Con Porque La Demora (2025), Natanael Cano sorprendió a sus seguidores al no incluir ni una sola canción del polémico género "corridos tumbados", del cual es uno de los principales impulsores junto artistas como Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida y Eslabón Armado.

La decisión de no incluir ninguna canción enmarcada dentro del género hizo especular a varios oyentes sobre si el cambio de rumbo en su carrera se habría tomado tras las restricciones impuestas por algunos gobiernos locales en México a las representaciones en vivo de algunas de estas canciones.

No obstante, el músico de Hermosillo aclaró que no planea abandonar el género y que no fue una decisión basada en las polémicas sociopolíticas que ha suscitado este tipo de música y sus letras.

En una entrevista en el podcast De frente con DimeloKing, "el Nata" reveló que cuando comenzaron a sancionarse las representaciones de corridos en vivo por presunta apología del delito, la producción de Porque La Demora estaba casi concluida. Por lo que la omistión de corridos tumbados no habría sido una decisión tomada en consecuencia o temor por las posibles represalias.

"Tal vez si yo hubiera hecho el álbum de corridos no iba a ser igual, no iba a poder desarrollar los conciertos de la misma manera que tengo pensado hacerlo con este álbum. Pero se dio sin querer y justo yo ya estaba terminando este álbum cuando salió todo eso, ¿no?" aclaró el músico emergente que se ha visto en vuelto en varias polémicas tanto por sus letras como por sus acciones públicas.

Pese a no contar con una canción enmarcada en este género, Natanael Cano defendió la música de los corridos tumbados y se posicionó en contra de las medidas restrictivas respecto a canciones y eventos de entretenimiento que buscan sancionar a los artistas. “No tiene sentido, esto es arte, esto es cultura, es expresión y es música al final. Entonces está malísimo eso” confesó.

Porque La Demora también llega en medio de la campaña "México Canta", un proyecto de la Secretaría de Cultura que busca crear nueva música mexicana con letras que evoquen valores positivos y se alejen de la violencia, las drogas y los criminales.

