocido dueto puertorriqueño, considerado entre los pioneros del movimiento urbano, regresan al escenario tapatío con La última misión world tour para ofrecer un gran concierto. Los cantantes interpretarán los éxitos que han consolidado su carrera y los han convertido en “Los Líderes”, además de sus recientes sencillos. Esta gira dio nombre a su reciente álbum, que contiene las nuevas versiones de sus canciones más famosas.

Arena VFG.

18 de agosto, 20:30 hrs.

De $792 a $2,256.

Big Time Rush ofrecerá concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Big Time Rush

Es una de las boy bands más esperadas en México, por lo que regresa a tierras tapatías, donde brindará un espectacular concierto, en el que interpretará sus más recientes temas así como los más conocidos, entre ellos Not Giving You Up, Honey, Paralyzed y varios más. Big Time Rush se ha ganado el corazón de sus seguidores con su música, así que disfruta de una gran velada con tu grupo favorito.

Auditorio Telmex.

21 de agosto, 21:00 hrs.

De $480 a $2,980.

El reguetonero Jhayco se dará un concierto para sus seguidores en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Jhayco

Uno de los artistas del momento del reguetón regresa al país, como parte de su gira titulada Vida RockStar Tour para dar un concierto en el escenario tapatío. Es considerado uno de los artistas top del género urbano, quien se ha caracterizado por su singular flow a lo largo de su trayectoria. Entre los temas que se esperan escuchar se encuentra su sencillo más reciente En la de ella así como otras canciones que lo han colocado en el gusto del público.

Auditorio Telmex.

24 de agosto, 21:00 hrs.

De $480 a $1,480.

Del 23 de agosto al 3 de septiembre se realizará el XXX Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. EL INFORMADOR • C. ZEPEDA.

Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Creado en 1994, este año se celebra el 30 aniversario de este encuentro, en el que muchos esperan las famosas galas que se realizarán en el Teatro Degollado, la gala a Fray Antonio Alcalde en Conjunto Santander así como la gala pública que será en Plaza Liberación; otras actividades que son concurridas son la kermes mexicana en Plaza Liberación; las verbenas de mariachi en Zapopan; las misas cantadas en la Catedral de Guadalajara y la Basílica de Zapopan; el XXII Campeonato Charro en el Lienzo Charro Los 3 Potrillos; conciertos de mariachi en Pueblos Mágicos de Jalisco; el Concierto Magno en el Auditorio Telmex, donde se tendrá como invitado especial a Christian Nodal; y el concierto de Clausura que será en la Plaza Juan Pablo II con Dina Buendía, entre muchas actividades más. Este festival también se extenderá a centros comerciales y municipios como Zapopan, Puerto Vallarta, Chapala, Tecolotlán, Jocotepec y Cocula. Consulta el programa en www.mariachi-jalisco.com.mx.

Diferentes Sedes.

Del 23 de agosto al 3 de septiembre.

Mayor información en www.mariachi-jalisco.com.mx.

Otros Eventos

El Ballet Folclórico de Jalisco se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con el espectáculo ¡Échale! Al son de mi tierra. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ballet Folclórico de Jalisco

¡Échale! Al son de mi tierra. Conjunto Santander de Artes Escénicas. 19 de agosto, 20:00 hrs. De $200 a $550. +10% de cargo por servicio por boleto.

Eden Muñoz

Auditorio Telmex. 19 de agosto, 21:00 hrs. De $300 a $2,200. $2,800 VIP.

Ballet Folclórico de la UdeG

Tierra del Sol. • Teatro Degollado. 19 de agosto, 18:00 hrs. De $110 a $448. • Conjunto Santander de Artes Escénicas. 2, 3, 9, 10, 24 y 30 de septiembre, 1 de octubre. S 18:00 hrs. D 12:00 hrs. De $250 a $400. +10% de cargo por servicio por boleto.

XM