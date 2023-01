El primer mes de un nuevo año está aquí y con este los nuevos comienzos se escriben. Y este 2023 habrá muchos eventos y espectáculos para los tapatíos en los recintos más conocidos y otros no tanto.

Disfruta de un nuevo año y conoce los eventos que se realizarán a partir de este fin de semana, revisa la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para ti.

El espectáculo de Disney Junior se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Disney Junior

Finalmente este espectáculo familiar llega a la Perla Tapatía para conquistar el corazón de chicos y grandes. Este show en vivo invita a los asistentes a jugar, divertirse, cantar y bailar a través de la historia Búsqueda Encantada, donde el soplo de un viento encantado, luces y chispas mágicas borran todos los caminos de todos los mapas y hacen perder el rumbo a los viajeros. Personajes como Vampirina, Doctora Juguetes, Princesita Sofía y los Opa Popa Dupa se encontrarán en un bosque mágico y juntos tendrán que buscar algunos objetos para escribir de nuevo los caminos que los llevará a casa a cada uno. Además Mickey y Minnie darán la bienvenida y la despedida a está mágica aventura.

Auditorio Telmex.

15 de enero, 16:30 hrs.

De $500 a $1,500. $1,700 VIP.

Luli Pampín visita la Perla Tapatía por segunda ocasión. ESPECIAL/FR PRODUCCIONES.

Luli Pampín

En el marco del cierre de su gira Bienvenidos, Luli Pampín ofrece un espectáculo lleno de magia para todos los niños de casa. La historia es sobre una linda bailarina encerrada en una cajita musical que sueña con abandonar algún día ese pequeño lugar para cantar y bailar por todo el mundo. Ayudada por la Radio Mágica, una creadora de fantasías alimentada por la imaginación de los pequeños asistentes, logrará el sueño del que el público será parte.

Conjunto Santander de Artes Ecénicas.

15 de enero, 17:30 hrs.

De $600 a $1,400. +10% de cargo por servicio por boleto.

No te vayas, Pedro es una de las obras que se presentará en el FET del Teatri Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA NO TE VAYAS PEDRO.

No te vayas, Pedro

En el marco de la sexta edición de FET en el Teatro Galerías, que se realizará del 13 al 19 de enero, se presentará la obra No te vayas, Pedro, una obra teatral autorizada por Lupita Infante, hija del legendario Pedro Infante. La trama narra la vida de Pedro Infante de propia voz, desde su infancia, cómo se convirtió en una de las principales figuras de la cultura mexicana hasta su trágico y polémico fallecimiento. Los asistentes disfrutarán de una historia divertida y emotiva para todas las edades, que recurre a proyeciones multimedia para recrear paisajes y lugares. Participan Adrián Bedolla “El Jilguero” y Alex Z. Ricco.

Teatro Galerías.

15 de enero, 18:30 hrs.

$250 General. $280 VIP.

The Boopin’ Royals es una de las bandas que se presentará en el Mostacho Festival Live. ESPECIAL/NAYELI CAMACHO.

Mostacho Festival Live

Para celebrar el quinto aniversario de La Zona Live Rock se realizará este festival, en conjunto con Reparando Sonrisas, por lo que la entrada es la donación de un juguete no bélico, que no requiera pilas. Las agrupaciones que harán posible esta fiesta con rock, surf, cumbia y buena música son Rodeo Radio, Otakumbia, Dr. Delicias, Dead Coloso, y The Boopin’ Royals. Es importante resaltar que los juguetes donados serán para niños de escasos recursos.

La Zona Live Rock.

14 de enero, 20:00 hrs.

Ingreso: Donación de un juguete.

